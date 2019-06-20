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Все про:Путин (24836) Россия (73079) Сирия (2789) наемники РФ (860) ЧВК_"Вагнера" (86)

 Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники

По словам президента России, наемники решают в Сирии "народно-хозяйственные" вопросы, связанные с добычей нефти.

Об этом Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента российской службы "Би-би-си" о том, почему Россия не признает гибель в Сирии наемников из ЧВК "Вагнера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют, - ответил Путин. - Это не государство российское. И они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью".

По его словам, в Сирии в числе прочего решаются вопросы, связанные с добычей нефти, освоением месторождений.

"Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти месторождения у кого? У "игиловцев". Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем", - сказал Путин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии

Работа частных военных компаний в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью уголовного кодекса "Наемничество". Отсутствие "ЧВК Вагнера" в реестре юридических лиц позволяет не признавать потери, которое это формирование несет в ходе выполнения боевых задач в Сирии и других "горячих точках". СМИ называют Евгения Пригожина, с именем которого связывают "ЧВК Вагнера", "поваром Путина".

Российские ветеранские организации требовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию и придать легальный правовой статус деятельности частных военных компаний.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Министерство обороны нередко умалчивает о потерях среди российских военнослужащих на территории Сирии. Оборонное ведомство последний раз официально признавало потери России в Сирии в марте 2019 года. Тогда в министерстве сообщили о гибели троих военнослужащих накануне 23 февраля.

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Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих. 41 военный погиб в первые два года операции, пока в декабре 2017 года Владимир Путин не объявил о выводе "значительной части" воинского контингента, объяснив это решение разгромом "наиболее боеспособной группировки международных террористов". За прошедшие с этого момента полтора года министерство обороны признало гибель еще 70 человек.

При этом в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что за три года операции в Сирии погибли 112 российских военных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133428
 
 
 Топ комментарии
 
Бочка (69+)‏ @Bo4ka_m3da 1 ч.1 час назад

А как поддержал пенсионную реформу лично ты?

Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

На пятом часу прямой линии умер один из довольно близких соратников Путина по лихим 90-м, питерский банкир, миллиардер Владимир Коган. Ему было 56 лет.
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"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди,..

Хуйло є хуйло Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 7325
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Та він здається цього ніколи і не заперечував.........
і - що?
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"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди,..

***** є ***** Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 7325
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В Украине после избрания клоуна начали активно регистрировать частные охранные фирмы. Это такие мини армии до зубов вооружённых титушек, а частная охранная фирма это вполне законный формальный повод содержать такую армию...ХЗ но к чему то готовяца. Кто хазяин и кто оплачивает наёмников в этих частных охранным фирмах не знаю. НО регистрируюца весьма бодро.
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не ну понятно что многие не принимают по причине макинтоша из цинка Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 5963
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Бочка (69+)‏ @Bo4ka_m3da 1 ч.1 час назад

А как поддержал пенсионную реформу лично ты?

Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

На пятом часу прямой линии умер один из довольно близких соратников Путина по лихим 90-м, питерский банкир, миллиардер Владимир Коган. Ему было 56 лет.
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человек пять часов мучился на прямой линии. изверги...
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причём от последствий того же классического инсульта )))
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Вести из-за полребрика: "Санкции лишили "Газпром" возможности разрабатывать крупнейшее газоконденсатное месторождение в мире - Штокмановское, на 4 трлн м³ В связи с этим "Газпром" ликвидировал дочернюю компанию Shtokman Development AG занимавшуюся проектами по Штоку".
Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 2803
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всем плевать на наемников , так всегда было и будет , если люди готовы умирать (убивать) за деньги это их выбор, и их ответственность
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https://www.youtube.com/watch?v=oM6ucLPuviM&app=desktop
На рассеє горить військова частина.
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Пока суд да дело Аятолам друзякам рашки может прилететь 2 АУГ это так для разминки Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 1357
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Речь Путина в 2020 году "Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы на Донбассе, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти заводы и фабрики у кого? У "правого сектора" и фашистов. Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем", - сказал Путин.
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"..Отбивают эти месторождения у кого? У "игиловцев"" = нагло соврало пуйло, пытались отбить у курдов и получили отлуп у США 07.02. 2018
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Тем временем Иран в Ормузском проливе сбил крупный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Интересно, чем ответит Трамп?
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Российские наемники в Сирии?? Да ладно!!
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Наняли самолеты и бомбят нанятыми бомбами .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин признал, что в Сирии действуют российские наемники
 
 
 
 
 
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