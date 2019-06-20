 Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники

Об этом Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента российской службы "Би-би-си" о том, почему Россия не признает гибель в Сирии наемников из ЧВК "Вагнера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют, - ответил Путин. - Это не государство российское. И они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью".

По его словам, в Сирии в числе прочего решаются вопросы, связанные с добычей нефти, освоением месторождений.

"Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти месторождения у кого? У "игиловцев". Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем", - сказал Путин.

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Работа частных военных компаний в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью уголовного кодекса "Наемничество". Отсутствие "ЧВК Вагнера" в реестре юридических лиц позволяет не признавать потери, которое это формирование несет в ходе выполнения боевых задач в Сирии и других "горячих точках". СМИ называют Евгения Пригожина, с именем которого связывают "ЧВК Вагнера", "поваром Путина".

Российские ветеранские организации требовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию и придать легальный правовой статус деятельности частных военных компаний.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Министерство обороны нередко умалчивает о потерях среди российских военнослужащих на территории Сирии. Оборонное ведомство последний раз официально признавало потери России в Сирии в марте 2019 года. Тогда в министерстве сообщили о гибели троих военнослужащих накануне 23 февраля.

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Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих. 41 военный погиб в первые два года операции, пока в декабре 2017 года Владимир Путин не объявил о выводе "значительной части" воинского контингента, объяснив это решение разгромом "наиболее боеспособной группировки международных террористов". За прошедшие с этого момента полтора года министерство обороны признало гибель еще 70 человек.

При этом в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что за три года операции в Сирии погибли 112 российских военных.

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