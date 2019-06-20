 Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович

Об этом комиссар Совета Европы Дуня Миятович заявила, комментируя убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Я в глубокой скорби из-за убийства журналиста-расследователя Вадима Комарова вследствие тяжелых травм головы, которые он получил в мае после нападения неизвестных лиц", - сказала она.
Миятович отметила, что в Украине расследования убийств журналистов слишком часто являются неэффективными.
"Это способствовало созданию атмосферы безнаказанности, которая подготовила почву для дальнейших нападений на журналистов, особенно тех, кто пытается выделить темные углы, в которых пересекаются коррупция, преступность и политика. Поэтому я настоятельно призываю украинскую власть лучше разобраться и наказать наемных убийц, а также установить мотив тех, кто мог заказать нападение ", - говорится в заявлении.
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Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.
5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
20 июня Вадим Комаров умер в больнице, не приходя в сознание.
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Йой! Для тебе наче тарифи знизилися?
блатные номера тоже вертаються
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
От колись були часи ... «Суд Камбіса» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96 …
(С)
@Bubebfire
🤔
Черкасский журналист Вадим Комаров умер сегодня ночью. Покушение на его жизнь увенчалось успехом. Судя по реакции "общественности", ничего страшного не произошло. Так и надо. Сам виноват.
Многотысячная толпа в Тбилиси штурмует парламент. ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. Полиция начала раздавать протестующим воду.
Возможно, скоро у Януковича в Ростове появятся новые соседи
(С)
@Vitausks__A
Через пару лет ждём в Украине😄