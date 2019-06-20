 Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.
"С Подольским районом связана моя жизнь с детства, здесь я вырос, ходил в школу. Здесь выбираю своего депутата, и на этот раз выдвигаю свою кандидатуру на роль представителя района в парламенте", — заявил Лещенко.
По словам нардепа, у него есть опыт "успешного решения проблем и защиты Подола от застроек, больниц закрытия".
"Мы регулярно проводили встречи жителей района с мэром Кличко. Я знаю проблемные места, и в течение двух лет реагирую на обращения граждан, чтобы улучшить их жизнь и защитить их интересы ", — сказал Лещенко.
Порохосос чи ні???
я так всем свои соседкам-бабуням говорю - берите...но ничего не обещайте и паспортных данных не давайте...и в дом не пускайте!!! ))))
Гравець найвищого рівня.
10 життів.
1000 пунктів карми
200 пунктів захист
1000 пунктів атака.