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 Политика Украины
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 "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский прокомментировал решение институции о соответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"При подготовке указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно, и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил Вениславский.

Представитель Президента в КС добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идее верховенства права.

Читайте на Цензор.НЕТ: В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС

Таким образом, отметил Федор Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе Президента.

В четверг, 20 июня Конституционный Суд Украины признал указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов соответствующим Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3133419
 
   
 Топ комментарии
 
Позор, полная зависимость и беспринципность - решение КС по приказу банды рейдеров Каломоева
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Сьогодні було загнано гострий осиковий кілок в мрії та потуги "сивочолого гетьмана" бути хоч якоюсь зірочною на політичному небосхилі України.. Петі - капець, політичної сили від петі в Раді не буде.. Змиріться з політичною смертю свого нікчемного божка , петіні прихильники на тутешньому форумі..
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тактика шоколадної зграї не міняється.. агресія, агресія і ще раз агресія.. допомогли Мародьору просрати президентські вибори, допомагають просрати і парламентські.. агресія в суспільстві зараз непопулярна. "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 8950
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Позор, полная зависимость и беспринципность - решение КС по приказу банды рейдеров Каломоева
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Жаль що немає в Україні таких політиків націоналістів як Джохар Дудаєв, Далія Грібаускайте
вилазять то кучмо то шапкокрад то ще богзнахто
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Скоро появляться, що дехто ох...їє. "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 6775
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Следующий президент Украины - сталевый полковник!
запомните этот твит
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"Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 6729Сталевый полковник Кривонос - следующий президент Украины!
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Максим d6e7afe2 Не имеет к сталину отношения - только к защите Украины от "русского мира"
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Це поголений Свинарчук))
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Да,ещё одного Шафутинского на трон.
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"Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции" ... и все за каких-то 25 млн.долларов "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 8453
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Гарно Петро суд реформував,але щось в нього пішло не так))
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Мозги вам реформировать надо . Этого Петя сделать не мог . Вот и результат взад под росейское крылышко несетесь на всех парах .
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Петро засмердівся,несіть наступного))
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Суд реформував, а ось ментальність суддів змінити може тільки Бог!
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А ментальність гоїв-свинопасів не змінить навіть Господь Бог!Були ними 1000 років,ними і залишимося!
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Сьогодні було загнано гострий осиковий кілок в мрії та потуги "сивочолого гетьмана" бути хоч якоюсь зірочною на політичному небосхилі України.. Петі - капець, політичної сили від петі в Раді не буде.. Змиріться з політичною смертю свого нікчемного божка , петіні прихильники на тутешньому форумі..
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сегодня зебилов поимели как захотели. Причем зебилы от этого процесса - в экстазе, забыл что ОПЛАЧИВАТЬ банкет Бене вы УЖЕ начали))

за месяц после кенгурации вазелина - Беня через суды УЖЕ вытянул из бюджета Украины более 35 млрд.гривень..
Это так же к вопросу "окончании эпохи бедности для Бени" , снижения тарифов и отмене субсидий
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браво, зебилка! картинки и фейки из ольгино умеешь постить)) Но платить - ВСЁ равно будешь из своего кармана "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 8062
"Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3715
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Пора уже прекращать огонь по братским Донецкой и Луганской республикам
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Кацапский казел, твое место в кадыркином гареме. ПНХ.
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він не кацап.
людина пожартувала.
чули слово САРКАЗМ ?
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Александр Кочетков
Вчера в 13:04 ·

