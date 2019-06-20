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 В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины

Синод Православной церкви Украины соберется 24 июня в связи с решением трех архиереев во главе с почетным патриархом Филаретом восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

 Об этом на брифинге в Киеве заявил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.

"Произошло отделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной Украинской православной церкви в новую структуру, которая для того, чтобы подтвердить свои возможности и полномочия, присваивает себе историческое название УПЦ Киевского патриархата, но такой не является и быть не может", – подчеркнул он.

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Архиепископ отметил, что окончательное решение по поводу почетного патриарха Филарета, архиепископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева), епископа Валуйского Петра (Москалева) и других участников собрания УПЦ КП примут на синоде.

Заседание синода пройдет в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Евстратий призвал не называть произошедшее расколом.

"Раскол происходит, когда церковь разделяется из-за важных догматических или канонических вопросов. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России с шестью приходами, собирают собрание, где принимает участие 200 человек, но реально их было меньше, то это отделение, а не разделение или раскол", – пояснил он.

Архиепископ добавил, что санкций или наказаний по отношению к участникам собора не будет, однако у почетного патриарха Филарета не будет никаких полномочий в рамках Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Также на Цензор.НЕТ: Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте также: Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133427
 
 
 Топ комментарии
 
Слабый мальчик презедент и как следствие все гниды повылазили.
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парашенка разжег войну попов и улетел на обочину истории нахрен, скинутый народной ненавистью. Но спичку к луже бензина поднести таки успел. Столкнул лбами религиозных граждан.
Все к чему прикасалось это опухшее мурло своими липкими руками - разваливается на глазах. Все, шо построил парашенка, все это было слепленно из говна и палок. И щас это все наглядно проявляется...
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Просто Этолон тщательно промытых кацапский "мозгов".
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Это как тебя назвать "пингвинофоб"(хотя тебе и глубоко пофиг пингвины)
Просто веротекантропы беснуются настолько неистово, что и войну из-за ыконок начать могут то
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Сєкта Рошен,проти УПЦ КП,та Патріарха Філарета.
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саня, иди икону путина облобызай, не теряй время с сатанистами.
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бога нет. ОН бы не позволил быть президентом в самой лучшей стране мира клована
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такая же "лучшая", какой из Зели "клован".
а голодоморы тоже Бок "позволил"?
что за полупетросянский "стеб" то?
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Продалися ПЄДІКИ Пуйлу і виступають ********* проти святого ФІЛАРЕТА.
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пцу-порошенковская церковь Украины. В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 8075
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Филарет за бабки и власть продался Гундяеву.
Радует, что нашлось только два "Иуды" решивших его поддержать.
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парашенка разжег войну попов и улетел на обочину истории нахрен, скинутый народной ненавистью. Но спичку к луже бензина поднести таки успел. Столкнул лбами религиозных граждан.
Все к чему прикасалось это опухшее мурло своими липкими руками - разваливается на глазах. Все, шо построил парашенка, все это было слепленно из говна и палок. И щас это все наглядно проявляется...
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Просто Этолон тщательно промытых кацапский "мозгов".
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100% гнида нагадила и стравила людей. Гореть ему в аду.
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Слабый мальчик презедент и как следствие все гниды повылазили.
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Ці гниди дуже добре себе відчували й під патронатом солоденького... тому вони нікуди й не ховалися...
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Как на дебатах было - показывают у кого больше дури и кто бросит в опоонента кусок "кое-чего" побольше и забрызгает пообидней))
Вы еще там евстритихии мощами обмажьте - все мирро диптихом накроется В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 8758

Сделайте битву попов - пусть хоть один из 10-ти подбрасываний монеты выбьет 7-8 одинаковых. Можно читать заклинания, размахивать руками и бородой, воскуривать фимиамы кадилом и гундеть мантру
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Судячи з коментів дебати про релігійні відносини, як важливу філософську проблему, ведуть люди з інтелектом обписувачів суспільних туалетів. Надіюсь після цього туалети будуть більш охайними. Стидайтесь, панове! Недоліків правління Порошенко - безліч. Але якраз його потуги створення єдиної церкви це історична подія, на фоні якої можливо в суспільній перспективі нівелюються його прорахунки. На жаль ******** стан розвитку нашої православної церкви доволі сумне явище.
Вона погрязла в догмах ХVII століття. Неохайний, оброслий піп в псевдо золотій рясі, котрий щось бубнить незрозумілим речетативом, не викликає ніяких позитивних емоцій. Ми, як особи котрих хрестили, виконуємо ритуали - хрестимо своїх дітей, святимо крашаночки та ковбаски - все це данина історичній традиції. Але діалога з пастирем-священиком немає. Церкви як засоба формування суспільної моралі немає. На заході України дещо інші тенденції, що також здебільшого сформовано історичними традиціями. Моя бабця мала іконостас, але вже не молилась, мама взагалі була "комсомольським вожаком", а тато заповів - "Хороніть мене без попів - я бачив як вони за алтарем в карти грали". Сумно, але розвиток різноманітних сект показує, що церква ніяк не виконує своєї пастирської ролі і вимагає рішучих реформ. Ви вірите, що це відбедеться в новій церкві?
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Филарет под видом борьбы за церковь Украины хочет единолично править в Украине как его кореш гундяй в московии власть и только власть ничего святого в этого человека нет он будет расшатывать церковную лодку пока не уйдет на вечный покой,единоличная церковная власть это смысл всей его жизни Одно удивляет как Пороху удалось его н..........
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины
 
 
 
 
 
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