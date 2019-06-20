 Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович

Об этом комиссар Совета Европы Дуня Миятович заявила, комментируя убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я в глубокой скорби из-за убийства журналиста-расследователя Вадима Комарова вследствие тяжелых травм головы, которые он получил в мае после нападения неизвестных лиц", - сказала она.

Миятович отметила, что в Украине расследования убийств журналистов слишком часто являются неэффективными.

"Это способствовало созданию атмосферы безнаказанности, которая подготовила почву для дальнейших нападений на журналистов, особенно тех, кто пытается выделить темные углы, в которых пересекаются коррупция, преступность и политика. Поэтому я настоятельно призываю украинскую власть лучше разобраться и наказать наемных убийц, а также установить мотив тех, кто мог заказать нападение ", - говорится в заявлении.

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Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

20 июня Вадим Комаров умер в больнице, не приходя в сознание.

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