 Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, следователь вместе с посредником требовали взятку в сумме 5 тыс. долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.
Во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс долларов следователь и посредник были задержаны на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.