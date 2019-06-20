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 Политика Украины
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 В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что решение КС о легитимности роспуска ВР не имеет под собой законных оснований.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Народного фронта. 

Решение Конституционного Суда о соответствии Основному Закону указа президента о роспуске парламента "не имеет ничего общего ни с законом, ни с Конституцией", - заявил Яценюк.

"Конституционный Суд стал политическим органом", - подчеркнул он, напомнив, что это произошло не сейчас: "Это - машина времени. То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный Суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)

"Сегодня Конституционный Суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности", - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что выборы и так бы состоялись - по конституционным нормам они должны пройти 27 октября, "и народ Украины имел бы право выбрать новый состав": "Но политика - доминирующая. И политическая целесообразность получить высокие рейтинги - именно она сегодня руководила конституционным Судом".

"В будущее заложена бомба - для следующего парламента, для действующего президента. Когда так называемая общественная целесообразность, это когда рейтинг падает, - а у политиков рейтинг быстро растет, а еще гораздо быстрее падает, - требует, чтобы заменили ключевые государственные институты", - подчеркнул он.

"Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего? Так же, нарушая Конституцию, его распускать? Что произойдет с президентом, если его рейтинг не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент?", - сказал лидер "Народного фронта".

"Это - машина времени. Только не нового времени, который мы ожидали, а возвращение в старое время, старые правила и старую политическую коррупцию", - подчеркнул он.

Ответственность за это решение несет Конституционный Суд, отметил Арсений Яценюк: "Хорошо, что там осталась часть судей, для которых Конституция - это не бумага с текстом, а Основной Закон украинского государства. Но плохо, что доминирующая большинство наплевала на Конституцию и захотела понравиться новой Украинские власти ".

"Это будет иметь последствия как для Конституционного Суда, так и для украинского государства", - подчеркнул он.

"Следующим решением Конституционного Суда должно бы стать отмена Дня Конституции, который мы должны отмечать через несколько дней. Ведь Конституция для них - ничто", - подчеркнул лидер НФ.

Но Конституция является основой украинского государства, подчеркнул Арсений Яценюк: "Она нужна Украине и каждому украинскому гражданину. И мы ее обязаны защитить на следующих парламентских выборах".

Источник: https://censor.net.ua/n3133411
 
   
 Топ комментарии
 
Чмо 0.3% сгинь уже. Не твои ли петушары рассказывали, что решение КС нужно выполнять? Ну вот и выполняй молча залупа плешивая. Хватит твоему надгробному фронту воровать.
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Нет никакой бомбы! Все идет по плану, в соответствии с первоначальным выбором! Это следствия а не причины, то что это будет причиной демонтажа Независимого Унитарного Госудврства Украины- ну так так хочет большинство, а понимают единицы!
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Яценович разошелся не на шутку, ведь его антинародный фронт сегодня официально был отправлен в утиль истории.
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В 2016. А как кнопкодавили, так это по Конституции.
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А пєтя-параша як став президеном, маючи бізнес, який забороняє конституція???
Соєвий брехун ще в 2014 вишморкався у конституцію!
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Корупция есть везде и её нельзя победить. Её можно вывести из тени, но ведь мы видим теневые договоренности олигархов, тайные совещания судей с политиками и так далее. Возвращение старой олигархии.
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Так її не має. Де вона? Хто кричить про корупцію?
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Сєня, йди розводь кроликів. То твоє покликання.
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Арсений Яценюк считает, что решение КС о легитимности роспуска ВР не имеет под собой законных оснований.

-- ну, хоть тут мальдивские барыгоботы, поддержали коломойскую униформу! -- *)
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Разлагающийся политический труп, уж очень много от него вони.
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Очень сомневаюсь по поводу бомбы в парламенте, а вот бомба под пердаки порохатого и яйцеголового скота заложена та ещё... Слышите, как она сейчас детонирует, слышите? В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС - Цензор.НЕТ 5870
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Та нехай закладають..
Нам же легше потім буде. В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС - Цензор.НЕТ 1361
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Це вже початок правового нігілізму. Питати народ чи хоче він виконувати закони?
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Сеня верни наворованные деньги в бюджет 2 миллиарда долларов.
Потом сгинь что бы тебя никто не видел.
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Наш ответ Чемберлену: "Яценюк - клоун".

Он меня рассмешил.
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Эту бомбу Зеленский уже обезвредил методом подрыва...до сих пор у свиноботов пуканы рвет. Так что Украина наконец освободилась от гнид сто раз перекрашеных!
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"Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего?"

