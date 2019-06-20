 Следователь прокуратуры Киевской области вместе с посредником задержаны на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь вместе с посредником требовали взятку в сумме 5 тыс. долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.

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Во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс долларов следователь и посредник были задержаны на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





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Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.