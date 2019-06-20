EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1017  78
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17602) Россия (73079) санкции (7405) Евросоюз (12487)

 Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствует единогласное решение лидеров Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции в отношении России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море.

Обеспечить консенсус по этому вопросу становится все труднее и я сознательно посвятил его решению последние месяцы своей президентской каденции, посещая Брюссель, Берлин и другие европейские столицы. Хотя Путин продолжает кичиться якобы неэффективностью санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

Он отметил, что следующем полем боя, относительно продления санкций против РФ, будет саммит "двадцатки" в Осаке.

Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко 01

Также читайте: Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3133435
 
   
 Топ комментарии
 
Чему ты 5 лет посвятил все увидели)))И оценку дали на президентских выборах,а если пролетит 21,то будет вообще комильфо)))
 показать весь комментарий
 
А он куда то уходил при Пете.Вся хуйловская братия была на месте ,а при алкаше со всех розыск поснимали и аресты с имущества.Один овощ страдалец остался для картавого выступлений.
 показать весь комментарий
 
бери диван і повставай.. багато тєкста.. давай дій Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9723
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
попередник.
 показать весь комментарий
 
 
а он думал будет воровать и *реформироват*такими успехами страну ,а запад будет делать за него все остальное??
 показать весь комментарий
 
 
Ще в одних кінець епохи бідності.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
 показать весь комментарий
 
 
так тобі те "дякуємо!" анус припалило, що й охолоджуюча рідина безсила
 показать весь комментарий
 
Чему ты 5 лет посвятил все увидели)))И оценку дали на президентских выборах,а если пролетит 21,то будет вообще комильфо)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
рузьке мир придет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А он куда то уходил при Пете.Вся ********** братия была на месте ,а при алкаше со всех розыск поснимали и аресты с имущества.Один овощ страдалец остался для картавого выступлений.
 показать весь комментарий
 
 
Так и тому практически все арестованные деньги вернули.
 показать весь комментарий
 
 
ещё и с интерполовского розыска сняли, мол политически мотивированное обвинение.
 показать весь комментарий
 
 
Петекантропы не в счет. У них петин слепой траст на глазах.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, ведь кипрский - зрячий офшор в десятки тысяч раз усиливает зрение зебов, не то, что слепой траст.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ПЭЦЯ Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2935ЗАЖДАЛИСЬ........ а шо там свынярчукы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шо там беня ? зебилы такие зебилы
 показать весь комментарий
 
 
А где сейчас беня в натуре, а не петекантропских фантазиях?
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-ЛОХ! Это мы у тебя спрашиваем:
"Что там свинарчуки, весна прошла - уже ПОСАДИЛИ?!"
 показать весь комментарий
 
 
Приветствую наступление лета.

Посвятил последние месяцы своего президенства этому вопросу.

Благодарен месяцам маю и июню за их наступление, а Григорию и григорианцам за календарь.
 показать весь комментарий
 
 
За півроку, якщо українці не повстануть, причин для санкцій проти РФ уже не буде.
 показать весь комментарий
 
 
бери диван і повставай.. багато тєкста.. давай дій
 показать весь комментарий
 
 
Майдан не пачкай своим лживым языком. Поцриот как петя.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно твой мессия не запачкал людей, вышедших под пули на Майдан, эбонитовыми дубинками, моралист как и все зебнутые?
 показать весь комментарий
 
Так вперёд.Банковая открыта,трёх эшелонов нацгвардии нет как при всенародном "любимце".Повставайте уже ,ждём.Только петину методичку не забудьте взять,что кто бунтует во время войны,тот ахент хремля,)))
 показать весь комментарий
 
 
Там Олешко не проплатил, все разойдутся по домам.
 показать весь комментарий
 
 
та и Олешко разойдется, его тоже кинули
 показать весь комментарий
 
може і так.
недаремно росію повертають в ПАРЕ, а Зеля і не чухається
а це крок до зняття санкцій.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
***** тебе в жопу и два бени в рота ...зебильщик берущий со всех сторон
 показать весь комментарий
 
 
В останні місяці був зайнятий відміною закону про незаконне збагачення.
 показать весь комментарий
 
 
Это Петро болтнул для поднятия рухнувшего рейтинга или для смягчения наказания в суде? Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4066
 показать весь комментарий
 
 
Одно очевидно: гальванизация трупа не возвращает его к жизни. Это касается и политического трупа, коим сегодня является Петр Алексеевич Порошенко.
🤑
 показать весь комментарий
 
 
зюзя, тобі ж повинно було дуже покращати від клованського президента
якось ти не подобрішав
мабуть таки президент - лайно
 показать весь комментарий
 
 
Гундяй, бісишся, що твої випорожнення призводять до зворотнього результату? Як говорять ваші партньори із-за поребрика: Плєтью обуха нє пєрєшибьошь. Тому посип голову попелом і змирись - Петя таки лузер.
 показать весь комментарий
 
Та да ,только на тебе упырь, всё и держалось .. Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2967
 показать весь комментарий
 
 
Это правда. Консолидация (насколько это возможно) мирового сообщества против запоребрика - во многом заслуга Петра алексеевича и его команды.
 показать весь комментарий
 
 
шльондра скоріш за все та яка побігала і переодівалася від СДПУо , Наша Україна, ПР, БПП, до ЕСсучених.
а Тимчука петя прибрав щоб замести сліди як і Чечетова, бо могли ***** вивести на чісту воду.
 показать весь комментарий
 
 
Это не новость. Трудно убедить тех, кто пять лет, наперекор обещаниям, наблюдал "тяжелую" борьбу нанайских мальчиков с той же коррупцией.
 показать весь комментарий
 
 
Жирдяй,а может просто надо было перестать торговать с рашкой?А может надо было войну назвать войной ,а не АТО?? А может надо было сразу объявить полную блокаду Крыму и дыныры и тем самым повесить их на шею *****?? Тогда смотришь и Европу меньше уговаривать приходилось бы урод вонючий???
 показать весь комментарий
 
 
Инесса Литвинко - предъявы справедливые.., но сейчас уже тот, от простого нарида - Зе...

