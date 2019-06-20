 Суд арестовал участок земли на Институтской, строительство Музея Революции достоинства запрещено до окончания следственного эксперимента

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщество "Адвокатской совещательной группы" в Facebook.
"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на участок ул. Институтской (место расстрела протестующих). Пострадавшие ожидают продолжения активного проведения следственных экспериментов по делам Майдана", - сказано в сообщении.
Таким образом, до окончания следственного эксперимента на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 мая в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.
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При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.
17 мая в междепутатском объединении "За Киев" состоялось обсуждение при участии всех сторон конфликта. Музей Майдана обратился к Горбатюку с просьбой дать однозназночный ответ о сроках переноса строительства или о невозможности строительства в ближайшем будущем. В таком случае Музей сможет искать пути для решения финансовых вопросов с подрядчиком строительства, которому уже уплачен аванс.
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На следующий день, 18 мая, на улице Институтской в Киеве и Аллее Героев Небесной Сотни активисты националистической организации С14 снесли забор, который является подготовительным этапом к строительству музея Революции Достоинства.
Я кажу що "варять жабу": кожного дня піднімають температуру на 0.1 градус і жаба цього не помічає. Кожного дня малий крок, якого не достатньо для обурливого вибуху. Згадаймо Януковича - він так само робив: там поставив міністра-росіянина, там прийняли мовний закон КК, та навіть на Харківські угоди особливо ніхто не протестував...
Зараз довели температуру вже до 30, шанс вистрибнути ще є.
когда уже все следы уничтожены злонамеренно или нечаянно ( по фиг как)
месяц-год-десять?