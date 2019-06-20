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 Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России

Помимо "годового" пакета крымских санкций, Европейский Совет продлил на 6 месяцев секторальные санкции ЕС против России, введенные в связи с невыполнением минских договоренностей.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта Совета ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Лидеры ЕС только что согласились продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев", - отмечается в сообщении.

Как сообщил в Twitter представитель президента Европейского Совета Дональда Туска Пребен Ааманн, решение о продлении санкций принято единогласно из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин

Последний раз Европейский Совет в декабре 2018 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, из-за невыполнения Минских соглашений. Срок действия этих санкций должен был истечь 31 июля 2019 года.

Ранее сегодня Совет ЕС продлил на год действие "крымского" пакета санкций против России.

Всего Евросоюз применяет в связи с агрессией России против Украины 4 вида санкций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133441
 
   
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Володимир Зеленський постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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Это всё пэтя добился,без него даже солнце бы не встало ...
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доболтаешься - и у тебя не встанет.... солнце Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России - Цензор.НЕТ 4653
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как у стефанчука - он лёжа... солнце не всегда видит
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Зеленский своим указом №416/2019 вернул спецномера и проблесковые маячки для VIP-кортежей, запрещенные еще при Ющенко. То есть даже при Януковиче такой х*йни не было. Теперь клоун со свитой будет летать с мигалками, как путен. А на велосипедах пусть избравшие его лохи катаются
(С)
@natohawks
🤔
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велосипед і дішовий газ - це були жарти, або, як кажуть, лох не мамонт
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Казламордым кацапам теперь по две внапользы в день рот всовывают...
Это ж форменная груповуха !!! Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России - Цензор.НЕТ 4022
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"сегодня праздник в рассеян
сегодня будут танцы!!"
с пользой санкций теперь они станут ещё сильнее вставать с колен! при брежневе такого небыло! ))
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Да, незадался день для Вована. То мокши вопросы каверзные царю задают, то грузики его орлов с Грузии поперли, то ЕС с санкциями разошелся. Эх, побольше бы ему таких деньков.
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Молодец Зеленский! Быстро порядок навёл в этом евроболоте.
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На фоне строительства СП-2 вс эти санкции как концерт Квартала-95, смешно да и ладно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз продлил второй за день пакет санкций против России
 
 
 
 
 
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