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 Основная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура

Народный депутат находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.

Об этом "Громадському" заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

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В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было".

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Также на Цензор.НЕТ: Киевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий



Источник: https://censor.net.ua/n3133438
 
 
 Топ комментарии
 
кто то верит в это все?
Что это за неведомая женщина?
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странно..
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
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кто то верит в это все?
Что это за неведомая женщина?
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з цього тексту, так і з інших інф, так іиходить, що це була його дружина...
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Его жена живет в другой квартире, а в этой квартире, записанной на его мать, он жил с сожительницей...
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случаєм нє подружка той, что любила лазіть под авто Хараберюша?
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странно..
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
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Щось стрьомно слухати гпу,візьме вийде юлко і скаже,шо то була спецоперація і він живий
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То будемо РАДІТИ, якщо живий !!!!
А ******** будуть ВИТИ від люті.
Як це було з Аркадієм Бабченком.
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Ага,в дурдомі прямо свято буде.Тоді проти 48 інкогніто готувався замах коли імітували бабченка.А ну скажи скільки затриманих і посажених внаслідок спецоперації.А нікого,бо то було кіно для дурачків порохоботних
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Але ж яке веселе і інтєрєсне кіно було. Скільки пристрастей та емоцій.
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Та не кажи.А проконало ж тоді плять завдяки песиголовцям тупоголовим,хоча острамились на весь світ, але вибори показали чим таке кіно кінчається
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Правильно. Есть две версии:

1. Разобрал пистолет и застрелился.

2. Застрелился и взялся чистить пстолет.
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Ага ,сейчас начнётся массовая тяга людей,через которых шли потоки и чёрный нал к самоубийствам ...
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думаешь беня под поезд бросится? слабо верится... хотя, потоки ещё идут через него, рано для самоубийства.
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Та пэтина банда обнесла беню до нитки ,какие там потоки ..
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Вернуть государству награбленное - это обнести бедного беню? Он еще 5.5 миллиардов долларов украденных не вернул.
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у нас как перевыборы то череда самоубийств....
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ЗА КОГО ВИ НАС ТРИМАЄТЕ ????? «»» Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было". Источник: https://censor.net.ua/n3133438 «»»» А ПОЧАТОК БУВ ТАКИЙ «»»Народный депутат находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома. Источник: https://censor.net.ua/n3133438
»»»» РИБКА ДОРІ ПРОСТО НАЙЗЛОПАМ ЯЩА ПО ЗРІВНЯННЮ З АВТОРОМ .
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После "самоубийства" Кравченко я в этой стране уже верю во все. Даже на время спрячу от самого себя ключи от своего сейфа, мало ли что, депресняк вдруг нападет...боюсь, это только начало.
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Vova Golobutskyi с Vova Holobutsky.
13 ч. ·

Навіть той факт, що в час смерті Тимчука в квартирі, його картка голосувала в ВР, каже про те, що від був членом банди корупціонерів. Не знаю ні одного порядного з НФ, в'їхали в парламент на смертях патріотів і займались чисто зароблянням грошей, ще і під час війни, чим перевершили за безпринципністю ригів.
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Стара потворо, чого ти сюди тягаєш всяке гімно з помийниць?
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Украли драгоценности, впал в депрессию и застрелился из пистолета, предварительно его почистив.
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человек много знал. Сейчас под шумок смены власти и убрали. Многих уже так. Волошин например. Но еще будет. в 2014 регионалы прыгали с окон, теперь черед других
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Шобло под названием Народный фронт всё корупционное .сложно поверить что этот депутат был честным и порядочным .Так не бывает =Все члены банды грабят ,а один в банде честный .Если человек состоит в банде ,то он тоже преступник ,как и все остальные члены банды .
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Теперь я понял , для чего дарят наградные пистолеты своим людям ...
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вариант с депрессией, алкоголем и самострелом возможен. но сомнения всегда будут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсновная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура
 
 
 
 
 
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