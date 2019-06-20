 "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.
"При подготовке указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно, и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил Вениславский.
Представитель Президента в КС добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идее верховенства права.
Читайте на Цензор.НЕТ: В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС
Таким образом, отметил Федор Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе Президента.
В четверг, 20 июня Конституционный Суд Украины признал указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов соответствующим Конституции.
вилазять то кучмо то шапкокрад то ще богзнахто
запомните этот твит
за месяц после кенгурации вазелина - Беня через суды УЖЕ вытянул из бюджета Украины более 35 млрд.гривень..
Это так же к вопросу "окончании эпохи бедности для Бени" , снижения тарифов и отмене субсидий
людина пожартувала.
чули слово САРКАЗМ ?
Вчера в 13:04 ·
О ПРОЦЕНТЕ ЦИНИЧНЫХ ЛИЦЕМЕРОВ
А вы знаете, что будет означать процент, набранный партией Петра Порошенко «Европейская солидарность»?
Нет, вовсе не количество искренних патриотов Украины. И даже не количество доверчивых читателей Нета, ведущихся на оголтелую пропаганду.
Это будет приблизительное количество отъявленных циников, которые всё прекрасно понимают: и про «патриотическую коррупцию», а крови, и про сотрудничество со страной-агрессором, и про прикормленных «волонтеров» на шестом году войны, и про щедро финансируемые ботофермы для оплевывания несогласных.
Всё понимают, но такое положение вещей их вполне устраивало. Они неплохо чувствовали себя при ПАПе. И сдували пылинки с Верховного Главнокомандующего Порошенко, в чьем «активе» Зеленополье, Иловайск и Дебальцево, но сейчас взахлеб унижают Верховного Главнокомандующего Зеленского, не гнушаясь оскорблениями его жены.
Разумеется, процент циничных лицемеров окажется заведомо меньшим, чем пресловутые 25%. Потому что на парламентской кампании у правого электората выбор куда больше, чем на президентских: здесь и «Голос» Святослава Вакарчука, и объединившиеся перед закатом националисты, и «Самопомичь», в конце концов.
Так что вполне возможно, что процент «ЕС» вообще окажется меньше проходного барьера. Но для этого необходимо, чтобы о неблаговидных деяниях прошлой власти рассказывали не только привычные ее критики вроде Юлии Тимошенко, а также примазавшиеся наподобие Владимира Гройсмана, а и власть нынешняя - на основании развернутых доказательных расследований.
Начинайте агитировать за ПЕС, а то пролетите!
привыкайте, петушарики.
.Источник: https://censor.net.ua/n3133419
Потерялось одно слово в предложении....: и идее верховенства права ПреЗЕдента....
У кого- то были сомнения в вердикте ВС? Во наиввные....
А вообще наш КС - продажное позорище после отмены статьи о незаконном обогащении.
ВІд баби Юлі. Вона на них тиснула обзиваючи корумпованими.
А вони взяли і прийняли резолютивну частину,
от тільки не можуть обосновати рішення і надати законний вигляд і тлумачення.
у кого больше булава тот и прав, по-этому любая украинская, оккупантская влада боится дать право Гражданину на самозащиту и оружие
Я, конечно, извиняюсь, господин Пгедставитель, но у меня вопгос:
"Конституции какой стганы соответствует гешение - той, что южнее или севегнее Укгаины?"