 Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море.

Обеспечить консенсус по этому вопросу становится все труднее и я сознательно посвятил его решению последние месяцы своей президентской каденции, посещая Брюссель, Берлин и другие европейские столицы. Хотя Путин продолжает кичиться якобы неэффективностью санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", - написал Порошенко.

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Он отметил, что следующем полем боя, относительно продления санкций против РФ, будет саммит "двадцатки" в Осаке.

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