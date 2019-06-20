 "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"При подготовке указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно, и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил Вениславский.

Представитель Президента в КС добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идее верховенства права.

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Таким образом, отметил Федор Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе Президента.

В четверг, 20 июня Конституционный Суд Украины признал указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов соответствующим Конституции.