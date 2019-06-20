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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17615) налоговая милиция (1688) телефон (201) ГФС (3314)

 В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города с участием работников Киевской городской таможни ГФС изъяли из незаконного оборота крупную партию мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн 01

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.3 ст. 229 УК Украины была установлена группа лиц, в т.ч. один из местных ФЛП, которые организовали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В частности, фигуранты покупали импортируемые по заниженной таможенной стоимости из Китая и США мобильные телефоны, ноутбуки, настольные персональные компьютеры, планшеты, смарт-часы известной торговой марки и аксессуары к ним и реализовывали их оптом и в розницу за наличный расчет.

В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн 02

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В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн 03

Реализацию товаров фигуранты осуществляли на территории г. Киева, Киевской и Черновицкой областей, в т.ч. в магазинах и торговых сетях, незаконно используя знаки для товаров и услуг известной торговой марки и ее фирменное наименование.

При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражались недостоверные данные.

В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий в Киеве из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн, а также черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности фигурантов.

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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3133426
 
 
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А что там с поручение зебобика в срок две недели разобраться с контробандой？третья неделя идет...разобрались？ потоки перенаправили？
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если посмотреть на лого известной марки в перевёрнутом виде, так как на фото, то можно увидеть надкусанную джопу )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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