 Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам

Как передает Цензор.НЕТ, официальную позицию Виктора Еленского опубликовал в Фейсбуке его помощниик Дмитрий Горевой.

В сообщении отмечается: 19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат от фракции "Народного Фронта" Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

Заседание Ассамблеи началось со скандала. Год назад президентом МАП был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов. В качестве президента МАП он должен был вести заседание Генеральной Ассамблеи. Поскольку мероприятие проводилось в парламенте Грузии, то Гаврилов должен был занять место спикера парламента.

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Это возмутило грузинских парламентариев, которые заблокировали трибуну. В течение дня Президент Грузии Саломе Зурабишвили и многочисленные грузинские политики высказывали свое неудовлетворение такими действиями российской делегации.

Из-за значительного общественного резонанса МАП была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли в гостиницу, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации.

К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия, Молдова и Украина и действия России ставят крест на всеправославной солидарности.

После окончания общения с прессой, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих, оскорблениях в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина и сделал все возможное для исключения народного депутата Украины из участников Генеральной Ассамблеи МАП.

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В целях личной безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации было принято решение разместить народного депутата Виктора Еленского на территории Посольства Украины в Грузии.

Сейчас жизни и безопасности народного депутата Украины Виктора Еленского ничто не угрожает, однако к концу работы МАП он будет находиться на территории дипломатического учреждения".

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