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 Евросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории

Европейский Союз глубоко обеспокоен движением грузовиков от российско-украинской границы, которая не контролируется правительством Украины, в другие оккупированные районы Донбасса.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованной в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены зафиксированным СММ движением грузовых автомобилей из-под российско-украинской государственной границы в неподконтрольные правительству территории. Военные грузовики, обнаруженные СММ 14 июня, курсировали туда и обратно между железнодорожной станцией и складом в неподконтрольному правительству Суходольске вблизи российско-украинской государственной границы, что увеличивает наше беспокойство и вызывает новые вопросы", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе также заявили об осуждении "каких-либо ограничений, влияющих на свободу передвижения СММ, что в основном происходит на неподконтрольных правительству блокпостах на юге Донецкой области и вблизи российско-украинской государственной границы в Луганской области": "Эти рестрикции ограничивают способность Миссии комплексно мониторить эти районы", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ

"Мы поддерживаем намерения СММ открыть дополнительные передовые базы наблюдения с целью усиления своего присутствия в регионе, а также призываем к обеспечению гарантий безопасности, которые позволят реализовать эти планы", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3133423
 
 
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Дочекаються мокші -доки ЄС не виразить їм саму глибоку-глибоку ЗАНЕПОКОЄННІСТЬ!!!!
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При порохе как всегда сказали бы, что это очередной гумконвой. Порохоботы в эту лапшу верят.
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Какая тебе разница, как называют? Теперь скомороху с этим разбираться. А он в этом ничего не смыслит. Вот здесь есть проблема, в сути. Не в названии.
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Евросоюз то обеспокоен это понятно главное нашему гавнокомандющему на все пофиг у него все под контролем 🙋🙋🙋
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Евросоюз обеспокоен
Зеленский спокоен
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Дональд Трамп на вопрос, будет ли нанесен удар по Ирану, ответил: "Скоро узнаете"




Евросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 37

Американский телеканал CNBC в четверг, 20 июня, передал, что на вопрос репортеров, будет ли нанесен удар по Ирану, президент США Дональд Трамп ответил: "Вы скоро это узнаете".
Ранее Дональд Трамп прокомментировал перехват иранской системой ПВО американского беспилотного летательного аппарата в международном воздушном пространстве. "Иран совершил огромную ошибку", - написал он в социальной сети Twitter.
Напомним: утром 20 июня, иранское государственное агентство IRNA опубликовало заявление о том, что силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции перехватили на юге Ирана американский беспилотный самолет.
По версии пресс-службы КСИР, БПЛА Global Hawk был сбит во время вторжения в воздушное пространство Исламской Республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган.
Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что иранцы сбили американский БПЛА. Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.
При этом источник подчеркнул, что беспилотник был перехвачен в международном воздушном пространстве.
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Евросоюз должен быть обеспокоен будущим движением газа по СП-2 в Европу - газа для получения финансирования ведения войны против Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕвросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории
 
 
 
 
 
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