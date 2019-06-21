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Все про:Грузия (3544) протест (4436)

 Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии

В центре Тбилиси силы спецназа используя водометные машины вытеснили протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Полицейский спецназ применяя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули оттеснил участников акции от парламента.

Правоохранители разобрали палатки, установленные протестующими у здания законодательного органа.

Смотрите: Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как видно на кадрах, которые передают грузинские телеканалы, на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, проходит преследование и задержания протестующих.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/n3133448
 
 
 Топ комментарии
 
Знов Грузія... Ну що ж! Україні приготуватись. Ходимо по колу.
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Партия молодых региоенов ЗЕ скоро тоже себя проявит.Только результат будет другой-одного Правого Сектора хватит что бы разогнать всю эту промосковскую камарилию
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Знов Грузія... Ну що ж! Україні приготуватись. Ходимо по колу.
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Указ Президента України від 15 березня 1996 року № 192 «Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави» скасовано Зеленським сьогодні.
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Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби"
Скасовано ЗЕбілом!
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А воно їх .. ні, не читало,..воно їх хоть у руцях подержало?
Мабуть - ні(((
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Біля багатоквартирного будинку секцію паркану вандалі розбили (бетона секція), стовб нахилили. Я за власний кошт купив секцію, викопав стовб, переніс частину секції до іншого місця де паркан був також зломаний. Прибігла сусідка та давай мене матюжити що я все поламав, що я такий сякий. що хочу те і витворяю. Годину мозги виносила.паркан я таки відремонтував, не дивлячись на крик і верезг тієї особи. Мені було набагато простіше потратити свої кошти та час, щоб полагодити, чим пару місяців збирати с сусідів "на ремонт" забору. До чого це я, а до того що можливо указ від 1996 вже морально застарів, та наприклад заважає новим реаліям в фінансуванні. Ви ж той указ і не читали. А кричати вже почали.
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Надеемся что так и есть... Только вот ничего по этому поводу мы не услышали, а вроде Зе обещал со всеми советоваться и объяснять свои поступки...
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Дебіл,ти на дату дивись,тому нафталіну більше років чим тобі
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Партия молодых региоенов ЗЕ скоро тоже себя проявит.Только результат будет другой-одного Правого Сектора хватит что бы разогнать всю эту промосковскую камарилию
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чоловіче, Україну, СССР рятували всі країни союзу. Дивись док. хроніку
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Насправді Г+Г це мінусИ, які прикидаються плюсами

Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 3939
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Если бы открылось все сразу то весь мир бы быстрее спас, чем гребанный совок опять угробив наверное уже не одно сотню тысяч людей.... А речь о том что она пережила не наших а русских которые убивали украинский народ ..
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слюшай, тут такой гордый грузин всю ночь Зеленского упрашивал посмотреть на проблемы грузинского народа, а он все там Европам разъезжает. Нехорошо это.
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Иванишвили ничего не выучил из истории. Пусть ему этой ночью приснится Шеварнадзе.
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У него кремлевские кураторы. Они технику для России оттачивают, где будут голодные бунты раньше или позже. Януковичу они тоже советовали начать стрелять, иначе бы он не вошел в историю как кровавый тиран, а просто бандит.
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МИХО ПОПАЛ! Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 8491
Если Саакашвили не кинется в Грузию поддерживать оппозицию, то он в Украине потеряет большую часть своих сторонников.
А Миха не кинется, так как ему тут удобнее, да и в грузинской оппозиции у него сторонников не осталось.
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Он не может туда поехать, так как его посадят в тюрьму. Остается только видео с поддержкой записывать.
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Слабая отмазка!
Тут-то он и по крышам прыгал и через туалетные окна от полиции бегал.
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Грузины сильный народ!Кремлевским ушлепкам не место на этой святой земле!
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А почему на Цензоре нет новости о том, что Зеленая Сопля встречалась с Ахметовым?
Я так понимаю, что предлагал Ахметову проехать в колонию?

https://twitter.com/golub/status/1141629123414110208
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Це така собі деолігархізація від слуги народу Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 3060
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Руки рубав Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 8616

Я так понимаю, теперь Ахметов однорук?
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То тож Порошенко Пахарь 5 лет .... рубили , рубил и не одной не отрубил ...
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ЗЕбил слава загоровский, так шо Зеленая Сопля ездил спросить - ахметов, вот ты алигарх или нет ? нет ? ну тогда я поехал.. Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 3587
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А скільки було пафосу - жодних кулуарних домовленостей, жодних таємних зустрічей, все буде кристально чисто. І почалсоь поїхало - нічні візити Пінчука, зустрічі з Ахметовим, постійні приватні телефонні розмови з Коломойським.

А скільки ще спливе ... скільки ми просто не знаємо?

Вибрали собі служку на свою голову. Та тільки служити не народу він буде, а олігархії
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Грузинский народ должен пожинать свои плоды!!!, Большинство из Вас не были в Грузии, они ненавидять Саакашвили так и говорят, потому что Грузия очень маленькая страна по сравнению с Украиной, и там очень тесные связы родственные Сака пересадил 10% наверное а то и больше, люди стали жить лучше, но хотят под росийскую дубинку(((
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Там ужасные кадры. Если завтра газеты выйдут хотя бы с десятой частью тех кадров в СМИ это серьезный имиджевый удар по власти Грузии как внутри страны, так и вне её.
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Кадры никуда не денутся. Раненные женщины, лужи крови. Я такого кошмара с Евромайдана не помню.
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Это понятно. Ну я к тому что к утру может не быть уже этой власти. Там регионы уже выехали на подмогу выехали. Как правильно выше написали что Грузия маленькая страна но там очень тесные родственные связи.
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На Евромайдане было страшнее.
НЕ РЕЗИНОВЫЕ ПУЛИ , помните "сотню"?
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Кадры страшные. Майдан был хуже, конечно. Особенно в последние дни, там была зона боевых действий. Но для пиара это огромный удар.
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Зеля також скоро почне тягати в Україну московитів...(((

Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии - Цензор.НЕТ 3486
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тут по ходу все просто: или русские уничтожат нас, или мы русских. Они никогда не успокоятся и своим рылом будут лезть везде. Не удивлюсь, если после новых выборов слуга урода и жопоблок пригласит какого-нибудь мышебрата в наш парламент....
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Міхо, давай дуй в Грузію, досить сидіти по київським кабаках. Рятуй свій народ, ми українці тебе відпускаємо!
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Він вже епоху бідності подолава, думаю з корупцією буде те саме.

Та й вчителі та наставники в нього хороші (допоможуть і підкажуть) - Портнови, Коломойські, Богдани ...
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сложно смотреть стрим из Джорджии. Говорят чего то интуристы хорошо, но без перевода.
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Смотри внимательно зевова,что бывает с хутинскими пуесосами
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псюни та лахтинці не ліпіть до цієї теми хоч Зеленського,понятно,шо платять за висер,але ви такими кумедними дебілами виглядаєте,одне заглядєніє
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии
 
 
 
 
 
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