О ПРОЦЕНТЕ ЦИНИЧНЫХ ЛИЦЕМЕРОВ
А вы знаете, что будет означать процент, набранный партией Петра Порошенко «Европейская солидарность»?
Нет, вовсе не количество искренних патриотов Украины. И даже не количество доверчивых читателей Нета, ведущихся на оголтелую пропаганду.
Это будет приблизительное количество отъявленных циников, которые всё прекрасно понимают: и про «патриотическую коррупцию», а крови, и про сотрудничество со страной-агрессором, и про прикормленных «волонтеров» на шестом году войны, и про щедро финансируемые ботофермы для оплевывания несогласных.
Всё понимают, но такое положение вещей их вполне устраивало. Они неплохо чувствовали себя при ПАПе. И сдували пылинки с Верховного Главнокомандующего Порошенко, в чьем «активе» Зеленополье, Иловайск и Дебальцево, но сейчас взахлеб унижают Верховного Главнокомандующего Зеленского, не гнушаясь оскорблениями его жены.
Разумеется, процент циничных лицемеров окажется заведомо меньшим, чем пресловутые 25%. Потому что на парламентской кампании у правого электората выбор куда больше, чем на президентских: здесь и «Голос» Святослава Вакарчука, и объединившиеся перед закатом националисты, и «Самопомичь», в конце концов.
Так что вполне возможно, что процент «ЕС» вообще окажется меньше проходного барьера. Но для этого необходимо, чтобы о неблаговидных деяниях прошлой власти рассказывали не только привычные ее критики вроде Юлии Тимошенко, а также примазавшиеся наподобие Владимира Гройсмана, а и власть нынешняя - на основании развернутых доказательных расследований.
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Продолжают поливать зебилов божьей росой... "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 788
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УзбаГойся, соя, после драки кулаками не машут. Мы победили, вы проиграли, смирись, лузер...
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Боюсь, що програла Україна, в виграші тільки Беня і Путя!
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Ты кого это победила,дырища? Я таких победителей,сидящих у меня под подЪездом вечером,хворостиной за 5 минут всех к ******** разгоню и срачей надаю впридачу
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ЗеВениславский , расскажи как запугали и чем судей ?
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завтра же закрыть центральный вход, чтобы никаких..."у меня там барсетка, расческа, зубочистка остались..."
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тактика шоколадної зграї не міняється.. агресія, агресія і ще раз агресія.. допомогли Мародьору просрати президентські вибори, допомагають просрати і парламентські.. агресія в суспільстві зараз непопулярна. "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 8950
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Никанор , начинай плести лапти и перестань хлестать настойку боярышника . Скоро подвезут блины и лопату , будут кормить преданных зе-зомби .
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Загратувати Свина чим скоріше-тим краще!
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Зависимость, ангажированость, презрение к букве и духу Конституции
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Вам конечно с Раши ведней, но у нас презумпция демокртичности. Т.е. при всех спорах побеждают демокртические институты, в данном случае выборы.
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Все, хватит выть.
Начинайте агитировать за ПЕС, а то пролетите!
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у петушариков от сегодняшних событий истерика.
привыкайте, петушарики.
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ну конечно - большие деньги дают Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции.....
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Очевидно, что роспуск нынешней Рады конституционен. Коалиция "Европейский выбор" перестала существовать в 2016г. после выхода из нее фракции Ляшка, "Самопомощи" и "Батькивщины". Если при этом депутаты НЕ проголосовали за вотум недоверия Кабмину, значит сформировалась новая коалиция, подпольная. О которой нам не сказал Парубий с Порошеко. Оно и понятно, потому что новая коалиция создалась БПП+НФ+Опаблок=Дерьмо. Что никак нельзя назвать "Европейский выбор". Скорее это было - Дерибан для Ахметова и Порошенко. Очевидно, что были нарушены права граждан путем утаивания от них настоящую цель и идеологию работы Правительства. Поэтому Юля права, что Зеленскому как Гаранту Конституции нужно проводить выборы не взирая на решения КС. Если оно будет отрицательным, то распустить этот не конституционный Конституционный суд и создать настоящий - народный. При этом нужно будет судить Поршенко и Парубия за сокрытие от народа очень важной информации о реально работавшей подпольной коалиции.
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Ах оставьте.Независимо от норм права,так называемый КСУ, всегда принимал пожелания власть придержащих.Ни правды, ни права.Было и есть.
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Да подобламали петюню.Можно ставки принимать пройдет в Раду или нет)))Нрося тоже в пролете.Никак не успеть до 21 новой лапши навешать.Назад у ввныцю носками торговать)))
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"Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идее верховенства права"
.Источник: https://censor.net.ua/n3133419

Потерялось одно слово в предложении....: и идее верховенства права ПреЗЕдента....
У кого- то были сомнения в вердикте ВС? Во наиввные....
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А кто, в таком случае, научил? тЧи не Свыново это творение? Не его ли кодлячёк там сидит?
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Если соя громко плачет - довьідельівалась значит.
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Я бы сказала иначе: судьи КС и рады бы взять деньги и признать решение неконституционным, но 96% украинцев не доверяют Раде и за досрочные выборы. Тому судьи всралися. говоря словами Савченко.
А вообще наш КС - продажное позорище после отмены статьи о незаконном обогащении.
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Цікаво від кого Конституційний суд проявив свою незалежність???????
ВІд баби Юлі. Вона на них тиснула обзиваючи корумпованими.
А вони взяли і прийняли резолютивну частину,
от тільки не можуть обосновати рішення і надати законний вигляд і тлумачення.
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закона и права в Украине нет..
у кого больше булава тот и прав, по-этому любая украинская, оккупантская влада боится дать право Гражданину на самозащиту и оружие
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Ой, шо ви говогите, таки-да.
Я, конечно, извиняюсь, господин Пгедставитель, но у меня вопгос:
"Конституции какой стганы соответствует гешение - той, что южнее или севегнее Укгаины?"
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За 30 дней и Суд нагнул, МОЛОДЕЦ. А то клоун, клоун, ПЕТРУШИНЫ - клоуны + 24 процента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда
 
 
 
 
 
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