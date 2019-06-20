 Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличения зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35000 гривен, его заместителя - 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 грн, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен. Это обещанное Зеленским окончания эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.
Лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации президента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы. "Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.
Олег Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений. "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.
Ви зробили це разом!
С учетом вброса о возможности двух палат парламента - вполне себе возможно.
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.
про армяк и балалайку - чушь собачья.
Петя хоть налои в Украине платит,а зе где?
Стесняюсь спросить: " по 4000 чего?".
Ульянова(Ленина)зелинского (Глобородька) к своим ближним зелебобикам, а зэ-ботов к своим гонорарам. Здається, тут "сорок душ посменно воют", щоб з усієї сили відвертати увагу від того, що сказав Ляшко, на те, що це сказав Ляшко. А що? - Розрахунок, що це виття подіє на п'ятнадцять з лишком мільонів зембі, цілком справедливий. Це члєнін змушений був секретити дані про те, скільки він та його ближні посіпаки про...їдають і випивають. А зєля класти хотів на п'ятнадцять мільонів з лишком придурків: "Он приехал бедным наместником в богатую провинцию, а уезжал богатым сенатором из бедной провинции" - це зовсім не про зєлю, це така давня латинська народна приказка, та ще в російському перекладі. Поки що давня, поки що не про нас. До того ж видно, що зєля і зі своїми зєлєбобіками ділиться - підгодовує їх з рук, щоб не кусалися, коли що трапиться.
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Але не всі ж ми корумповані.
І без достатоньо високої зп неможливо винайняти некорумпованого спеціаліста.
1. Кому НЕ дають.
2. Які НЕ можуть витратити.
Всі інші - корумповані.
Так само, як одна людина шукає, де б вкрасти, чи як хабаря взяти, а для іншої красти та вимагати хабарі - неприйнятно.
Тому не судіть по собі та свому оточенню про всіх - порядних людей теж багато.
Этому закону столько веков - сколько существуют чиновники. Известно за древний Вавилон,но может и раньше.
Такая вот картина маслом. Простые люди такие простые... И вроде ж было уже такое, когда выбирали "своего".
У ЗЕ есть минстець?
Ты совсем не в курсе о чем и ком пишешь?
В твоем зажопье не знают, что такое минстець?
Тебе какие-то взрослые русскоговорящие акающие дяденьки про минстець рассказали?
Что в твоем колхозе известно про фотошоп?
Можно сделать людям маленькие зарплаты, но при этом воровать, распиливать бюджеты, брать взятки и откаты они будут как сам Олежа Вротбрав.
Верьте цифрам, а не Юлии Тимошенко
Юлия Владимировна прекрасна. И самое прекрасное в Юлии Владимировне, что ее рейтинг падает.
И если в ноябре мы все верили, что она станет президентом, то теперь появилась надежда, что мы можем и не увидеть ее в следующем парламенте.
А еще Юлии Владимировна прекрасный оратор. Вот и на Свободе Слова она прекрасно ораторствовала.
Прекрасный оратор в ее случае - это бесподобный лжец. Вчера, выступая, она заявила, что при ней долг не вырос. В принципе, также она могла заявить, что до сих пор девственница и что Австралия граничит с Германией. Уровень лжи был бы примерно одинаковый.
В свой последний приход Юлия Владимировна стала премьер-министром в конце 2007 года. И на тот момент долг Украины составлял 17,6 млрд долларов. Это было 12% от украинского ВВП.
Юлия Владимировна перестала быть премьер-министром, и есть надежда, что перестала уже навсегда, в конце 2009 года. И на тот момент долг Украины составлял 39,8 млрд долларов. Что было равно уже 35% от ВВП.
Согласитесь, это трудно назвать «не ростом долга».
Да, в 2008 году пришел кризис. МВФ пришел на помощь не только для рефинансирования старых долгов, но и для перекрытия дефицита бюджета. Это все можно использовать, чтобы объяснить, почему рост долга был такой стремительный. Простите, так получилось. Но ведь Юлия Владимировна говорит о том, что долг не вырос. Сознательно врет.
