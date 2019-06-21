 Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Полицейский спецназ применяя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули оттеснил участников акции от парламента.
Правоохранители разобрали палатки, установленные протестующими у здания законодательного органа.
Как видно на кадрах, которые передают грузинские телеканалы, на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, проходит преследование и задержания протестующих.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Скасовано ЗЕбілом!
Мабуть - ні(((
Если Саакашвили не кинется в Грузию поддерживать оппозицию, то он в Украине потеряет большую часть своих сторонников.
А Миха не кинется, так как ему тут удобнее, да и в грузинской оппозиции у него сторонников не осталось.
Тут-то он и по крышам прыгал и через туалетные окна от полиции бегал.
Я так понимаю, что предлагал Ахметову проехать в колонию?
https://twitter.com/golub/status/1141629123414110208
Я так понимаю, теперь Ахметов однорук?
А скільки ще спливе ... скільки ми просто не знаємо?
Вибрали собі служку на свою голову. Та тільки служити не народу він буде, а олігархії
НЕ РЕЗИНОВЫЕ ПУЛИ , помните "сотню"?
Та й вчителі та наставники в нього хороші (допоможуть і підкажуть) - Портнови, Коломойські, Богдани ...