 Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.

"С Подольским районом связана моя жизнь с детства, здесь я вырос, ходил в школу. Здесь выбираю своего депутата, и на этот раз выдвигаю свою кандидатуру на роль представителя района в парламенте", — заявил Лещенко.

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По словам нардепа, у него есть опыт "успешного решения проблем и защиты Подола от застроек, больниц закрытия".

"Мы регулярно проводили встречи жителей района с мэром Кличко. Я знаю проблемные места, и в течение двух лет реагирую на обращения граждан, чтобы улучшить их жизнь и защитить их интересы ", — сказал Лещенко.