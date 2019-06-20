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Все про:Грузия (3544) протест (4436)

 В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Вечером 20 июня участники акции протеста в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение. Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Причиной такого радикального поведения и недовольства людей стало то, что что российский депутат  Гаврилов, в качестве ведущего сессии, сел в кресло председателя парламента Грузии.

Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране. 

В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.

Оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата 01
В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата 02
В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата 03
В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата 04
В Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата 05

Источник: https://censor.net.ua/n3133430
 
   
 Топ комментарии
 
вах - не мешай цитировать В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641 Хоть как я то хорошая новость за сегодня В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641
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пока русня на кинжал не посадят- не поверю В Тбилиси участники массовой акции ворвались в здание парламента Грузии, после хамского поведения российского депутата - Цензор.НЕТ 4960
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судьба зели после того как он сделает первый реверанс или уступку коцапам
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Что считать первым реверансом или уступкой?
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Зебилы готовтесь, через 3 года нас ждет то же самое.
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5%ое, НЕ НАС, А ВАС. НЕ ЖДЕТ, А УЖЕ НАСТУПИЛО.
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уже дочекались і жити по-новому і ато за 2 тижня
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Дочекаєшься коли пиво в Москві за гривні буде, мокша.
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Соєва вата нєгадуєт....Лігітімную власть в Грузіі хотят сместиіь прокляті русофоби!! Доколє!?!?
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Тебя еще соевая вата кормить должна? У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 2927
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Зебільна вата у штані наклала, бо теж саме чекає клоуна, якщо він спробує загравати з рабсією
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Видимо, то, шо на фото - девушка, а ты мечтаешь о самке крупного рогатого скота. Зоофилия вроде на цензор не приветствуется.
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дай Боже, щоби не закінчилось випуском пари... а в Україні поки повертаються портнови та інша погань...
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Молодцi грузинськi бандерiвцi - вам щира подяка, а скоторилим гiлляка:
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 1331
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Было бы неплохо удушить мордор санкциями, чтобы ягелем питаться начали и очередь за ножками Трампа была длиннее, чем в Мавзолей. И в момент, когда они там начнут приступом брать Кремль (как Парламент в 1993-м), дружно всем республикам - Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Украине, Грузии, Ичкерии, Казахстану (с помощью Китая) и Японии ввести своих зеленых человечков по периметру мордора, а флотами США прикрыть возможный пуск ядерных ракет. Они бы тогда не только Крым, но и Кубань нам отдали.
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кацапов там люто ненавидят это факт..... нам бы этому у них поучиться.....
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тренування в ненависті висушує мозок, позбавляє адекватних реакцій на подразник і перетворює на тварину
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Браво грузины. А тут ваЗЕлин нагнулся для кацапов. Портновский пригласили. Слава богу дети студенты ещё не ЗЕбилы.
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ЛАХТА, ТЫ ПАЛИШЬСЯ:
1 КТО ТАКОЙ ПОРТНОВСКИЙ?
2. ЧЕМ ВАМ - В РЯЗАНИ ИЛИ ПЕРМИ, ЗЕЛЯ ЖИТЬ МЕШАЕТ?

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Это для тебя он нежный зеля, а для нормальных мужчин он ЗЕбил.
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Тепер зрозуміло чому ця влада переслідує Саакашвілі
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а чего все грузинами восхищаются? начать с того, какого хрена кацапский депутат вообще делал у них в парламенте?? пустили козлов в огород....Теперь репу чешут.
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Вывод в обчемто простой - либо рахе кранты либо совок-2........... и они его делают с упорством
идиота........
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Возродить совок,все равно,что пи***сам зачять ребунка-чем больше стараются,тем больше жопа болит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Тбилиси протестующие штурмовали парламент после выступления там российского депутата. ФОТО
 
 
 
 
 
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