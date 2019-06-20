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 Общество
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Все про:канал (95) телевидение (530) ZIK (1)

 Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые освободились из канала после его покупки соратником Виктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Как передает Цензор.НЕТ, факт встречи "Детектор медиа" подтвердил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко.

Проведение встречи подтвердила и ответственная за департамент информационной политики Администрации президента Ирина Победоносцева. По ее словам, стороны обсуждали, "каким образом потенциал журналистов может быть использован в дальнейшем в развитии медиа".

Кирилл Тимошенко уточнил, что встреча состоялась по обоюдной инициативе. "Мы обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у ​​них ушло; какие у них дальше планы; чем может помочь им администрация. Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили", - рассказал он.

На встрече от Администрации присутствовали господин Тимошенко и советник команды Президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, а от ZIK - около 15 человек. По словам господина Потураева, на встречу от ZIK пришли люди, которые уже ушли с канала - "его руководство почти в полном составе, все "топы" - и журналистские, менеджерские и редакторские". Никита Потураев не стал называть конкретных имен: "Я думаю, что корректнее было бы, чтобы они сказали, кто от них был".

Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что среди участников встречи были, в частности, бывший гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич, экс-ведущие Павел Кругляковский и Татьяна Даниленко. Господин Туркевич подтвердил, что был на встрече. В то же время госпожа Даниленко не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Кирилл Тимошенко добавил, что за несколько дней состоится еще одна встреча с бывшими работниками ZIK.

14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". 

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3133424
 
   
 Топ комментарии
 
Візьмуть на 1+1. Головна вимога- вірно служити і казати лише ;правильні; речі.
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5 баллов!, а порохоботы говорят, а что Пьетя мог сделать...
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5 баллов!, а порохоботы говорят, а что Пьетя мог сделать...
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Візьмуть на 1+1. Головна вимога- вірно служити і казати лише ;правильні; речі.
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Тут погожусь. Не президентське дiло влаштовувати журналiстiв на роботу.
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Не "освободились из канала" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 8420, а - "уволились с" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 3595
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порошенку обложили. Писец порохатому.
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Спасибо, мы уже час обсуждаем здесь это событие.
порохоботы уже опплевали КС.
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Вот это косяк. Та я токи залез на форум после душевой кабинки.
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Во всяком случае, не хуже, чем 5-ый.
А 5-ый тоже кто-то смотрит.
Каждому свое.
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нтв, орт, ньюс-ван, ртв-ай, россия-1. целый день. не просыхая. ну как вы все там в германии.
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"Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили". Не совсем понятно, медведчукам будет запрещено покупать телеканалы? Или будет запрещено журналистам увольняться? И теперь каждому, кто уволится нужно бежать в АП? Они стали первыми, кто получил пинок под зад от тех, кого привели к власти. Пусть не в прямом смысле, просто ощутив всю глубину мерзости от всего происходящего. В том числе и по их вине. И теперь прибежали к новой власти жаловаться. Интересно.
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Капітан Зелений [Астрофізик та Космолог]‏ @ArtemZeleny 55 мин.55 минут назад

Зеленський норм керує: відміняє те, чого й так нема, і впроваджує те, що вже працює!
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кАнец "эпохи беднАсти", да здраствуют "новые лица" эпохи "ЗЕ-багацтва" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 6703 жаль Кучмы не хватает, тоже "новое литЦо" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 7727
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Свина можно посадить даже если он заползет в ВР.
Было бы желание!
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Зе-бил, шо, ОПЯТЬ?!
Перед прошлыми выборами ты уже обещался "посадить Пороха".

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свой канал - прЗЕдентский....и места хватит всем
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Якби Порошенко пересаджав сєпарів і не грабував країну з Медвежчуками-Ахметовими то зараз була б зовсім друга ситуація! А так барига і його прихвостні довели країну до ручки і сєпари при ньому підняли голови!
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Я смотрю порохоботам скоро ничего не останется как физически црать под Офисом Президента...войну в тырнете эти чмыри продули!
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Сдать бы тебя в ФБР, срался бы кирпичами в тюрьме с негро-мексиканцами.
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Никто не мешает Мертвечуку покупать украинские телеканалы. Бизнес партнёр Порося. Ч о здесь странного?
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Та возьмите УТ-1 и сделайте из него нормальный новостной канал, а не то говно, шо щас.
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Отрежьте яйца мертветчуку и в Украине наступит спокий.
Нужно просто набраться смелости Зеленскому и растоптать эту гниду. Сразу половина проблем в нашей стране решатся сами собой.
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першим треба топтати пєтю-мародьора.. це - головний біль України.. підле, брехливе, жадібне створіння.. мертвечук відкритий ворог, а це лайно вдає з себе патріота
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь
 
 
 
 
 
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