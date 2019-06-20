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Все про:Литва (1325) Россия (73079) шпионаж (797)

 Двух военных в Литве осудили за шпионаж в пользу России

Военнослужащие в течение 5 лет передавали иностранной разведке информацию, касающуюся литовской военной базы. Оба признали свою вину и получили по 4 года и 9 месяцев тюрьмы.

Приговор вынес окружной суд в Шауляе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Имена осужденных не называются. Известно, что один из них 1961 года рождения, другой - 1966-го. При обысках у них нашли около шести с половиной тысяч евро.

По данным следователей, осужденные за деньги в течение последних 5 лет передавали информацию иностранной разведке. В ходе досудебного расследования выяснилось, что данные касались литовской военной авиабазы и включали копии служебных документы, в том числе распоряжения командования, а также схемы служебных помещений и планы объектов военного аэропорта.

Их задержали в декабре 2017 года. До этого шпионы успели более 35 раз встретиться с российскими разведчиками в самой России и других странах, чтобы передать им документы.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме. Оба осужденных ранее признали свою вину.

В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В апреле суд Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. В марте 2016 года гражданина Литвы приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу информации российским спецслужбам. В 2015 году по подозрению в шпионаже было арестовано сразу несколько человек, в том числе граждан России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133425
 
 
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Оппозиция в Грузии вместе с митингующими штурмует здания парламента!
Это же ждет и "слуг русскаго народу"
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А в Україні за п"ять років війни жодного)))Бо Петро головний Зрадник України.
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- але, это база?
- прапорщик петров, слушаю.
- а, это военная база, прошу прощения, ошибся номером...
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Зато у нас с кацапскими шпионами все хорошо, работают спокойно и не парятся...
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в нас таких повно
і нікого ще не впіймали
чи впіймали ?
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Дві дошки оголошень, дві пари трусів та шість цвяхів до зали суду!
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Яніна Соколова о самом большом вольєрє в мірє, і казачьєй научной конфєрєціі.

https://www.youtube.com/watch?v=lsODwtZJDa0


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Вже подивився, дякую ))))) Бідолашні панди - куди дивиться Грінпіс, це ж знущання над ведмедиками Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 4777
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І так:

Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 1144
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Цензору нужно закрыть комментарии нах.
Одни говно-барыго- дрочеры за корытом воют. аж корежит паскуд от Зеленского.
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Топити проти свободи слова під ґамериканським прапорцем?
Це безцінно.
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А ЗАЧЕМ РАШЕ ШПИЙОН? ИЛИ ОНА И ТАМ СОБИРАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ РЮСКАЧЕЛЮСТНИХ?
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привет песики кс принял решение указ президента о роспуске парламента не противоречит конституции . сосите.
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Зебилёныш, палишься "сосите", это только у москалей принято.
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Или что нибудь про жопу, тоже ваше, сосийское.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДвух военных в Литве осудили за шпионаж в пользу России
 
 
 
 
 
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