 Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории ", - говорится в сообщении.

Как отмечает местное издание MediaPort, в целом речь идет о 230 объектов.

Также читайте: Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт