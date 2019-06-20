 Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Татьяна Бедняк.

Она отметила: "Irina Vashchuk Discipio, спасибо тебе, ты делаешь невероятные вещи - начиная от реабилитации наших ребят в Америке, и теперь организовав такой центр в Украине! Искренняя благодарность твоему мужу, Ken Di Scipio, за поддержку всех твоих благотворительных дел!

Огромное уважение нашим защитникам - вы самые лучшие и самые сильные - каждый день вы делаете огромные усилия над собой, находя силы бороться дальше, радоваться жизни и давая нам вдохновение на общие победы!

Такие современные центры должно создавать государство, потому что это только маленькая часть того, что Украина может сделать для ребят, которые потеряли здоровье на войне".

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