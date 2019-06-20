 В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

Похожую уязвимость ранее использовали при совершении атак WannaCry и NotPetya, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

"Обнаруженная уязвимость, которая имеет условное название BlueKeep, позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость", - сказано в в сообщении.

Теоретически, благодаря этой уязвимости могут быть атакованы миллионы персональных компьютеров.

Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003, подчеркнули в киберполиции.

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Чтобы не допустить очередной массовой атаки, киберполиция советует пользователям старых версий операционной системы Windows обновить систему.

"Пренебрежение такими действиями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - подытожили в полиции.

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