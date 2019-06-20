 Основная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура

Об этом "Громадському" заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.
"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.
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В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.
"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.
Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было".
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
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По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий
Что это за неведомая женщина?
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
А ******** будуть ВИТИ від люті.
Як це було з Аркадієм Бабченком.
1. Разобрал пистолет и застрелился.
2. Застрелился и взялся чистить пстолет.
»»»» РИБКА ДОРІ ПРОСТО НАЙЗЛОПАМ ЯЩА ПО ЗРІВНЯННЮ З АВТОРОМ .
13 ч. ·
Навіть той факт, що в час смерті Тимчука в квартирі, його картка голосувала в ВР, каже про те, що від був членом банди корупціонерів. Не знаю ні одного порядного з НФ, в'їхали в парламент на смертях патріотів і займались чисто зароблянням грошей, ще і під час війни, чим перевершили за безпринципністю ригів.