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Все про:ложная тревога (74) минирование (797) Харьков (4322)

 Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция

Харьковские правоохранители получили сообщение о заминировании всех детских садов города и ночной клуб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории ", - говорится в сообщении.

Как отмечает местное издание MediaPort, в целом речь идет о 230 объектов.

Также читайте: Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт

Источник: https://censor.net.ua/n3133415
 
 
 Топ комментарии
 
СБУ должна так же минировать важные объекты на Параше! Неужели тяжело организовать несколько десятков "минеров" как это делают в Педерации. Когда они увидят, что им это тоже в копеечку обходится, то перестанут.
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Зе обіцяв що українці частіше сміятимуться.
От вам і приклад гумору Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3553
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Так эти упыри, благодаря техническому прогрессу, могут сидеть и в Хабаровске или мААЦквЄ, вот в чем проблема...
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сто процентов. а методика как со взорваньіми домами на парашке, как "манька" в Керчи - не будете за Жукова, будете со взрьівами.
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Таких "минёров" надо сажать минимум на пять лет и без всякой амнистии, иначе будет такое продолжаться бесконечно.
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Так эти упыри, благодаря техническому прогрессу, могут сидеть и в Хабаровске или мААЦквЄ, вот в чем проблема...
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СБУ должна так же минировать важные объекты на Параше! Неужели тяжело организовать несколько десятков "минеров" как это делают в *********. Когда они увидят, что им это тоже в копеечку обходится, то перестанут.
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Вы даже не представляете на сколько Вы правы . рейтинг - падает и создание атмосферы страха (вот как при мне было хорошо, а теперь ....) Одна из стратегий пети и его команды.
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Здесь явно "УБЕЖДАЮТ" за памятник Жукова и название улицьі.
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Зе обіцяв що українці частіше сміятимуться.
От вам і приклад гумору Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3553
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Возникает вопрос: "Кому это нужно?"
Ответ очевиден.
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якби ти жив в Харкові - подумала б на тебе.
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Так вот, я хочу чтобы сейчас в Украине было спокойно.
А таким, как ты, нужно напряжение.
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риба мОя, я тоже хочу спокойствия, но ведь вы же другое выбрали
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Кто это - ВЫ?
Всегда ктот-то должен смириться с выбором большинства.
Не нравиться? Жди следующих выборов.
А риба я не твОя, Слава Богу!
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А я не барашка, щоби бути у вашому стаді.
Знаєш, я звикла жити зі своїми переконаннями відмінними від думки більшості.
І тому не стала ватою у 100відсотково проросійському середовищі.
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понеси свою вавку в голові до фахівця..
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Кацапье так с "фожиздами" воюет...уже и до детей "фожиздов" добрались, мерзавцы и нелюди.
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Іде підготовка до захоплення України.
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Святкує перемогу, мерзота сєпарська.
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Ага....
Тащиться з вас - нікчемних лончиків........................
Невідомі "замінували" всі дитячі садки Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3502
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Ви перемогли. Можеш сміливо написати своє справжнє ім'я-прізвище. Тобі нічого боятися.
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Так не цікаво.................. Невідомі "замінували" всі дитячі садки Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2292
Набагато цікавіше коли вас дрюкає - андрюха смицький.
Жаль звичайно що в цього алкаша немає "компа" і він навіть не знає що таке "цензор".

До речі - андрюха це особа цілком реальна.
Місцевий п'янчужка. В 2014 році "двинув" на Куів "майданувати". Мабуть хильнув там десь того "чайку" бо дах зовсім знесло.
Згодом пішов добровольцем в АТО. Але "воював" не довго. Через три-чотири місяці вернувся. З того часу пиячить майже щоденно. Каже що був контужений. Але навіть документів йому ніяких не видали.
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лончик один, єдиний та неповторний
ти знаєш, як біля нього адмін хлопоче...
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Відкрию тобі секрет................. можеш не вірити.
Він і підпрацьовує адміном. Перевірено вже не один раз.
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Харьковчане говорят спасибо неизвестным бурятскими мышебратьям😊
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Агов? Шо там в касапії ніхто нічого не мінує? Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8489
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как правило эти "минеры" родом из соседней Харькову клоаки под названием "ЛуГанДон", звонят с украинских номеров, найти их по понятным причинам невозможно. Но это ничего, вот выделим на "реинтеграцию" оккупированного Донбасса из своего кармана более 330 миллиардов гривень, как сегодня пообещал новоиспеченный преЗЕдент, вот тогда эти "минеры" из Донецка и Луганска растрогаются, проникнутся любовью и уважением к Украине, сожгут свои паспорта "Дыры" и "Лыры", а заодно и "рашааусвайсы" и тогда наступит "эпоха ахерительного багатства" и "взаимоуважения" Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2813 Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2813 Неизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2813
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кожен день мінують десятками закладів.. і на кой хєр та нацполіція потрібна як нічого не може вдіяти
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Роман Донік‏ @donikroman 9 часов назад

Вчера харьковский горсовет, кроме переименования проспекта, под шумок принял решение о привлечении займа на 1 млрд гривен под 18-22% годовых. 700 млн пойдут на реконструкцию зоопарка, а 300 млн на обновление ушатанных сетей "ХТС" и дороги. Просто внимательнее следите за руками.
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Наперсточникам не дивуюсь. Взагалі пофіг, не з харкова я. Нехай харківчани і бдять свій бюджетНеизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5056
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Таккая ( ну может не в таких масштабах) ситуация по большинству областей в Украине. Пете нужно срочно создать атмосферу страха, чтоб люди опять захотели его возвращения. Это конечно не простое решение было (начать массовые звонки про минирование) Но вариантов при столь резко падающем рейтинге, уже не остаётся. - СУКИ,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные "заминировали" все детские сады Харькова, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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