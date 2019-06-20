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 Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович

Атмосфера безнаказанности в Украине способствует нападения на журналистов, в частности, на тех, кто рассказывает о сочетании коррупции, политики и преступности.

Об этом комиссар Совета Европы Дуня Миятович заявила, комментируя убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я в глубокой скорби из-за убийства журналиста-расследователя Вадима Комарова вследствие тяжелых травм головы, которые он получил в мае после нападения неизвестных лиц", - сказала она.

Миятович отметила, что в Украине расследования убийств журналистов слишком часто являются неэффективными.

"Это способствовало созданию атмосферы безнаказанности, которая подготовила почву для дальнейших нападений на журналистов, особенно тех, кто пытается выделить темные углы, в которых пересекаются коррупция, преступность и политика. Поэтому я настоятельно призываю украинскую власть лучше разобраться и наказать наемных убийц, а также установить мотив тех, кто мог заказать нападение ", - говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова. ФОТО

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

20 июня Вадим Комаров умер в больнице, не приходя в сознание.

Также на Цензор.НЕТ: Убийство журналиста Комарова: оперативники просят следователей разгласить часть материалов дела. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133440
 
 
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Ну так рыга Овощ ,рыга Барыга ,чего вы хотели ... Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4662
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Зелена Шмаркля скасував заборону на проблискові маячки. Ото так реформи!

Йой! Для тебе наче тарифи знизилися? Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4213
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Зеленский своим указом №416/2019 вернул спецномера и проблесковые маячки для VIP-кортежей, запрещенные еще при Ющенко. То есть даже при Януковиче такой х*йни не было. Теперь клоун со свитой будет летать с мигалками, как путен. А на велосипедах пусть избравшие его лохи катаются

Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 8785
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З мигалками тепер, як нарасії. Скрєпно.

блатные номера тоже вертаються
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Да,ещё он запретил распинать мальчиков и есть снегирей .. Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4682
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375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.

Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
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То може, саме тому ХЄР і забитий на Конституцію, що їм ВЖЕ хочеться складання повноважень, довічного утримання, недоторканність, лікування з бюджету та таке інше? Бо цей ЗЕлупєнь так задовбає, що потім замість довічного утримання одержишь довічне увязнення.
От колись були часи ... «Суд Камбіса» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96 …
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Теперь пишите письма Зеленскому, он быстро все решает
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Попытался посмотреть 15 мин интервью Зеленского которое он давал журналистам в своём кабинете. Извините, но не понял ни слова. Как оно вообще на сцене то выступало и в кино снималось? Тоже двойник как и у его будущего московского соседа по камере в Гааге работал? Тихий ужас
(С)
@Bubebfire
🤔
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Pauluskp‏ @pauluskp 5 часов назад

Черкасский журналист Вадим Комаров умер сегодня ночью. Покушение на его жизнь увенчалось успехом. Судя по реакции "общественности", ничего страшного не произошло. Так и надо. Сам виноват.
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Черт те сколько паулюса не читал, думал не пишет уже. Спасибо, что напомнили.
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В Грузии начались разборки:

Многотысячная толпа в Тбилиси штурмует парламент. ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. Полиция начала раздавать протестующим воду.
Возможно, скоро у Януковича в Ростове появятся новые соседи
(С)
@Vitausks__A

Через пару лет ждём в Украине😄
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович
 
 
 
 
 
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