 Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке экс-замминистра образования Инна Совсун.
Она отметила: "Ректор Университета Шевченко Леонид Губерский только что на встрече со студентами пообещал отменить приказ о назначении Портнова профессором в КНУ".
Позже он подписал такой приказ
Псоле этого студенты покинули здание университета.
р
Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Студенты пообещали отреагировать на это.
Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.
После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора.
*****
Портнов подасть до суду. Суд поновить. Радіти нема з чого. Я б радів лише коли портнов тікав з України. Але при зєбобіку це не реально. Дивіться ще і овоч з кілєю та табачник повернуться. А портнов подасть позов на незаконність вироку овочу.Чи ви думаєте що це неможливо?
https://www.youtube.com/watch?v=5Y_7sz2RPks
Що б два рази не ходити.
Бо ж був момент істини в чистому вигляді .
https://twitter.com/chemodanov_di/status/1141355963129257984
Всё-таки не зря всё было...
Спасибо огромное всем, кто пришёл сегодня протестовать!
Але його обирала не лише молодь, Ви же знаєте.
Там дуже різновекторний електорат.
То "указ" чи наказ ?
и зелЮ вместе с ним!
73%))))