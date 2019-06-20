 Двух военных в Литве осудили за шпионаж в пользу России

Приговор вынес окружной суд в Шауляе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Имена осужденных не называются. Известно, что один из них 1961 года рождения, другой - 1966-го. При обысках у них нашли около шести с половиной тысяч евро.

По данным следователей, осужденные за деньги в течение последних 5 лет передавали информацию иностранной разведке. В ходе досудебного расследования выяснилось, что данные касались литовской военной авиабазы и включали копии служебных документы, в том числе распоряжения командования, а также схемы служебных помещений и планы объектов военного аэропорта.

Их задержали в декабре 2017 года. До этого шпионы успели более 35 раз встретиться с российскими разведчиками в самой России и других странах, чтобы передать им документы.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме. Оба осужденных ранее признали свою вину.

В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В апреле суд Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. В марте 2016 года гражданина Литвы приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу информации российским спецслужбам. В 2015 году по подозрению в шпионаже было арестовано сразу несколько человек, в том числе граждан России.

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