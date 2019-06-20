 В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.
Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение. Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.
Причиной такого радикального поведения и недовольства людей стало то, что что российский депутат Гаврилов, в качестве ведущего сессии, сел в кресло председателя парламента Грузии.
Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.
В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.
Оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.
Или он такой же как и ты зассыха и максимум на что способен - это как и ты болтать своим пустым местом?
А партия Михо - это не "слабаки которые продули..." , а патриоты Грузии!
Любители шокоанилингуса и их наниматель никогда не страдали логикой и последовательностью!
Порохоботы, десять минут перерыв!
ЧТо такое зебил, тебе методички от Богданчика подвезли, пошёл разгружать??
рейтинг
в оппозиции к власти случайно не Сааак????которого ты кремлядем называешь.
и чьо - никто не собирается уезжать.
впрочем, зеленая сопля с булавой ничем не лучше.
"нужно только прекратить стрелять".
а после рассадить на все места своих друзей-паяцев и всякую рыгоанальную шваль, одновременно подняв им до небес оклады. Зебилы, вы довольны?
коммуняка православнутая.
Тварюки.
Мероприятие мразь открыла, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от мудака гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый протест.
«Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей», - гаврилов. «Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против рассеи!, ее президента и православия», - сообщил он РБК. Депутат уточнил, что уже уехал из Грузии.
Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство