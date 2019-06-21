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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3544) православие (224) Еленский (11)

 Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов из-за поведения которого в Грузии начались массовые протесты обвинил украинского нардепа Виктора Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам

Как передает Цензор.НЕТ, официальную позицию Виктора Еленского опубликовал в Фейсбуке его помощниик Дмитрий Горевой. 

В сообщении отмечается: 19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат от фракции "Народного Фронта" Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

Заседание Ассамблеи началось со скандала. Год назад президентом МАП был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов. В качестве президента МАП он должен был вести заседание Генеральной Ассамблеи. Поскольку мероприятие проводилось в парламенте Грузии, то Гаврилов должен был занять место спикера парламента.

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Это возмутило грузинских парламентариев, которые заблокировали трибуну. В течение дня Президент Грузии Саломе Зурабишвили и многочисленные грузинские политики высказывали свое неудовлетворение такими действиями российской делегации.
Из-за значительного общественного резонанса МАП была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли в гостиницу, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации.

К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия, Молдова и Украина и действия России ставят крест на всеправославной солидарности.

После окончания общения с прессой, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих, оскорблениях в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина и сделал все возможное для исключения народного депутата Украины из участников Генеральной Ассамблеи МАП.

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В целях личной безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации было принято решение разместить народного депутата Виктора Еленского на территории Посольства Украины в Грузии.

Сейчас жизни и безопасности народного депутата Украины Виктора Еленского ничто не угрожает, однако к концу работы МАП он будет находиться на территории дипломатического учреждения".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133444
 
 
 Топ комментарии
 
нахабна та брехлива мокшанська свиня, пертися у країну, якій свиноруси так напаскудили
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красиво кацапу заехали и чем паникадилом в лоб Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 4145
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красиво кацапу заехали и чем паникадилом в лоб Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 4145
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Сегодня в Парламенте Грузии был замечен **** православная. Почему его там не прибили?

Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 3668
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нахабна та брехлива мокшанська свиня, пертися у країну, якій свиноруси так напаскудили
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А ведь вы правы. И никто не обратил внимания.
Интересно, как сочетаются ( не в его понимании - нет, для этого нужно быть чем-то бОльшим, чем просто тело) сочетание крестика со звездой и молотом...
Может, забыл надеть.., пардон, трусы..
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А коммунист что, не может быть идиотом и полезть в православие?
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Почитайте "манифест компартии"- получите ответы
А комуняки - да, они такие - везде залезут, лишь бы выжить
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Не почитайте, а перечитайте, если в вас хоть грамм такта есть. Ну, спасибо что хоть тыкать не стали как тут водиться. Как в том фильме - "ну хоть одна полупорядочная нашлась"))
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Ну, а вообще ничего такого в православных коммуняках нет. Пошел в мавзолей поклониться сушеному трупу вдохновителя уничтожения православия, а потом через площадь помолился в соборе секты, созданной еще одним коммунячим людоедом Гуталином Джугашвили, лобызнул лапу попу-фсбшнику. Все как Карла завещал.
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Ну зеля уже поквитался с нардепом НФ Еленским распустил ВР.
Теперь туда будут ездить правильные депутаты медведчук с вилкулом.
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" Кто что взорвал, тот пусть про то и снимает"
Это последняя фраза статьи ... и просто очередной вынос , увы, не мозга, а очередной порции д"рма с языка-лопаты очередного лишне хромосомного(((
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мне нравится, наш депутат выгнал росделегацию с грузии)
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В Грузии сейчас пророссийское, подобное зебильскому, правительство
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театр абсурда с этой православной ещё и коммунистической ассамблеей и эти люди хотят построить современную страну
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_Православие тут вообще ни при чём! Эта осамблея - просто один из инструментов, используемых кремлём в своих целях. Ты что, правда думал что дело здесь в вере?
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Братья грузины, почему вы не повесили эту росиянскую мразь? Почему эта краснопузая русская тварь топчет вашу землю? Почему вы пускаете русских ублюдков на свою землю?
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ПОТОМУ ЧТО ЭТО БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВОЙНЫ, НАПРИМЕР.
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Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему наши топчатся там в этой тусовке, которой ещё, к тому же, русские коммуняки заправляют. Вдумайтесь: "Православные коммунисты". Бред какой-то.
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Межпарламентская ассамблея православия. Это что, зачем, куда, и на ...? А если б кацап не сел на какой-то там не тот стул, то весь этот ужас должен был бы состоятся, и наш так называемый депутат в этом должен был бы участвовать? Мир сошел с ума..
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вата теперь как прокажонная среди соседей...... мудрое правление сказочноко дол....ба пу даёт свои плоды.....

p.s. да и кривая линия не задалясь, самая провальная за последние годы......
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Стесняюсь спросить, а почему опытный фронтовик прятался?
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Фронтовик отстрелялся, поразил цель и ушел на базу
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Услышал "Мы же братский народъ!" - стреляй на звук...
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Скажите, а как такое может быть?
Президентом Межпарламентской ассамблеи Православия год назад был избран депутат-коммунист из России.
Я вообще новости перестал понимать в последнее время...
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Мир всё быстрей катится с горки в пропасть. И он в пропасть рухнет! Но не сегодня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам
 
 
 
 
 
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