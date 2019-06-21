 В результате протестов в Тбилиси пострадало 52 человека, - Минздрав Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается о 14 пострадавших среди участников акции и 38 пострадавших среди правоохранителей.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
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