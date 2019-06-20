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Все про:зарплата (1872) Ляшко (1542)

 Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко

Вместо отмены решения правительства о повышении цены на газ, президент начал свою работу по увеличению в несколько раз зарплат чиновникам своего офиса. Олег Ляшко подсчитал, сколько будут получать чиновники реорганизованной администрации президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35000 гривен, его заместителя - 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 грн, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен. Это обещанное Зеленским окончания эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.

Лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации президента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы. "Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.

Олег Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений. "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133432
 
   
 Топ комментарии
 
епоха бідності в команді ЗЕ подолана)
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Таки да. Скінулі наконєц - то жадного Пороха !
Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9829
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Грицак: «Четко знаю одно - если мы допустим пророссийский реванш, то второго шанса на построение европейской независимой страны у нас уже не будет».



Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9983

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Отож, там зарплаты не только у коболева, а и нижестоящих.
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Он поступает справедливо..., по понятиям...
У Вовы есть мама Римма, о которой нужно заботится....
И у всех его друзей есть мамы или папы...., а дружба это ценность..

Созрел лозунг для зелохов... - "Заботится о семье, позаботится и о простом народе!"
Достойная зарплата народному президенту - это уважение выбора народа!


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Ох ти ж і гнидою став як вбрався в псячу шкуру,хоча мабуть таким і по життю йдеш ,іноді просто перебуваєшься.До чого ти батьків хоч ліпиш,вони прості люди і живуть по простому,на днях показували їхню квартиру.А ти за срані серебряники колись ось так і своїх рідних продаси покидьок
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Петина ш..ха понимает,что пролетает.При Пете такого не было)))
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Хотите видеть отсутствие коррупции, тогда будут высокие зп. Их можно достигнуть за счёт сокращения раздутого штата.
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пролітає шлюшко, і стільки пафосу переживань за український народ. Болісно, коли рило від корита відрізають.
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на наших глазах последний акт "трагедии" - использованный гондон выкидывают и олежка об этом знает....
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Да Ринатка уже послал его...Оно теперь на "псарне" подрабатывает
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Буратіна штопаний гндн. Де 4000 долярів вчителям?
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А Зеля всем своим работникам преЗедентским указом выдал дипломы учителей и теперь выполняет свое обещание о 4000 евриков зарплаты СВОИМ учителям. Так что, все верно. Ведь остальным он ничего не должен.
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Когда- то его правильно назвали боевым лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в плохом смысле этого слова
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А конкретно по факту поднятия зарплат подельникам клоуна ты конечно ничего не скажешь??? Сейчас ты будешь говорить всё что угодно но только не о том как твой любимый клоун поднял зарплаты своим дружкам. Зато могу представить сколько зрады, воплей и негодования от тебя было бы, если б это Петя так поднял.
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а шо, ты хочешь что бы он с Ляшка начал?
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"хороших" слов про этого "лидера" не бывает))))
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В два ствола посмоктував,від петі і від рєната,відвернулись обидва і тепер треба щось придумувати,жити звик шикарно і на широку ногу,але все завжди колись кінчається.І ось побачите,першим кого посадить антикорупсуд буде якраз ляшко,бо вже використаний виріб і нікому і нафіг не потрібний
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Ляшко наверно в лотерею не выиграл, раз так бесится. А еще рейтинги. Ох уж эти рейтинги, нету их у него
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Ляшко, иди на йух )))
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По сравнению с ежемесячными надбавками Рэвы (за плохой аппетит) - это жалкие нищеброды.
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В который раз повторяю: жиды умеют только красть. Проголосуйте еще за "Хуцпу Народа" и от страны вообще ни хрена не останется.
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Слушайте, бросайте вы этот антисемитизм, право слово.
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Ляшко бы больше подошло что то в стиле -- Так вот какой ты конец...у эпохи бедности.
Но по сути согласен. ЗЕбилы столько визжали усерались про Петю, а зарплаты чиновникам поднял их ЗЕбил.
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Ну вот, и Ляшко тоже в порохоботы записался.
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ЛЯШКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ И МОРАЛЬНАЯ ПРОСТИТУТКА !!!!
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убрали за ненужность.. Тымчук все. Скоро и другие пойдут.
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Добре ,Зе зробив 73% нехай смокчуть лапу (тупоголовi )
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Не всем везет в лотерею...
М.удак, который тратит гораздо большие суммы ежемесячно, не имея реальных (а не фейковых) источников таких доходов, размазывает сопли по морде.
Если указанные зарплаты будут единственным источником дохода чиновников, которые РЕАЛЬНО будут приносить пользу стране, то Украина только выиграет.
Потому что последние годы есть стойкая тенденция - "украсть на тысячу, а вреда нанести на миллион".
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а лесапеди купив своїм прокацапським вошам, бо вони кажуть що військові Українські стріляють мирняк...
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Де люди навколо Олєжика, які начебто мають надавати ваги його агітпромовам, якогось повновісного сенсу? Ну а без мусейчукча, взагалі жалюгідне видовище.
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Рядовые зелебобики после прочтения данной статьи залили слюнями мониторы... Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1711
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Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір
не сидять Ахметов і Медведчук.

