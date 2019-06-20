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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1872) Ляшко (1542)

 Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличения зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко

Вместо отмены решения правительства о повышении цены на газ, президент начал свою работу по увеличению в несколько раз зарплат чиновникам своего офиса. Олег Ляшко подсчитал, сколько будут получать чиновники реорганизованной администрации президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35000 гривен, его заместителя - 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 грн, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен. Это обещанное Зеленским окончания эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.

Лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации президента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы. "Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.

Олег Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений. "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133432
 
   
 Топ комментарии
 
епоха бідності в команді ЗЕ подолана)
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Слуга народа‏ @ZeUkraine



Это дом с собственным причалом и катером главы Администрации президента Андрея Богдана в Конча-Заспе. Его «эпоха бедности» закончилась в 2010 году, когда он попал в правительство Азарова. У него есть еще недвижимость на Печерске и Осокорках. Такие вот новые зе-лица.

Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8317
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Таки да. Скінулі наконєц - то жадного Пороха !
Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9829
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Зраднюк заорал про зраду даже не читая и опять обгадился...
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Він же обіцяв кінець епохи бідності, тільки не уточнив у кого
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Остання гастроль "отвіра", більше немає бажаючих утримувати це корупційне брехливе лайно. Трохи дає за передвиборчі побрехеньки Свиня, але це ненадовго, бо Свині з бандою в наступній Раді теж не буде.
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Пора этих педиков гнать подальше от кормушки а то опять залезут в неё.
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Що, зебили? Правда очі коле?
Ви зробили це разом!
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Чиновникам зарплаты ЗЕбилам фоточки с шаурмой, и смотри не перЭпутай.. Кутузов (с)
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Зебилики, бегом на парламентские выборы! Там еще куча таких "слуг народа", остро нуждающихся. Да, а Коболев, со своей зряплатой, конечно, гад, не спорю. Тока впш кумир что-то его к порядку не призовет. Чего так, некогда? Офис новый создает?
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"Там еще куча таких "слуг народа", остро нуждающихся."

С учетом вброса о возможности двух палат парламента - вполне себе возможно.
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Читаючи, що тут виписують зелені боти, переконуюся, що це є, власне кажучи, протофашистський рух. Замість перечити інформацію чи, навпаки, оправдувати дії свого ідола, вони дегуманізують, розчоловічують тих, хто його дії критикує чи хоча б ставить під знак запитання. Нема жодного допису по суті, є тільки типово москальска істерична дрочка на те, хто в кого бере в рота.
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.
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Загалом все вірно , от тільки " розчоловічування " якось не так . Може краще звучатиме " розжіночування " або " зображають нЕлюдями " ?
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надувает зебил своё стадо баранов да чего там, не только их. Пока поёт как бы по нотам а клавиши нажимает по своему пониманию.
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якщо це й так (що дуже сумнівно), то це нічого. я про спілкування.
про армяк и балалайку - чушь собачья.
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Во первых Петя на встречах с иностранными политиками свободного говорит по английски, но про это ты зрадофил конечно не напишешь. ВО вторых - Зебил ты дома у себя на кухне хоть на иврите хоть на чувашском.., а хоть на каком. Официально на работе только на государтвенном украинском. Так с чего ты зраду высосал мелкий зрадофил?? Твой же клоун и официально на людях не может по украински. Петя свободно.
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Да ,петя везде свободно,а особенно в ВОРОВСТВЕ-лучше всех!!!!!
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Но до Вовы Зе ему очень далеко!
Петя хоть налои в Украине платит,а зе где?
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У тебя галюцинации,порох платит налоги))))), особенно последнии 5 лет😂
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Люди, яких тр№хали 28 років від Кравчука до Порошенка, тепер відчайдушно потребують краще життя від Зеленського за один місяць. Вгамуйтеся ви вже!
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Не переживайте,тут их небольшая кучка порохоботов,они с друг другом разговаривают,только ники меняют. Порохобот имеет до 20 ников.
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А порохоботы говорят что Зеленский ничего не делает. Нате парахаботы выкусите и завидуйте, наш Зеленский зарплаты поднял, правда пока только чиновникам у себя в АП. Но скоро и учителя будут получать по 4000...Вот так то! Завидуйте молча парахаботы.
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"Но скоро и учителя будут получать по 4000...Вот так то! Завидуйте молча парахаботы."

Стесняюсь спросить: " по 4000 чего?".
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Чувствует Олежка, что пруха в лотерею прошла. Голодные годики ожидают. Вот и жаба зелёная начала давить, заставляя чужие деньги считать.
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Слышь зебик это вообще то деньги налогоплательщиков если что ..бюджетные, а не твоего божка новоявленного клоуна. Если бы Петя так поднял, ты б тут уже усрался в диких визгах про зраду.
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Да да налогоплатильщиков, а значит и мои тоже. Только вот растолкуй мне, каким таким способом, Зеленский поднял оклады, ведь пан Ляшко говорит про это? А раз про это, тогда дай мне ссылку на указ, где Зеленский поднял зарплату. Ну вот чисто позавидовать, а найти не могу.
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Им всем за ложь главсвин соевый платит без устали.
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Когда жирнолиз Дубинский набрасывал дерьмо на вентилятор про Пороха-это было нормально, а когда народный депутанг Ляшко мокнул талантливого шаурмена, то это-зрада зрадная.
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Облиш їх , вони хворі люди , жертви Коломойського через НЛП по Г+Г . Вже чверть століття пройшла як згинуло " Біле брацтво " , а їхні жертви до сьогодні не піддаються лікуванню. Страшна річ НЛП .
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Сидор, ты ж правду? Тогда дай мне номер указа и дату, когда нынешний президент Зеленский, повысил должносные оклады. Я такого не нашел. Основой "обвинений" пана Ляшко, есть документ датируемый 2017 годом, за подписью Гройсмана, принятый при президенте Порошенко. Вот проведи мне ниточку связи - 2017 год и "повышение окладов Зеленским"
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Хм, что-то вспомнилось: "Не можешь победить - возглавь!"
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"А эта песня не о нём (тобто не про Ляшка), а о любви": зели Ульянова(Ленина) зелинского (Глобородька) к своим ближним зелебобикам, а зэ-ботов к своим гонорарам. Здається, тут "сорок душ посменно воют", щоб з усієї сили відвертати увагу від того, що сказав Ляшко, на те, що це сказав Ляшко. А що? - Розрахунок, що це виття подіє на п'ятнадцять з лишком мільонів зембі, цілком справедливий. Це члєнін змушений був секретити дані про те, скільки він та його ближні посіпаки про...їдають і випивають. А зєля класти хотів на п'ятнадцять мільонів з лишком придурків: "Он приехал бедным наместником в богатую провинцию, а уезжал богатым сенатором из бедной провинции" - це зовсім не про зєлю, це така давня латинська народна приказка, та ще в російському перекладі. Поки що давня, поки що не про нас. До того ж видно, що зєля і зі своїми зєлєбобіками ділиться - підгодовує їх з рук, щоб не кусалися, коли що трапиться.
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Так, з тарифами зебіли пролетіли. Ще й субсидії прикриють. проте дожволять валєжнік збирати. І гриби у цяточку.
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Ну и нормальные зарплаты, на которые можно нанять реальных профессионалов, которые будут работать за зарплату, а не за откаты.
.
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Є Другий Закон Соціології - " Розмір відкату і розмір хабаря зростає прямо пропорційно зростанню заробітної плати чиновника " .
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Пeрeставай дивитись тeлeвізор і казочки. Чим більша ЗП у чиновника , тим більші відкати і хабарі. Рeальнісь вона така.
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Якщо чиновник корумпований - то так воно й є.
Але не всі ж ми корумповані.
І без достатоньо високої зп неможливо винайняти некорумпованого спеціаліста.
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Не всi. НЕ корумповані
1. Кому НЕ дають.
2. Які НЕ можуть витратити.
Всі інші - корумповані.
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Це не так.
Так само, як одна людина шукає, де б вкрасти, чи як хабаря взяти, а для іншої красти та вимагати хабарі - неприйнятно.
Тому не судіть по собі та свому оточенню про всіх - порядних людей теж багато.
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"Сколько бы неплатили чиновнику - он всегда будет считать,что ему хронически недоплачивают".
Этому закону столько веков - сколько существуют чиновники. Известно за древний Вавилон,но может и раньше.
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Да ну. И почему же этот "закон" не работает в цивилизованных странах, если он "закон"?
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Зе отменил указ Ющенко по поводу проблесковых маячков... Ну теперь установит их на велосипед и будет ездить на нем в ОПУ (Офис президента Украины)
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Так пан Ляшко озвучує цифри які були прийняті в 2017 році. Я щось не зрозумів, що збільшив Зеленський? та де про це можливо почитати? Чи пан шлашко знову бреше?
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Сверху карта преступлений на территории Украины. Снизу карта голосования за ЗЕ. Очаги зефанства в самых люмпенизированных криминальных регионах.
Такая вот картина маслом. Простые люди такие простые... И вроде ж было уже такое, когда выбирали "своего".
Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3868
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Так возьми еще для сравнения карту плотности населения. Западная Украина свалила в Польшу на заработки, нет человека нет проблем от него.
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Ога. То, что Ялынковича выбрал тот же быдляк с тем же распределением по областям - это просто совпадение.
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Тебя, одноизвилинное, в гугле забанили?
У ЗЕ есть минстець?

Ты совсем не в курсе о чем и ком пишешь?
В твоем зажопье не знают, что такое минстець?
Тебе какие-то взрослые русскоговорящие акающие дяденьки про минстець рассказали?
Что в твоем колхозе известно про фотошоп?
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А Олежа Вротбрав не хочет рассказать откуда у его мамы пенсионерки столько элитных квартир на Печерске? А откуда у его жены столько элитной недвижимости в Киеве? И почему по бумагам Вротбрав жил в задрипанной киевской многоэтажке, но полиция случайно в пять утра застукала его в Конче Заспе в элитном особняке.

Можно сделать людям маленькие зарплаты, но при этом воровать, распиливать бюджеты, брать взятки и откаты они будут как сам Олежа Вротбрав.
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Верьте цифрам, а не ваЗЕлину

Верьте цифрам, а не Юлии Тимошенко

Юлия Владимировна прекрасна. И самое прекрасное в Юлии Владимировне, что ее рейтинг падает.

И если в ноябре мы все верили, что она станет президентом, то теперь появилась надежда, что мы можем и не увидеть ее в следующем парламенте.

А еще Юлии Владимировна прекрасный оратор. Вот и на Свободе Слова она прекрасно ораторствовала.

Прекрасный оратор в ее случае - это бесподобный лжец. Вчера, выступая, она заявила, что при ней долг не вырос. В принципе, также она могла заявить, что до сих пор девственница и что Австралия граничит с Германией. Уровень лжи был бы примерно одинаковый.

В свой последний приход Юлия Владимировна стала премьер-министром в конце 2007 года. И на тот момент долг Украины составлял 17,6 млрд долларов. Это было 12% от украинского ВВП.

Юлия Владимировна перестала быть премьер-министром, и есть надежда, что перестала уже навсегда, в конце 2009 года. И на тот момент долг Украины составлял 39,8 млрд долларов. Что было равно уже 35% от ВВП.

Согласитесь, это трудно назвать «не ростом долга».

Да, в 2008 году пришел кризис. МВФ пришел на помощь не только для рефинансирования старых долгов, но и для перекрытия дефицита бюджета. Это все можно использовать, чтобы объяснить, почему рост долга был такой стремительный. Простите, так получилось. Но ведь Юлия Владимировна говорит о том, что долг не вырос. Сознательно врет.

Мораль сей басни такова. Врать плохо. Это раз. И два - ничего не бывает на шару. Популисты всегда дорого обходятся государству, читай, налогоплательщиками. И оттого им крайне сложно долго править. Просто запаса прочности у государства не хватает.

Если вы хотите сделать всем счастье, приходите и повышаете пенсии, то вам надо брать где-то деньги. Вы их берете в долг. Прекрасно, но вечно в долг вам давать не будут. А значит это стратегия не устойчивая. И дальше вы начинаете печатать деньги, потому что в долг уже не дают.

И тут вдруг оказывается, что курс валюты - это не ваше желание, а температура экономики. И если вы печатаете деньги и непомерно наращиваете свой долг, то курс падает. Пенсии снова становятся маленькими. А долг уже большой. И тут приходит пора обвинить «попередников». И гордо уйти. А если уйти не хочется, то получается Венесуэла.

Мы бедная страна. А значит у нас низкий запас прочности. А значит мы точно не можем себе позволить популизм. Да, у нас низкие пенсии. Но они лишь отражают способность их платить, которая есть у нашей экономики. И быстро высокими они не станут. И пенсии «от Юли» и пенсии «от Януковича» были высокими в момент максимального роста государственного долга. Но так не работает.

Потом они неминуемо падают. Вы можете постепенно подымать пенсии, чтобы этот рост был устойчивым. Но каждый такой рост может быть результатом только роста вашей экономики.

А рост экономики - это рост инвестиций. А рост инвестиций - это когда инвесторам не страшно. А пугают инвесторов украинский судьи и прокуроры. И украинские популисты. И пока их всех не загонишь за можай, роста пенсий не будет. Как бы прекрасно не выступала Юлия Владимировна.

Или кто угодно другой. Потому что харизма и красноречие - это хорошо. Но законы экономики работают по другому.

В данный момент долговая нагрузка в Украине снижается. Несмотря на крики о долговой петле. Потому что у нас контролируемый дефицит бюджета. И пенсии при этом растут. Но так быстро, как хотелось бы пенсионерам. Но если они будут расти быстрее, то очень скоро упадут.

И опять надо будет начинать все сначала. Поэтому верьте цифрам, не верьте Юлии Владимировне.

СЕРГЕЙ ФУРСА
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Слушайте, Ревизор, за нападки на Тимошенко соевый свин Вам тоже платит? И еще: зависит ли количество серебреников от хряка от размеров портянки, что Вы тут накидали на скорую руку?
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Порошок платит за нападки на всех конкурентов, кроме "оппоблока" и "за жиддя".
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Да пусть будут у них зарплаты большие, лиш бы не воровали.
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То есть высокая зарплата у Коболева, который нагнул Газпром-это хреново, а высокая зарплата у зелиных чинуш с которых пользы пока никакой, кроме вреда-это здорово и правильно. Поправьте,если я что-то не так понял.
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Поправляю-про то что зеленский ввел зарплаты,наглая ложь заднеприводного.А лохи ведутся
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Газпром не Коболев нагнул, а адвокатская контора, которую нанял Нафтогаз. И этой конторе хорошо заплатили из бюджета Украины. А Коболеву сотоварищи еще больше заплатили просто за то, что они наняли эту контору - и тоже из госбюджета, тк от Газпрома не было ни копейки.
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Не ровняй зарплату коболева и зарплату, назначенную Зеленским. Две большие разницы.
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Это НЕВОЗМОЖНО! При существующих законах. И антикорсуд не поможет.
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Ляшко на выборах прокатили, теплого места в Раде новой тоже не светит, вот он и бесится, болезный.
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Ляшко, а сколько они должны получать?
Вообще, нужно вводить модель США и заключать договоры между профсоюзами и владельцами на период времени.
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Для этого, как минимум, нужны профсоюзы, а не то, что ими сейчас называется. В Украине работники смело кроют президента и премьера с Радой, но бочтся вякнуть против своего начальства.
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А у Зе есть пункт в программе "Зарплату чиновников АП или Офиса Президента повышу до 100 тыс или в N раз"? Или он референдум провел по этому вопросу? Наверное, тот референдум был только в смартфонах и сматрфоны те были только Богдана и Коломойского. Ну, может еще Мендель и братья Шефиры поучаствовали.
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И вот, кстати, да, про смартфоны.
У меня отец, под 80, болеет. Каждый день с работы бегу к нему, все выходные у него с утра до вечера. А там сутра до вечера 112 канал. Причем у отца плохой слух, и телек просто орет. Поначалу меня "паяло" от рыговских рож, а еще больше -- от их риторики. Просила сделать тише - делает еще громче (наверное, надеется меня "перековать") - стены дрожат. Я психовала, психовала, а потом вспомнила: "не можешь изменить ситуацию - измени свое отношение к ней". И я придумала две игры - "по ходу парохода" аргументами показываю ложь: например, рыги начинают говорить про долги Украины, я тут же про Овоща - 15 млрд у рахи и еще 15 млрд у Китая (за месяц!!! 30 млрд!!!). Вторая игра - "Ты узнаешь ее из тысячи по словам, по глазам, по голосуууу" - угадываю голоса, за последний месяц ошиблась только раз.
Так вот, идея со смартфонами принадлежит рыгам.
Куда поперся Богдан после назначения??? Правильно на медведчуковский 112-й. Вот тогда червоненко и впихивал ему идею со смартфонами: "Вам ничего не нужно делать, просто берите и пользуйтесь". Т.е. рыги бесплатно впаривают программное обеспечение. С чего такая невиданная щедрость?? Голосовать потом можно будет через смартфон, а программисты... и вот она, жьоппа...
А Пальчевский (тот, ...) - отдельная пестня...
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73% Черни выбрали свое будущее...Макароны с майонезом по праздникам вам-дефективным обеспеченно...
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То ли дело у ляшка: зарплата всю жизнь маленькая, а по декларации имеется миллион долларов, и недвижимости на миллионы. Чудеса!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличения зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко
 
 
 
 
 
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