 Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море.
Обеспечить консенсус по этому вопросу становится все труднее и я сознательно посвятил его решению последние месяцы своей президентской каденции, посещая Брюссель, Берлин и другие европейские столицы. Хотя Путин продолжает кичиться якобы неэффективностью санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", - написал Порошенко.
Он отметил, что следующем полем боя, относительно продления санкций против РФ, будет саммит "двадцатки" в Осаке.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
"Что там свинарчуки, весна прошла - уже ПОСАДИЛИ?!"
Посвятил последние месяцы своего президенства этому вопросу.
Благодарен месяцам маю и июню за их наступление, а Григорию и григорианцам за календарь.
недаремно росію повертають в ПАРЕ, а Зеля і не чухається
а це крок до зняття санкцій.
🤑
якось ти не подобрішав
мабуть таки президент - лайно
а Тимчука петя прибрав щоб замести сліди як і Чечетова, бо могли ***** вивести на чісту воду.
Он кроме "вся страна в смартфоне", переносе АП и отмены наработанных законов и указов предыдущих лет чем то занимается?
Все встречи в ЕС где обсуждают Украину, проходят сейчас без ее участия...
Нам уже в открытую навязывают капитуляцию...
Где Зю ?
Именно порошенко привел к той ситуации в которой мы сейчас... - этого клоуна, реванш и все остальное..
И что за хрень ты написал.. - остаться чистеньким?
ХЗ...
Когда Кучма от имени Зелемойского заявляет о возобновлении товарообмена с Лугандоном (это несколько отличается от торговли на крови, когда предприятия были украинские, а теперь - не торговля на крови, т.к. они отжаты орками) и называет орков стороной переговоров, так это тоже - то, что надо?
Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.
Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,
И в свое прошлое с тоскою загляну.
Слезу смахну,
Тайком тихонечко вздохну.
Тайком тихонечко вздохну.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-dogovorilsya-s-kolomoyskim-ahmetovym-i-pinchukom-o-finansirovanii-imi-vosstanovleniya-donbassa-1055287.html
Методичку обнови. Не забудь Вальцмана и офшоры из неё вычеркнуть :D
🤑