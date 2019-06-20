 Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь

Как передает Цензор.НЕТ, факт встречи "Детектор медиа" подтвердил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко.

Проведение встречи подтвердила и ответственная за департамент информационной политики Администрации президента Ирина Победоносцева. По ее словам, стороны обсуждали, "каким образом потенциал журналистов может быть использован в дальнейшем в развитии медиа".

Кирилл Тимошенко уточнил, что встреча состоялась по обоюдной инициативе. "Мы обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у ​​них ушло; какие у них дальше планы; чем может помочь им администрация. Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили", - рассказал он.

На встрече от Администрации присутствовали господин Тимошенко и советник команды Президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, а от ZIK - около 15 человек. По словам господина Потураева, на встречу от ZIK пришли люди, которые уже ушли с канала - "его руководство почти в полном составе, все "топы" - и журналистские, менеджерские и редакторские". Никита Потураев не стал называть конкретных имен: "Я думаю, что корректнее было бы, чтобы они сказали, кто от них был".

Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что среди участников встречи были, в частности, бывший гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич, экс-ведущие Павел Кругляковский и Татьяна Даниленко. Господин Туркевич подтвердил, что был на встрече. В то же время госпожа Даниленко не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Кирилл Тимошенко добавил, что за несколько дней состоится еще одна встреча с бывшими работниками ZIK.

14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.