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Все про:Крым (21552) СБУ (13532)

 Служба безопасности Украины разоблачила механизм "вымывания" миллионов в оккупированный Крым

Нечестный "делец" заплатил 4 млн рублей "таможенным органам" оккупантов в Крыму, заблокировал публичные закупки при строительстве дорог и незаконно возил людей в Россию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более четырех миллионов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти субъектов Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Тот же самый делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, "совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривен. Работы проводились по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской региональных служб автомобильных дорог. Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", - сообщают в СБУ.

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"Фигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти двадцать миллионов", - добавляют в СБУ.

19 июня сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по захвату подозреваемого для доставки в суд и избрании меры пресечения.

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Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3133436
 
 
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События в Грузии по умерят аппетиты Зеробени - иначе мокрые штаны
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Оце хохма. Невже СБУ розпочало на благо України Працювати?
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Ще в одних кінець епохи бідності.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
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Очередное бла-бла от зебобиков...что это за таинственный "делец"？фамилия у него есть？
И "делец" и закупки блокирует..и людишек возит...и бабки лимонами перечисляет...мастер на все руки...
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Этот делец давно всем пакостил,пора его лет на 20 отправить в места не столь отдаленные с конфискацией награбленного пусть поработает на благо родины.
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Уже прокуроры в очередь выстраиваются, чтоб его свободы лишить.
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Один "делец" позвенел монетами и всё, "будівництво" остановлено... В каком ещё государстве такое возможно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСлужба безопасности Украины разоблачила механизм "вымывания" миллионов в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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