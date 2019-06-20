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 Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО

20 июня в Ирпене открылся новый, современный реабилитационный центр Next Step Ukraine, для наших тяжелораненых бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Татьяна Бедняк.

Она отметила: "Irina Vashchuk Discipio, спасибо тебе, ты делаешь невероятные вещи - начиная от реабилитации наших ребят в Америке, и теперь организовав такой центр в Украине! Искренняя благодарность твоему мужу, Ken Di Scipio, за поддержку всех твоих благотворительных дел!

Огромное уважение нашим защитникам - вы самые лучшие и самые сильные - каждый день вы делаете огромные усилия над собой, находя силы бороться дальше, радоваться жизни и давая нам вдохновение на общие победы!

Такие современные центры должно создавать государство, потому что это только маленькая часть того, что Украина может сделать для ребят, которые потеряли здоровье на войне".

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Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 01
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 02
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 03
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 04
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 05
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 06
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 07
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 08
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 09
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 10
Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене 11

Источник: https://censor.net.ua/n3133442
 
 
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Мы-Украинцы, обязательно победим! По-другому быть не может! Во вселенной так и прописано- УКРАИНА-ПОБЕДИТЕЛЬ!
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Як Ви вважаєте, чи треба повернути Степану Андрійовичу Бандері звання Героя України?
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А как вы относитесь к новому правописанию слов :Кафедра и катедра, ефір и етер, міф и міт?
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Нічо.
У Зєлі нова будівля АП, буде кручє.
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А ты думай, как убрать *****, а не как тебе не нравиться наш президент.
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Я от якраз і думав, і думаю про це.
А тепер, ще й думаю про те, а чи думає про це ваш презедент...
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Обязательно думает, не переживай. А ты, как просто нормальный человек, можешь себя представить в кресле президента Украины? Ну,.. или просто НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ крупной компании. Как ты себе представляешь, что ТЫ, как ПРЕЗИДЕНТ или ДИРЕКТОР изменишь ВСЕи ВСЯ В СТРАНЕ или в КОМПАНИИ за 1 месяц. Ты уверен, что это реально? !!!!
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Ну й що б ви «нє обольщалісь».
В россіі такіх ****** 86% насєлєнія.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСовременный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО
 
 
 
 
 
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