Мораль сей басни такова. Врать плохо. Это раз. И два - ничего не бывает на шару. Популисты всегда дорого обходятся государству, читай, налогоплательщиками. И оттого им крайне сложно долго править. Просто запаса прочности у государства не хватает.
Если вы хотите сделать всем счастье, приходите и повышаете пенсии, то вам надо брать где-то деньги. Вы их берете в долг. Прекрасно, но вечно в долг вам давать не будут. А значит это стратегия не устойчивая. И дальше вы начинаете печатать деньги, потому что в долг уже не дают.
И тут вдруг оказывается, что курс валюты - это не ваше желание, а температура экономики. И если вы печатаете деньги и непомерно наращиваете свой долг, то курс падает. Пенсии снова становятся маленькими. А долг уже большой. И тут приходит пора обвинить «попередников». И гордо уйти. А если уйти не хочется, то получается Венесуэла.
Мы бедная страна. А значит у нас низкий запас прочности. А значит мы точно не можем себе позволить популизм. Да, у нас низкие пенсии. Но они лишь отражают способность их платить, которая есть у нашей экономики. И быстро высокими они не станут. И пенсии «от Юли» и пенсии «от Януковича» были высокими в момент максимального роста государственного долга. Но так не работает.
Потом они неминуемо падают. Вы можете постепенно подымать пенсии, чтобы этот рост был устойчивым. Но каждый такой рост может быть результатом только роста вашей экономики.
А рост экономики - это рост инвестиций. А рост инвестиций - это когда инвесторам не страшно. А пугают инвесторов украинский судьи и прокуроры. И украинские популисты. И пока их всех не загонишь за можай, роста пенсий не будет. Как бы прекрасно не выступала Юлия Владимировна.
Или кто угодно другой. Потому что харизма и красноречие - это хорошо. Но законы экономики работают по другому.
В данный момент долговая нагрузка в Украине снижается. Несмотря на крики о долговой петле. Потому что у нас контролируемый дефицит бюджета. И пенсии при этом растут. Но так быстро, как хотелось бы пенсионерам. Но если они будут расти быстрее, то очень скоро упадут.
И опять надо будет начинать все сначала. Поэтому верьте цифрам, не верьте Юлии Владимировне.
СЕРГЕЙ ФУРСА
Вообще, нужно вводить модель США и заключать договоры между профсоюзами и владельцами на период времени.
У меня отец, под 80, болеет. Каждый день с работы бегу к нему, все выходные у него с утра до вечера. А там сутра до вечера 112 канал. Причем у отца плохой слух, и телек просто орет. Поначалу меня "паяло" от рыговских рож, а еще больше -- от их риторики. Просила сделать тише - делает еще громче (наверное, надеется меня "перековать") - стены дрожат. Я психовала, психовала, а потом вспомнила: "не можешь изменить ситуацию - измени свое отношение к ней". И я придумала две игры - "по ходу парохода" аргументами показываю ложь: например, рыги начинают говорить про долги Украины, я тут же про Овоща - 15 млрд у рахи и еще 15 млрд у Китая (за месяц!!! 30 млрд!!!). Вторая игра - "Ты узнаешь ее из тысячи по словам, по глазам, по голосуууу" - угадываю голоса, за последний месяц ошиблась только раз.
Так вот, идея со смартфонами принадлежит рыгам.
Куда поперся Богдан после назначения??? Правильно на медведчуковский 112-й. Вот тогда червоненко и впихивал ему идею со смартфонами: "Вам ничего не нужно делать, просто берите и пользуйтесь". Т.е. рыги бесплатно впаривают программное обеспечение. С чего такая невиданная щедрость?? Голосовать потом можно будет через смартфон, а программисты... и вот она, жьоппа...
А Пальчевский (тот, ...) - отдельная пестня...