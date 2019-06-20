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 Политика Украины
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Все про:ДУСя (145) Зеленский (1850) конкурс (790)

 Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" : объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.

Одно из требований к кандидату - опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах управления объектами государственной собственности, управления публичными финансами - не менее трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе (обновлено)

Предлагаемая зарплата по данной вакансии - 30 тыс.грн + надбавки за ранг госслужащего и интенсивность работы

Напоминаем, Зеленский 11 июня освободил от должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил врио Сергея Борзова.

Источник: https://censor.net.ua/n3133433
 
   
 Топ комментарии
 
Не... Победит тот, кто сможет перевести это
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 7422
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Циркачество. Нахера эти конкурсы. ну опять же 4000 бомжей анкеты пришлют, а назначишь Мендель-2. И правильно сделаешь. За тобой народ, который делегировал тебе всю полноту власти и ответственности.
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Так шо зелебобик, давай и ВР упраздним, и суды, раз 73% недалеких что там клоуну делегировали 😂👍
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rr ww - "опять же 4000 бомжей анкеты пришлют" Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 949

Интересный ты зебобок....
Ты зеофилов тролишь или простой нарид?
Ставлю лайк...


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Не... Победит тот, кто сможет перевести это
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 7422
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Это тест на степень алкогольного опьянения?... Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 9395
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мАнДель теперь победит... куда не глянь кругом свои люди...таки да!
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На 30 тыс зп там наверно очередь аж до Чернигова стоять будет
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порохоботы вперед!
отрабатывайте подачки...
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Елена, где вы видите порохоботов? Порох ушел, смиритесь, люди просто высказывают своё мнение про деятельность нынешнего гаранта.
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Портнова бери - преданный тебе кадр
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а нужна ли вообще такая должность ? упразднить ее , потому как непонятные дела и еще управляющий ...
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Порошенко.
Воровав.
Воровав.
Воровав.
Став президентов.
Мародерив.
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Та забудь ты уже этого порошенку. Дался он тебе. Это что за интересная логика - кому не нравится вова, тому нравится петя?
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Порошенко поднял армию и остановил путина . И это самое главное для страны.
Вот когда зелики хоть что-то подобное сделают, будет о чем поговорить.
А ваши заклинания. - воровал- мародерил ничем не подтверждены

И на каком это языке - воровав? А запоребриковый?
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Наталка Нежура-Камінська
Не служила
Не воювала
Не вчилась.
Звичайний порохобот.
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да, на счет сисек не совсем понятно, но зато у нее трусы есть блестящие аж по щиколотку
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И снова из 4 тысяч человек, но на этот раз случайно выиграет конкурс простой кац.
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В новой ВРУ будет 73% ЗЕ.Можно будет принимать любые законы и менять конституцию
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Требовать будешь у жены, дома. А сейчас НХ.
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не режим строгий, канечна! Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 7999 но питание УСИЛЕННОЕ!!!!
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Зачем?? И так понятно ктото из люстрированых будет)
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Козел, обголошує конкурс,щоб очі замилити, а потім призначить дружбана якого-небудь
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У Львові тариф на вивезення сміття піднімуть вже 21 червня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 7252
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Шоу продолжается! Конкурс, но выберут еврея , совпадение? Не думаю! Как было с пресс-секретером Зелинского ?
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Цена вопроса ? Ньюанси,рєнтабєльность,подводниє камні ?
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Виграє єврей, родич когось із Кварталу-95.
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Ото война, диванная. Может заключить простынное перемирие? Жако жеж, у многих мозги тают.
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В Кварталі прибиральниць не залишилось?
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Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 820
Тётя Роза‏ @Anakoyher 8 мин.8 минут назад

Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір не сидять Ахметов і Медведчук.

Тітка Роза.
Дуже дякую.
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Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?
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можно отгадаю,что им станет многократно зацелованный ...
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у зебилов страну украдут, очухаться не успеют, а потом вашу задницу отимеют, что не почувствуете даже. Во народ то темный пошел,жесть. Врут в лицо, делают что хотят, а рядовой украинец насмотревшись на Голобородько, стал искренне верить, что этот чувак сейчас головой своей рискнет и даст дерзкую ответку русским,потом бах и каким то чудом закупочная цена газа упадет, а потом и вообще войну на донбассе, как рукой снимет? Да это наивняк 100ур.
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Украдут не у зебилов а у всех украинцев. Малороссам вообще все равно кому служить. Они даже и не заметят и будут аплодировать когда кацапские танки войдут в украинские города☹️
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я развожу руками... несешь людям просвещение, а они слепые глухие и оболваненные.
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Треба віддати належне прозорливості пані Тимошенко.
Вона заздалегідь без зайвих сентиментів заявляла
про корупційність Конституційного Суду.
(С)
@Anakoyher
🤭
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