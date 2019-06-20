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Все про:Портнов (389) Университет (141) студенты (471) Совсун (39)

 Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО

Ректор Киевского национального университета Леонид Губерский пообещал студентам, которые пришли к его приемной отменить указ о принятии на работу эас-заместителя главы АП времен Януквоича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке экс-замминистра образования Инна Совсун. 

Она отметила: "Ректор Университета Шевченко Леонид Губерский только что на встрече со студентами пообещал отменить приказ о назначении Портнова профессором в КНУ".

Позже он подписал такой приказ

Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу 01

Псоле этого студенты покинули здание университета.

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Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Студенты пообещали отреагировать на это.

Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.

После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора. 

Источник: https://censor.net.ua/n3133437
 
   
 Топ комментарии
 
А самого ректора не відмінять ?
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Молодцы!Гоните этого рыго-кремлевского прихвостня.
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от СКОТІНА . Прогнулася перед РИГАМИ. А тут нібито здає назад. Будее потрібно,,,, і Зєльонку поставимо в позу.
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Портнов поки все. Але щось мені здається що радіти рано.

Портнов подасть до суду. Суд поновить. Радіти нема з чого. Я б радів лише коли портнов тікав з України. Але при зєбобіку це не реально. Дивіться ще і овоч з кілєю та табачник повернуться. А портнов подасть позов на незаконність вироку овочу.Чи ви думаєте що це неможливо?
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Рассуждая так, и пэдрота надо наказать!
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В клована є усі шанси повторити долю Яника застосувавши силу/мусорів/переслідування до студентів, що протестують проти його подєльніка. Але воно сцикливе. І дяді з мацкви двічі на граблі не наступлять. Тож буде щось підліше. Епоха ганьби *****. P.S. Бидло, коли скидати підете?

Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 8435
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студенты могут блокировать, пикетировать, не ходить на его лекции, создавать условия невыносимые. все можно сделать, если довести дело до конца
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Молодцы!Гоните этого рыго-кремлевского прихвостня.
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ПЕРЕМОГА. Портнов не будет работать в КНУ! РЕКТОР ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ!

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_7sz2RPks
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Ректора следом подсрачниками---спалился комуняшка---почти уверен.
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це тебе песики спамлять? дожилося, соєве...
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Првильно.
Що б два рази не ходити.
Бо ж був момент істини в чистому вигляді .
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Ничего, Зеробеня сделает "юрыста" Портного Генпрокурором.
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Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
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во!наконец то...а я так переживал за них,непристроенных
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Ходоки к членину сахаринчика бы с кипяточком---позорники! А сидели тихо. Выкосили кацапию до отказа. Допускаю и паспорта есть с куркой в две головы, и домики на всяк случай, та и денюжка в рубликах капа-капа трохи.
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Міністр і заступник Міністерства культури?
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Я до останньго сподіваюсь, що Бог милує і ми не побачимо цих недоумків у парламенті, а у офіс їх запросили для того, щоб обговорити деталі їх участі у передвиборчих концертах на підтримку партії "Слуги Коломойського", бо тоді насправді Ректор КНУ Губерський пообіцяв скасувати указ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 98

https://twitter.com/chemodanov_di/status/1141355963129257984
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Да, зебобики всколыхнули всю гниль и муть. Кошмар
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Йуле скажите спасиба за Портнова.. куле ... Так вот он какой НОВЫЙ КУРС!
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Вопрос для журналистов, когда Юля будет на ток шоу- " как. Портнов оказался главным идиологом БЮТ?" На какрй козе фсбэшник влез к Юльке?
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Свыня пригрело много таких .
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может свиноПЕСом ? Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 3613
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Зебіли, ви де? Ваше "нове обличчя" ображають.
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Горжусь нашими детьми.
Всё-таки не зря всё было...
Спасибо огромное всем, кто пришёл сегодня протестовать!
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" В нас найкраща молодь !) " Яка обрала дебіла, через якого повертаються усілякі покидьки. А скільки ще прийдеться виходити на вулиці, щоб виправляти помилки нашої " найкращої молоді " ?
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Проект наказу Губерського про скасування наказу по Портнову. Завтра мають зареєструвати.

Ректор КНУ Губерський пообіцяв скасувати указ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 9802
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да ладно,молодь...там а основном все офисные работники,даже уборщицы и дворнички.и все рускаваезычные.
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На жаль, схоже, що доведеться виходити часто.
Але його обирала не лише молодь, Ви же знаєте.
Там дуже різновекторний електорат.
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Этот портнов без работы не останется...не там..так другую зебобики подберут...
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Нет, Губерского надо тоже уволить . Чтобы не будоражил студентов своими коррупционными действиями
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Жаль, если он там не будет появляться. Придётся в других местах искать...

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Да, но теперь у Портнова появился вполне реальный шанс успешно оспорить в суде свое увольнение. Да, ему все равно не дадут там работать, но он будет претендовать на денежную компенсацию. Шумиха затянется, а вероятно, ему этот новостной фон и нужен.
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Зебіли і чиновники, все ж таки - бояться Майдану. Навіть такого локального, в універі.
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Когда слышишь массовый вой порохоботов...


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Губернского нужно было уже раз 20 посадить с конфискацией...
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Портнов человек чести, взявши бабки от одного, даже спустя многие годы, отказался от предложения другого. Свой человек, а продажных ****** давно пора определить в грунт.
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"Ректор Київського національного університету Леонід Губерський пообіцяв студентам, які прийшли до його приймальні скасувати указ про прийняття на роботу ексзаступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133437
То "указ" чи наказ ?
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Гнать эту рыговскую падаль!
и зелЮ вместе с ним! Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 2886
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРектор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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