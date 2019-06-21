 Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Полицейский спецназ применяя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули оттеснил участников акции от парламента.

Правоохранители разобрали палатки, установленные протестующими у здания законодательного органа.

Смотрите: Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как видно на кадрах, которые передают грузинские телеканалы, на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, проходит преследование и задержания протестующих.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.