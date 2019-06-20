 Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" : объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.
Одно из требований к кандидату - опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах управления объектами государственной собственности, управления публичными финансами - не менее трех лет.
Предлагаемая зарплата по данной вакансии - 30 тыс.грн + надбавки за ранг госслужащего и интенсивность работы
Напоминаем, Зеленский 11 июня освободил от должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил врио Сергея Борзова.
Интересный ты зебобок....
Ты зеофилов тролишь или простой нарид?
Ставлю лайк...
отрабатывайте подачки...
Воровав.
Воровав.
Воровав.
Став президентов.
Мародерив.
дятел
дятел
факты
факты
факты...
Вот когда зелики хоть что-то подобное сделают, будет о чем поговорить.
А ваши заклинания. - воровал- мародерил ничем не подтверждены
И на каком это языке - воровав? А запоребриковый?
Не служила
Не воювала
Не вчилась.
Звичайний порохобот.
К дождю
три
мабуть, 95-й квартал дивляться
Тётя Роза @Anakoyher 8 мин.8 минут назад
Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір не сидять Ахметов і Медведчук.
Тітка Роза.
Дуже дякую.
Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?
Вона заздалегідь без зайвих сентиментів заявляла
про корупційність Конституційного Суду.
(С)
@Anakoyher
🤭