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 Технологии
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Все про:киберполиция (153) обновление (1) Windows (1)

 В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

Специалисты обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. Чтобы предотвратить заражение, в киберполиции советуют обновить операционную систему.

Похожую уязвимость ранее использовали при совершении атак WannaCry и NotPetya, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

"Обнаруженная уязвимость, которая имеет условное название BlueKeep, позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость", - сказано в в сообщении.

Теоретически, благодаря этой уязвимости могут быть атакованы миллионы персональных компьютеров.

Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003, подчеркнули в киберполиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киберполиция поймала двух злоумышленников, укравших 420 тыс. гривен со счета жителя Киевщины. ФОТО

Чтобы не допустить очередной массовой атаки, киберполиция советует пользователям старых версий операционной системы Windows обновить систему.

"Пренебрежение такими действиями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - подытожили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Пятеро жителей Запорожья заманивали украинцев и иностранцев на "финансовые торги", на чем "заработали" 9 млн гривен, - киберполиция



Источник: https://censor.net.ua/n3133416
 
 
 Топ комментарии
 
Переходить на 10-ку? Данунах! Я себя уважаю.

Седьмая винда есть самая годная.
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в какие дебри окунулся цензор
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У мене, як користувача Linux, ця проблема викликає лише посмішку. В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9194
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сегодняшний мир не использует " старые версии Windows"
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Дофіга POS-терміналів та іншого клієнт-орієнтованого банківського обладання досі використовує "старі" версії Винди. Більш того, для них досі випускаються апдейти, які годяться і для юзерів ПК під Виндою ХР. Тільки ніхто не відмінив корстиування презервативами під час "випадкових зв'язків".
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некоторые успешно юзают хр, нормальная ось
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кто то палками разжигает костер ,норм зажигалка
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Похоже рюкзаков на этом неплохо заработал!
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вже модіфікофаний.. тепер має назву Мародьор
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Она какая то пустая и типа не живая. У меня дочка себе на ноут поставила, а потом опять на семаку перешла В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 192
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Злий Грицько Та дуже не стабільна вона.Через оновлення багато проблем.Але в windows 7,відсутній directx 12 і швидше працює.
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А нахрена он вообще нужен? В игрушки играть? ВААЩе не играю, ну разве пасьянс на работе раскину или на Цензор зайду дома или на работе, когда делать нечего В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9301
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Злий Грицько Але пк це ігрова платформа.Виробники заліза заробляють мільярди.
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Та хай собі заробляють, мені це абсолютно байдуже. Взагалі ігрухи мені до лампочки. Не цікавлюсь...
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А что мешает обновить вручную все эти DX12, библиотеки С++ и прочий софт, и играть себе спокойно?
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Скрепы неизвестно чего Windows 7 не підтримує directx 12.Нове залізо не працює на Windows 7.
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Обновить?! 80% ПК на паленой винде! Проще тогда диск отформатировать и по новой винду поставить В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9976
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Как то не приходилось и даже не знаю как это делается. Просто не шарюсь где попало, игрушками не болею вообще ноль, раньше конечно до 2014-го пока кацапсячие сайты не зарубали много залазило всяких спутников, яндексов и пр. лабуды, периодически чистить приходилось. Сейчас вроде ничего такого не лезет СС почистил и порядок
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"Чтобы предотвратить заражение, в киберполиции советуют обновить операционную систему."

Она сама обновляется
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інколи оновлення є зайвими тому на піратських віндах оновлення зазвичай відключають
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Також є добре, що перед завантаженням оновлення, можна вибирати конкретні пункти.
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Це зроблено для того,щоб усі на десятку переходили.Сам я користуюсь десяткою,але специфічною. В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9560
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Півтора місяці назад офіційно "знайшли"
Проснулися ))))))
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Давайте проведемо опитування.В кого який віндовс стоїть.Бажано вказати детально,наприклад windows 7 home,windows 10 pro і тд.
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Семёрка максимум, надоело читать по форумам где, как и каким образом запустить ту или иную софтину под 10кой.
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Была бы 64 разрядная хрюша, так и не переходил бы на семёрку. Классная штука на самом деле.
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петина полиция до сих пор сидит на ведре XP
это всё что надо знать о рошеновских реформах В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 837
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Кацапе із недодністров'я (варіант - лахтинський), ти досі в "ну погоди" з ч/б дисплеєм граєшся?
Допоможи "зеленим" запустити серваки у ситуаційній кімнаті.
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петя забрал все сервера, он их за свои гроши куплял
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У мене, як користувача Linux, ця проблема викликає лише посмішку.
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Переходить на 10-ку? Данунах! Я себя уважаю.

Седьмая винда есть самая годная.
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Да ща... конечно....А то не сливают ничего старые системы...
Вин 10 конечно безопасна, даже простейшую заметку - сразу в Майкрософт на сохранение... Хер вам а не обновление!
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лол, ну не все так плохо, но лучшей защиты чем локальный компьютер еще не придумали)
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки
 
 
 
 
 
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