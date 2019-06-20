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Все про:Грузия (3544) протест (4436)

 В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Вечером 20 июня участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение. Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Причиной такого радикального поведения и недовольства людей стало то, что что российский депутат  Гаврилов, в качестве ведущего сессии, сел в кресло председателя парламента Грузии.

Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране. 

В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.

Оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 01
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 02
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 03
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 04
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 05

Источник: https://censor.net.ua/n3133430
 
   
 Топ комментарии
 
вах - не мешай цитировать В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641 Хоть как я то хорошая новость за сегодня В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641
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пока русня на кинжал не посадят- не поверю В Тбилиси участники массовой акции ворвались в здание парламента Грузии, после хамского поведения российского депутата - Цензор.НЕТ 4960
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Зебил, это карлсон сейчас в Грузии?
Или он такой же как и ты зассыха и максимум на что способен - это как и ты болтать своим пустым местом?
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 1899
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партия, которую поддерживает Саакашвили в Грузии, счас в оппозиции, безграмотній песик
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Зеленая сопля, а то не Сракашвили в таких же дырявых трусах как и ты штурмует парламент Грузии?
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 4024
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Саака уже ж украинец опять, шо вы мелете?
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Кажись, "патриотическая" власть которая пыталась посадить Михо - не очень-то зашла грузинам... У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 2362
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Вы шо не читали темники порохнявых..... теперь власти Грузии не "справедливые чиновники хотящие посадить Михо", а проросийские агенты.
А партия Михо - это не "слабаки которые продули..." , а патриоты Грузии!
Любители шокоанилингуса и их наниматель никогда не страдали логикой и последовательностью!
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Так шо это выходит Махась может ехать назад в Грузию опять балотироваца как минимум в парламент или того выше в президенты! Зубики обьясните вы ж спецы по МИхасю..
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Не треба було цю наволоч випускати з країни ....
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немного самонадеянно указывать что делать грузинам когда у самих уже в новую Раду в Слуге УРода и Бойковской партии балотируюца сотни сепаров прокремлёвских.
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друзья Пети все, Кернес вообще его поддерживал публично а каналы разные на тв только и приглашали одних регионалов 5 лет
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Это точно ты подметил, по Г+Г одни регионалы и вякали 5 лет. Особенно пучеглазый рыгосос Разумков.
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Ты не Гепу не гони, у него друзей нет, тока попутчики. Ну, кроме Допы.
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Муж расейской ментовской бабы-омбудсмена
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Молодцы грузины! У Саакашвили в Грузии всё таки преданные сторонники страны без продажных олигархов... Зачет!!!

Порохоботы, десять минут перерыв!
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Порохоботы, десять минут перерыв!

ЧТо такое зебил, тебе методички от Богданчика подвезли, пошёл разгружать??
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«20.06.19 21:38 В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата»
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А ты я смотрю всё о малиновых штанах мечтаеш? Тебе до конца жизни цаком звинеть!
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Почему тебе имя обрезали ? Достиг совершеннолетия ?
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Олеже, тобі ж була дана команда "десять хвилин перерва!". Чи ти виконуєш лише "К ноге!".
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Дядя, Зениту уже капец, ты с КБЮ? Должен знать, что завода уже нет. И вам тоже скоро придет северная лиса. Какой ты Зенит, какой Днепр? Вы уже умерли.
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Во ты имбецил )))). Сразу видно что с рашки-говняшки, ибо знал бы что КБЮ живет и здравствует))))) но ты лети с Рогозиным с батута
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схоже мокшанська свиня знахабніла вкрай, вперлася у крісло голови парламенту
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у пєті падає..а цуцикі соєвиє тут гавкають.. пішли б підняли б йому оте шо падає У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7538
рейтинг У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7538
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"Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране" === все это ждет и зебилов. Но украинцы придут с гранатами.
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ты знаешь что у тебя в голове вместо мозгов гавно?
в оппозиции к власти случайно не Сааак????которого ты кремлядем называешь.
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Нашей власти на заметку - и новой, и уходящей. И .Грузия и Украина - страны с опытом успешных революций (кто воспользовался плодами этих революций - отдельный вопрос), и обе - с неприятием запоребрика. Любой представитель власти, который захочет в открытую заявить о симпатиях к запоребрику, должен заранее подыскать себе особняк в Ростове.
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Медведчук и Рабинович открыто заявляют о своей симпатии Расее. и их каналы.
и чьо - никто не собирается уезжать.
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они просто ждут пока их вывезут)под №200 или вы против?)
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Путанские холуи парашенкоиванишвилидодоны гонят Саака отовсюду,пес лает,а караван идёт-украинцы,молдаване,грузины разобрались наконец-ху ис ху.И это радует!
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Суки вонючие лезут,как клопы,во все дырки и щели!
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оце і у нас скоро в кнессеті на місце спікера сяде якесь московське чмо
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Карлсону нужно срочно вылетать в Грузию-появились новые юниты
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кто из кацапсин или их подстилок усядется в кресло спикера Рады?
впрочем, зеленая сопля с булавой ничем не лучше.

