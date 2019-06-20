 Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35000 гривен, его заместителя - 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 грн, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен. Это обещанное Зеленским окончания эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.

Лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации президента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы. "Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.

Олег Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений. "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.