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 Посольство США призвало тщательно расследовать убийство черкасского журналиста Комарова

Посольство США в Украине призвало к тщательному расследованию убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об  говорится в официальном твиттере посольства. 

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, черкасский журналист Вадим Комаров умер в ночь на четверг 20 июня. Он находился в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.

Полиция Черкасской области заявила, что отрабатывает три основные версии убийства Комарова, но личность нападавшего не установлена.

Источник: https://censor.net.ua/n3133421
 
 
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У більшості місцевих князьків є кишенькова банда тітушок. Як у Мангера.
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Посольство США призвать конешно может, а вот дождаться результата от нашей правовой системы - навряд ли.
Все, буквально все, резонансные преступления против активистов или не расследуются вовсе, или расследуются спустя рукава. Бо все замовныки сидят в ВР. А крышуют все это дело югик луценко.
США будут дооолго ждать убедительного результата расследований от догнивающей влады.
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Пусть лучше призовут расследовать деяния тех, против кого он боролся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосольство США призвало тщательно расследовать убийство черкасского журналиста Комарова
 
 
 
 
 
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