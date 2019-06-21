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 Общество, За рубежом
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Все про:акция (1925) Грузия (3544) протест (4436)

 "Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава

Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен - заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава на акции перед парламентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия.онлайн.

 По словам Угулава, грузинский народ не простит "Грузинской мечте" происшедшее сегодня.

"Никто не простит им ущемление самолюбия, и сегодня грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен. Это увидит Иванишвили, человек, который возит свои деревья, какие необходимы отношения с реальными людьми, что болит у реальных людей в Грузии. Увидит, почувствует, и ему придется уступить, придется уступить власть, и если не сделает этого по своей воле, обязательно, мы не устанем, и до конца, по нашему закону, нашей конституции, покажем им, где раки зимуют"- заявил Гиги Угулава.

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Перед парламентом в эти минуты идет акция. Участники акции протестуют против визита российских депутатов в Грузию.

Вчера для участия в Межпарламентской ассамблее православия в Грузию приехали депутаты российской Думы. Сегодня коммунист-депутат Сергей Гаврилов известный антигрузинскими настроениями, обратился к членам ассамблеи из кресла председателя парламента Грузии.

Этот факт вызвал особый протест общества. Оппозиция и гражданские активисты вошли в зал заседания демаршем, и не дали российским депутатам возможность продолжить заседание. Гаврилову и его коллегам пришлось покинуть гостиницу, и их отвезли в аэропорт в сопровождении усиленного эскорта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133446
 
   
 Топ комментарии
 
А зараз, зелібобікі, хто говорив "треба буде, - приберемо клоуна!", скажіть мені чесно! Хто з вас готовий приєднатися до Небесної Тисячі? Чому тисячі? Тому-що сотнею, - вже не обійдеться...
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русня, давайте зіграймо в гру! Гра називається «Переплюнь Януковича» Суть гри: ви повинні порахувати, скільки охоронців знаходиться поруч з «народним президентом» Хто перший відгадає - той молодець!

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 5323
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Московські зозулі скрізь однакові,що в Україні,що в Грузії

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 4618 🇬🇪 Angry Georgian 🇺🇦 🇨🇳 @AngryGeorgian

Президентша,и ставленница Иванишвили,мадам Зурабишвили заявила,что "те,кто выводит людей на веутренний протест,волей не волей являются проводниками политики России".Блть, это как?Народ вышел против российско-направленной политики правительства на протесты,а оказалось,чтоЗаРоссию?
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Что за моральный авторитет или за петю как петекантропы голосовал?
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Коли зелена табуретка втече до москви, що будуть кокококати зєлєбоби? Про зрадника Порошенко?
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"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 8320"Ректор КНУ ім. Шевченка скасував призначення Андрія Портнова на посаду викладача конституційного права". Студенти молодці !
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русня, давайте зіграймо в гру! Гра називається «Переплюнь Януковича» Суть гри: ви повинні порахувати, скільки охоронців знаходиться поруч з «народним президентом» Хто перший відгадає - той молодець!

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 5323
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Полагаю у него с головой того. Одни видения-галюники.
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русня, авжеш.
Шаурму жре, рже, в фонтані стрибає, шорти і шльопки дозволив, дуже всім дякує. Не президент а просто мрія.
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А зараз, зелібобікі, хто говорив "треба буде, - приберемо клоуна!", скажіть мені чесно! Хто з вас готовий приєднатися до Небесної Тисячі? Чому тисячі? Тому-що сотнею, - вже не обійдеться...
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По доброй воле только идиот готов умереть ...
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до якої тисячі??серед них 25% зрадофілів,решта вата і кацапня.
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А как мля они вообще туда попали ?!? И какого буя так вольготнотсебя чувствовали ??? Все правильно грузинский народ сделал что вышвырнул их
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ЗЕкоманда думайте что с вами будет если попытаетесь якшаться с рашисткими тварями...
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Та там консерв каждый день вскрывается, все рашисткое дерьмо всплывает...
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Какая консерва? Медведчук, труханов, гепа, допа или королевская с жопоблоком?
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Ты ЗЕбил?
мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, *****.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
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русня напишіть в коментарях, що саме в діях Зеленського вас надихає?

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 1583
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От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.

Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
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События в Грузии резко ослабят пророссийские аппетиты Зеробени.
Грузины сделали отличный подарок Украине!
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Московські зозулі скрізь однакові,що в Україні,що в Грузії

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 4618 🇬🇪 Angry Georgian 🇺🇦 🇨🇳 @AngryGeorgian

Президентша,и ставленница Иванишвили,мадам Зурабишвили заявила,что "те,кто выводит людей на веутренний протест,волей не волей являются проводниками политики России".Блть, это как?Народ вышел против российско-направленной политики правительства на протесты,а оказалось,чтоЗаРоссию?
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Да так петя говорил, оберегая рыгов и сепаров.
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Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, *****.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
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Это увидит Иванишвили, человек, который возит свои деревья Источник: https://censor.net.ua/n3133446
как єто понять?
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Там була історія з деревами кілька років тому, - Іванішвілі забажав якось мати зелені насадження, то він, замість того, щоб посадити нові деревця, викопав і перевіз якісь особливо цінні старі реліктові дерева.
Така от олігархічна блаж.
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Это наверное гугл-транслейт журналистика. Пидлога Маккартни, не иначе.
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отак треба реагувати на вбивць, що пролили кров громадян держави!!- Демонструючи власну гідність і історичну пам'ять! А в нас ватяну наволоч в кращому випадку, просто ігнорують, замість того, щоб або вигнати геть з країни, або показати їхнє місце- сидіти мовчки і під лавкою, якщо живуть в Україні і їдять хліб, зрощений на українській землі!!! Молодці, грузини!!!
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мания мессии - мой народ унижен, кто против моего мнения - враг. Просто великолепно
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Прямой эфир из Тбилиси
https://www.facebook.com/1stchannel/videos/2608018635884151/
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Грузины не могут прорваться - а для этого надо подпалить всего две шины!
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В Тбилиси полиции больше, чем в Украине = подавили
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Желаем грузинскому народу не останавливаться, встать во весь рост и скрутить голову пятой колоне. А мы будем брать исторический урок - как побороть реакцию, которая уже на пороге Украины стоит.
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блиндер, не надоело еще ист..уроки брать, может харе? А то так и территорий не останется
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Грузія
російський депутат зайняв місце спікера парламенту і заговорив російською мовою. Це обурило жителів Грузії і вони вийшли на масовий протест. Взяли штурмом парламент.
А у нас ЗЕден російською, ще й чуваки, чувіхи
(С)
@PrytSLU
☹️
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава
 
 
 
 
 
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