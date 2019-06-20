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 Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранителями при получении взятки задержан следователь прокуратуры Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации, следователь вместе с посредником требовали взятку в сумме 5 тыс. долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.

Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 02

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Во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс долларов следователь и посредник были задержаны на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 03
Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 04

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Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3133413
 
   
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ГБР,вже час саджати Порощенко,а не"мєлочь по кищенях тирити"))
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Вже в кабiнетах не беруть хабаря. Все бiльше на природу тягне.
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а чего в КСУ заносили гбр не отследил? Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 5618
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Коррупцию в Украине пора приравнять к геноциду украинского народа, судить по законам военного времени расстреливать! Наверное потрошиная гнида поэтому и не вводило военное положение, бо при нём мораторий на смертную казнь не действует.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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