 Посольство США призвало тщательно расследовать убийство черкасского журналиста Комарова

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в официальном твиттере посольства.
"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, черкасский журналист Вадим Комаров умер в ночь на четверг 20 июня. Он находился в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.
Полиция Черкасской области заявила, что отрабатывает три основные версии убийства Комарова, но личность нападавшего не установлена.
Все, буквально все, резонансные преступления против активистов или не расследуются вовсе, или расследуются спустя рукава. Бо все замовныки сидят в ВР. А крышуют все это дело югик луценко.
США будут дооолго ждать убедительного результата расследований от догнивающей влады.