Будут опять выборы, в чем проблема? Много выборов небывает.
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Нет уверенности что новопришедших не придётся палками выгонять и можно будет это сделать через выборы. Вон белорусы прозевали момент, и получили своего вечного диктатора
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с Петей этой уверенности небыло больше. Очнь он сильно держался за куормушку, до сих пор не может опустить. Если бы Запад не дал по рукам.
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оно тоже было очень смешное вначале и зачаровывало аудиторию воркованием про борьбу с коррупцией...
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Як,воно намагається придати значущість,своїй,нікчемності ...
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сеня , будешь посмотреть через окошко в решоточку....
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Сегодня Конституционный Суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности банды мародеров-рейдеров каломоева
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Каломоева грабанул петруша соивый нехило.Думал сойдёть ему всё,жар-птицу за хвост уцепил,а то оказалси свинячий хвост.
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Если Сеня неуспел подготовиться к выборам, это его личные проблемы.
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Кстати,Стену Яценюка разбирают на метал те, против кого эту стену строили! Местные жители, которые проживают на границе с Россией в Харьковской области сообщают, что россияне ежедневно ходят на «стену Яценюка«, как на работу.
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Местные жители, россияне и даже гастролеры приезжают на границу и крадут метал. Они в буквальном смысле голыми руками вырывают «Стену Яценюка» и сдают её на метал…

Вы просто представьте себе, какой же мр*зью нужно быть, чтобы во время войны с Россией украсть 1 миллиард гривен на проекте, призванном защитить страну от агрессии, и возвести несколько километров проволоки.
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Здається мені, що сьогоднішнє рішення КС поставило жирну крапку на петіних мріях і потугах про якусь політичну кар'єру петі в Україні.. Потрібно петі пакувати валізи та тікати.. Що робити порохоботам , навіть не знаю - але явка з повинною , письмові покази про свою протиправну діяльність та співробітництво зі слідством - дещо полегшать та скоротять перебування в ув'язненні брехливих порохоботів, котрі роками дезінформували суспільство за рахунок бюджету воюючої України..
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Дніпрюша, скоро Майдан. І висітимуть ригоботи на ліхтарних стовпах. Бабки Коломойського кров'ю відригуватимете.
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шо і аснаватєля ригаботав Марадьора Пєрвага тоже повєсім?
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Майдан у тебя скоро в сраке будет ,кацапюра соевая В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 6586
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Петекантропы говорили, что курс гривны будет 73 и МВФ не будет сотрудничать. Петесосы брехливые как и их хозяин Барыга-петя.
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Ваша призрачная надежда осталась только на Майдан? Ндааа, плохи у вас дела, очень плохи!🤔
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заодно это решение поставило крест на Украине
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Свої вологі мрії про "крест на Украине" - залиш при собі, прихильнику нікчемного петі.. Чому , майже всі прихильники петі паскудять на кацапському "наречии" - може вони і є кацапами?
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Изыди в прошлое пустослов, ничего уже твоей партии не поможет! Все будут головать за людей дела 🎈🎈🎈
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Рішення Конституційного Суду про відповідність Основному Закону указу президента про розпуск парламенту "не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією", - заявив Яценюк.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133411
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Сказав самий рейтинговий політик в Україні!!!
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Арсений Петрович мужественный человек слова. Сказал «пуля в лоб» и получил, да не одну и ещё получит. А пули не простые, а те, что увековечены в народном фольклоре, те, что слеплены из говна. От сидит в политической руине Кролик Сеня, нахрен никому ненужный, только и осталось, что исходить на материал для пуль, а слепленные пули об свой же лоб плющить. А скоро ж вообще в политический унитаз сольют, безвозвратно сольют. Думал, шо хоч осенью, а оказалось летом - ну не ёпт, Евпатий Коловрат.
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Пора этим совковым псевдодемократм понять, что в спорое побежедает более демокртичекий вариант каким явялеются досроные выборы. Пусть вспомнят как преводиться слово ДЕМОКРАТИЯ.
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Mikhail Golub‏ @golub 47 мин.47 минут назад

Зеленский:
Я разгоняю Раду, потому что так хочет народ.
КСУ:
Мы разрешаем разгон Рады, потому что этого хочет народ.

Это было краткое введение в Конституционное право КВН. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 4025

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переведи слово ДЕМОКРАТИЯ, может после этого дойдет!?
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Заткни уже своё вонючее хлебало, яйценюк!
Все шо ты "сделал" для страны, в этом еще предстоит нам разобраться. Молись, шо успел вовремя сдрыстнуть из чумно-пороховатой обоймы. "Пророк" ***...
Зачем СМИ берут интервью у этого бородатого чучела? Кому интересно мнение этой "кулевлоб"?
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Тогда под давлением Януковича Конституционный Суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию". Источник: https://censor.net.ua/n3133411

Не, ну какой цинизм. Сравнивать законы Овоща против воли народа с объявлением выборов чтобы народ на них свою волю и высказал
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конечно. право народа голосовать, когда это приносит наивысшие дивиденды политическим напёрсточникам, свято В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 1846
правда, это не вполне народ... ладно, не буду тебя грузить материями, неподъёмными для жалких остатков твоего мозга.
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Право народа голосовать всегда. Потому что единственным источником власти в Украине является народ. Всегда. Беспрерывно.
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если ты это серьёзно, мне только остаётся спросить, может тебе помочь чем можно. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 7790
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Конституцию почитай, хотя б ст.5. Или в кацапии не так?
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тогда этот народи виноват в голодоморе. он проголосовал за голодомор, забыли?
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а разве не решение народа Украины про вхождение в ссср??
раз народ решил, то пусть и несет ответственность
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какое решение народа? В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 4728 покажи мне референдум 1922 года перед созданием СССР где народ Украины высказался за вхождение в совок.
оккупацию он тут оправдывает.
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В Украине не было голодомора, то был СССР
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так Украина появилась вчера?? дешевле отмазок не придумали?
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Почему вчера?, в 1991 году. Ты не знал?
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Шо яцеюк так распереживался? КС в Украине это сборище высокооплачеваемых дармоедов, трутней и паразитов, и если следующий президент скажет, что хочет отменить Конституцию, КС по стойке смирно проголосует - можна, только дайте ещё поработать в КС хотя бы и после пенсии до смерти. Страной может управлять каждая кухарка, это не пустой звук. Ленин прав, хотя и утверждают, что ленин такого не писал - ну тогда написал я. Нами 27 лет правили высокообразованные партократы, красные директора, банкиры, завгары и олигархи - срана в жоле (не хочется писать Украина). Поэтому если у власти высокобразованное коррумпированное быдло то любая страна прозябает, если у власти кухарка, но она человек-светоч, то и страна будет процветать. Высокообразованное быдло может хочет оспорить сию формулу? Так хочу увидеть аргументы.
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ваше приглашение исключает участие в диалоге.
но вы настолько туп что даже не способны прочитать и осмыслить сВОЕ говно...))))
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Символично, что к исходу первого месяца президентства Зе позитивно решились 2 проблемы: переезду с Банковой быть и выборам 21 июля тоже, а значит будет новая работоспособная Рада, новая программа с МВФ (дефолт не случится, гривна не рухнула!), визит в США в конце июля.

ПЕС гавкает караван идет
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Піндоські сайєнтологи знову в тренді?................
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Зебіли, потім не питайте чому КСУ не відстоює ваші зарплати, пільги, пенсії... це суд діючої влади, хто у руля, того і Закон, але ніколи він не буде на вашому боці
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В мене? А хто її в мене може відібрати? Ну буду працювати як і працював, по тим умовам які ви *********, в .опу Закон, ну то в .опу. для мене це нічого не змінює.
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Ні, з моменту створення цей суд був кишеньковим. Інакше і не може бути у неправовій державі
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Со своим рейтингом,прийдется скоро сене его достраивать.
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все вопросы теперь к зе,если он не инициирует уголовные дела по этим делам,значит там все законно.ну или есть возможность поставить своего и доить дальше
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Вітання від Януковоща.....
Юля знову сяде.
Коломойшу роздягнуть до нитки.
Пінчуку теж втекти не вдасться.
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Ця верховна рада за останні 5 років разів з десять мала б бути розпущена, але всім продовжував ввижатися на фоні цієї братви якийсь незбагненний для здорового глузду "майдан". Що в них спільного було з Майданом для історії і нащадків залишиться таємницею, а своїми деклараціями про якусь спорідненість з його духом і ідеями вони це цивілізаційне досягнення сильно понівечили.
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Вы только вдумайтесь. В стране, которая считает себя демократической, находятся политики называющие себя оплотом демокртии, которы утверждают, что проводить выборы не важно когда если Гарант Конституии и сам нард считают обратное.
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У ****** сегодня траур. Жизнь и политика наносит удар за ударом по ПЕтерастам с 31 марта и по сегодняшний день. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 9811
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свинАрчуки и мертвечуки в один голос завывают - решение КС незакнонно.
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Одна паРашна срань гавкає, аж парашою із сайту воняє...
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Все таки проворовался на Стене очкует теперь
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Он больше на Одесском припортовом заводе проворовался. Послушай на Ньюсван интервью Саакашвили. Саакашвили как раз об этом там вкратце упоминал.
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Сраный генератор мнений! Ты бы лучше список депутатов коалиции с 2016 года опубликовал, чем пустозвонить!😡
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Больше всего Яценюка ненавидят кацапы и зебилы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС
 
 
 
 
 
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