"нужно только прекратить стрелять".
а после рассадить на все места своих друзей-паяцев и всякую рыгоанальную шваль, одновременно подняв им до небес оклады. Зебилы, вы довольны?
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Забавно, что на православный форум, который и проходил в парламенте Грузии, россияне отправили депутата-коммуниста У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 6252, из-за действий которого и начался весь сыр-бор.
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вот это мурло рашистское.
коммуняка православнутая.








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ну и рыло. где русня столько удмуртов находит?
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В Україні сєпари рулять, скуповують канали для пропаганди російської , а українцям хоч би що! Мда... Молодці грузини!
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Нам в Украине то же самое готовят.
Тварюки.
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Нет мы оказались умнее, отправили Потроха с Медведчуком в небытие.
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Медведчук оказывается из небытия все украинские каналы скупает.
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будешь и дальше на диване сидеть? или сразу пересядешь на бутілку?
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друзья, гоните рашистскую срань отвсюду не водой, а гранатами и пулями!
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Український гризун міша прєдатель своєї родіни, там такі діла творяться,а він тут де легше і лохів побільше. Скажи лохом: всіх розстріляю, всіх позажу, багатих небуде, податки не платити, газ по 3 грн. бакс 6 грн. і ти герой нації, новий месія - спаситель. Чомусь у нас чекаю месію, такого дядю чи тьотю котрі зроблять так щоб ніза що не платити.
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и ни разу не слышно было и раньше и сейчас хоть слово от Саака против проросийских Новинского, Шуфрича, Рабиновича, Вилкула, Тимохи
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Походу Саакашвили вернется в Грузию на белом коне.
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и со штейном так же случится если он в сторону русни начнет хвостом вилять. Народ сметет враз.
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панове, суку регiАнальну звiльнили з посади професора!

У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 4192
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портной это подельник свиновальцмана по мыролюбному реформизму?
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если это правда, то он (Портнов) наверно испугался .
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"Выноси козлов" здорового человека, а не Ирки Луценко. 1 час и на вынос.
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А що Петро і дальше ботоферму підгодовує? Просто кілька тижнів коментарів на Цензорі не переглядав,а вони і досі тут,чи то ідейні..
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ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. via worldprotest

У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 3070
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Инцидент с участием депутата произошел днем 20 июня. рашистская мразь гаврилов, который является президентом Межпарламентской ассоциации православия, приперся в здание парламента Грузии на заседание организации.
Мероприятие мразь открыла, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от мудака гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый протест.

«Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей», - гаврилов. «Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против рассеи!, ее президента и православия», - сообщил он РБК. Депутат уточнил, что уже уехал из Грузии.
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Шаден‏ @ShadenFM 3 часа назад

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство
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мид обосРашки требует к ответу всех, кто обидел сирОжу гаврилова и расску ********* заодно.


У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7874



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если Азаров приедет в Киев и его будут прикрывать мусора то я тоже приеду в Киев раскрывать Азарова из-под мусоров ..
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Щось мені здається, що це повинно бути застереженням для дезентерії. Дошуткуються.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО
 
 
 
 
 
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