 При расследование дела о нападении на журналиста Комарова собран видеоматериал со 100 камер, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Мы отрабатываем три основные версии нападения на журналиста, это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.
В рамках проведения следственно-розыскных мероприятий был отработан маршрут движения потерпевшего в день нападения на него, собрано видео с около 100 частных камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту его движения. Благодаря которым мы имеем видео изображения подозреваемого, поэтому обращаюсь к черкассщанам помочь следствию идентифицировать лицо, которое попало в объективы камер видеонаблюдения.
Кстати, как я отмечал в прошлом году, уровень развития программы "Безопасный город" в Черкассах находится на том же уровне - камеры видеонаблюдения города вообще отсутствуют.
Спасибо местным гражданам, которые предоставили нам возможность получить информацию от их частных видеокамер.
Могу отметить, что полиция сегодня имеет наработки, которые в дальнейшем позволят установить заказчиков и исполнителей этого ужасного преступления".
Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.
5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
результат?
тем более я никому не навязываю свое мнение о теории заговоров и мировом господстве масонов)))
Инфа от 2014.
Суббота, 05 апреля 2014
Тело журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в корсунь-шевченковском районе Черкасской области. Об этом сообщил глава черкасской областной организации партии "Свобода" Юрий Ботнар. Сергиенко нашли "с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках".
5 апреля 2014 г. нашли место, похожее на свежевыкопанную яму. Стали раскапывать место, прикрытое мусором. Там обнаружилось тело мужчины, лежащее лицом к земле, с наручниками на руках. В нем узнали исчезнувшего Василия Сергиенко.
В "Свободе" исчезновение связывали с его общественной и журналистской деятельностью, в частности - с серией статей, разоблачавших деятельность одного из богатеев - регионала Геннадия Бобова. Сам же Геннадий Бобов в своем блоге заявил: "Я объявляю вознаграждение в 50 000 гривен за информацию, которая позволит следствию найти В.Сергиенко. "