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 В результате протестов в Тбилиси пострадало 52 человека, - Минздрав Грузии

По данным Министерства здравоохранения Грузии, в результате событий возле парламента в Тбилиси пострадало 52 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается о 14 пострадавших среди участников акции и 38 пострадавших среди правоохранителей.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/n3133447
 
 
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Характерно що вся ця шелупонь януковічі-путіни-зеленські приходять на демократичних виборах а виносять їх вже з кров`ю...
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Шелупонь-это ты и твоя жирная свинья вор и коррупционер порох
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О, мадам не возражает против того, что путин, янукович и зеленский - это одно и то же. и все трое ей нравятся.
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Это руснявая лолошка под вторым ником. Лайкает сама себе. Она не понимает что за вопросы ты ей задаешь. Это мордва.
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Такое впечатление, что кто-то поджигает Кавказ. Территориальные претензии кадырки к Ингушам и дагам, теперь Грузия. Кто-то поджигает подбрюшье параши. Но может это просто мы видим гибель ********** и так предначертано! Так поможем же предначертанному свершиться, чтоб сплясать танец с бубнами над поверженным кремлём!
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Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел «Putin-*****!» в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.
(C)
@prankotura
😄
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Не остановится Грузия - хана кацапским политикам. Втопчите их в асфальт горячие кавказские парни. А укаринская пятая колонна пусть мотает на ус опыт Грузии вскоре будет полезен.
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Такое впечатление, что полиции в Грузии больше, чем народа

https://www.facebook.com/1stchannel/videos/2608018635884151/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ результате протестов в Тбилиси пострадало 52 человека, - Минздрав Грузии
 
 
 
 
 
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