Тітка Роза.
Дуже дякую.
(С)
@Anakoyher
🤔
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Потому что генпрокурор соевая подстилка.
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А когда генпрокурором станет зелёная подстилка и никто их не посадит, какую отмазу тогда найдёшь? Вот Гордон обещал застрелиться если в стране не произойдёт никаких реформ через 100 дней. А что ты готов сделать?🤔
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Как не крути, а придется заднеприводному Олежке опять "в рота брать" ))
ВР то пролетает мимо...
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То есть по версии зебилов если Ляшко пролетает в Раду то это сразу на 100% оправдывает поднятие ЗЕклоуном зарплат своим подельникам, так??
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Просто порохососы схватились за слова Олежки, который "подсчитал, сколько будут получать"...

Убогие "четвертаки"... Для них уже и бред заднеприводного - хлеб)))
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Это лотерейное быдло, уже в Раду не попадёт...Много раз морду били... Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9827
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Всё верно ! Зебилам селфи с шаурмой и пробежку по фонтанам, пусть холопы порадуюца, а своим дружкам подельникам поднятие зарплат. Наконец то -- здобулы!! Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9290
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А с чего Рада начала в 2014-ом году, ну и прохвост.
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Ржу в голосину))) давай ЗЕбеня ссы в глаза своим зебилам. Давай им больше селфи, больше шаурмы, больше фонтанов, а пока зебилы будут ликовать как их божок по фонтанам бегает ты ещё больше поднимешь зарплаты своим подельникам))) А ЗЕбилы пусть энергетически заряжаюца от селфи с шаурмой Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6906
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это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3133432

а у Коболева 342 млн и ничего, Ляшко не в шоке.
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Опять ЗЕбил начал стрелки кидать даже не прочитав статью. А если бы ты зебик потрудился прочитать всю статью то увидел бы что ..

"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии.
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Ну если сам Ляшко сказал что не может быть тогда конечно 😁

Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.

Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.

Контракт у него такой. Контракт - это документ. А заявы Ляшка - балабольствл.
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Слушай ты что ЗЕбил реально?? Ляшко как раз и критикует зарплату КОболева в 10 лямов, а не опровергает её существование.
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😁 надо было з/пл Коболева критиковать когда Кабмин их утверждал

А теперь так мимоходом упомянуть возмущаясь з/пл в 100 тыс на фоне 342 млн - несерьёзно
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А как это оправдывает клоуна, не понял? Ты просто стрелки кидаешь как стрелочник. А как твоя версия про Ляжко, Петю, Васю должна оправдать тот факт что клоун поднял зарплаты своим друзякам по кварталу??
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Зраднюк заорал про зраду даже не читая и опять обгадился...
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Він же обіцяв кінець епохи бідності, тільки не уточнив у кого
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Остання гастроль "отвіра", більше немає бажаючих утримувати це корупційне брехливе лайно. Трохи дає за передвиборчі побрехеньки Свиня, але це ненадовго, бо Свині з бандою в наступній Раді теж не буде.
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Пора этих педиков гнать подальше от кормушки а то опять залезут в неё.
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Що, зебили? Правда очі коле?
Ви зробили це разом!
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Чиновникам зарплаты ЗЕбилам фоточки с шаурмой, и смотри не перЭпутай.. Кутузов (с)
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Зебилики, бегом на парламентские выборы! Там еще куча таких "слуг народа", остро нуждающихся. Да, а Коболев, со своей зряплатой, конечно, гад, не спорю. Тока впш кумир что-то его к порядку не призовет. Чего так, некогда? Офис новый создает?
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Читаючи, що тут виписують зелені боти, переконуюся, що це є, власне кажучи, протофашистський рух. Замість перечити інформацію чи, навпаки, оправдувати дії свого ідола, вони дегуманізують, розчоловічують тих, хто його дії критикує чи хоча б ставить під знак запитання. Нема жодного допису по суті, є тільки типово москальска істерична дрочка на те, хто в кого бере в рота.
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.
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надувает зебил своё стадо баранов да чего там, не только их. Пока поёт как бы по нотам а клавиши нажимает по своему пониманию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко
 
 
 
 
 
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