Он кроме "вся страна в смартфоне", переносе АП и отмены наработанных законов и указов предыдущих лет чем то занимается?
Все встречи в ЕС где обсуждают Украину, проходят сейчас без ее участия...
Нам уже в открытую навязывают капитуляцию...
Где Зю ?
 показать весь комментарий
 
 
В чём "предъявы" справедливы? Хочешь остаться чистеньким, способствуя до этого приходу Зелемойского во власть?
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 - да справедливы... - на все 100...

Именно порошенко привел к той ситуации в которой мы сейчас... - этого клоуна, реванш и все остальное..
И что за хрень ты написал.. - остаться чистеньким?
ХЗ...
 показать весь комментарий
 
НЕ ПЫТАЙСЯ ДИСКУТИРОВАТЬ КОНКРЕТНО С ЭТИМ ПАЙКОВЫМ ДАУНОМ. ЭТО ПРОСТО БОТ
 показать весь комментарий
 
Значит, при Порошенко обеспечить рабочими местами украинцев торговлей с Парашей это зрада, а когда уЗеленский под ником Герус объявляет торговля с Парашей не прекратиться, т.к. это делает Украину сильнее и не намёка на сокращение торговли как при Порошенко, так это - то, что надо?
Когда Кучма от имени Зелемойского заявляет о возобновлении товарообмена с Лугандоном (это несколько отличается от торговли на крови, когда предприятия были украинские, а теперь - не торговля на крови, т.к. они отжаты орками) и называет орков стороной переговоров, так это тоже - то, что надо?
 показать весь комментарий
 
14 армія РФ ,яка базується в придністров"ї існує тільки завдяки неймовірним зусиллям потрошенка для повного забезпечення , а меткомбінат це просто так зняв санкції
 показать весь комментарий
 
 
Петро угомонись кто там ближе напомните ему что он "нихто"...
 показать весь комментарий
 
 
, Владимир Зеленский поручил МИД обеспечить Национальное антикоррупционное бюро возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений
Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.
Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,

 показать весь комментарий
 
 
Последние месяцы все видели, чему ты себя посвятил - бегал везде и обгаживал сначала юлю, а потом зеленского
 показать весь комментарий
 
 
КОТОРЫЙ СКОРО ИСЧЕЗНЕТ, СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ И ПОВЕДЕНИЮ ФИЛАРЕТА
 показать весь комментарий
 
Я знаю чем занять пороха. И на виду всегда будет и наговорится всласть.))))
Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 739
 показать весь комментарий
 
 
ню ню мечтай! Особенно с этим судом и совковым населением
 показать весь комментарий
 
Алексей‏ @ukll001 А я ушаночку поглубже натяну
И в свое прошлое с тоскою загляну.
Слезу смахну,
Тайком тихонечко вздохну.
Тайком тихонечко вздохну.Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4437
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗЄ санкції не цікавлять.Воно ділить Донбас,а путін тим часом :"В недавнем отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 14 июня во н. п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км юго-восточнее Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, которые курсировали в течение 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением к юго-западу от станции. Пути от указанной станции ведут на восток до границы с РФ, юго-восточнее неподконтрольного Изварино."
 показать весь комментарий
 
 
Петя точно з паралельної реальності: кому на Заході охота втрачати гроші, в той час, як парньори розширюють торгівлю?
 показать весь комментарий
 
 
У пети ломка. Как было раньше у него - выпил, сбрехал, украл. А сейча - выпил и сбрехал. Нарушен цикл его жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Зарохкали. Не любить вата теми санкцій, ох не любить. Сподіваються, що зЕ допоможе їм позбутись цього п"ятилітнього блага
 показать весь комментарий
 
 
У порошенко есть минимум два канала , которые никто не смотрит. Чего оно все время лезет в Цензор? )
 показать весь комментарий
 
 
Драку заказывали?Щас будет, всё равно уже уплочено Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2738
 показать весь комментарий
 
Верим!Обеспечить консенсус с ахметом и мертвячуком по ротердаму+ становилось все труднее-пришлось сливать гундяя и лечь под константинополь,но,увы-из под ног уплыла ещё одна президентская каденция!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский заявил, что договорился с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком о финансировании ими восстановления Донбасса
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-dogovorilsya-s-kolomoyskim-ahmetovym-i-pinchukom-o-finansirovanii-imi-vosstanovleniya-donbassa-1055287.html

Методичку обнови. Не забудь Вальцмана и офшоры из неё вычеркнуть :D
 показать весь комментарий
 
Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение - ПОТОМУ ЧТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ КРОМЕ КАК БАЛОБОЛИЛ, ТОРГОВАЛ С ВРАГОМ И МАРОДЁРИЛ, СКА! Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3486
 показать весь комментарий
 
Одно очевидно: гальванизация трупа не возвращает его к жизни. Это касается и политического трупа, коим сегодня является Петр Алексеевич Порошенко.
🤑
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх