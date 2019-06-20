 Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35000 гривен, его заместителя - 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 грн, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен. Это обещанное Зеленским окончания эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.
Лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации президента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы. "Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.
Олег Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений. "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.
У Вовы есть мама Римма, о которой нужно заботится....
И у всех его друзей есть мамы или папы...., а дружба это ценность..
Созрел лозунг для зелохов... - "Заботится о семье, позаботится и о простом народе!"
Достойная зарплата народному президенту - это уважение выбора народа!
Можете добавлять еще если хотите...
Но по сути согласен. ЗЕбилы столько визжали усерались про Петю, а зарплаты чиновникам поднял их ЗЕбил.
М.удак, который тратит гораздо большие суммы ежемесячно, не имея реальных (а не фейковых) источников таких доходов, размазывает сопли по морде.
Если указанные зарплаты будут единственным источником дохода чиновников, которые РЕАЛЬНО будут приносить пользу стране, то Украина только выиграет.
Потому что последние годы есть стойкая тенденция - "украсть на тысячу, а вреда нанести на миллион".
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір
не сидять Ахметов і Медведчук.
Тітка Роза.
Дуже дякую.
(С)
@Anakoyher
🤔
ВР то пролетает мимо...
Убогие "четвертаки"... Для них уже и бред заднеприводного - хлеб)))
а у Коболева 342 млн и ничего, Ляшко не в шоке.
"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии.
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
Контракт у него такой. Контракт - это документ. А заявы Ляшка - балабольствл.
А теперь так мимоходом упомянуть возмущаясь з/пл в 100 тыс на фоне 342 млн - несерьёзно
Ви зробили це разом!
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.