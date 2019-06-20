 В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Решение Конституционного Суда о соответствии Основному Закону указа президента о роспуске парламента "не имеет ничего общего ни с законом, ни с Конституцией", - заявил Яценюк.
"Конституционный Суд стал политическим органом", - подчеркнул он, напомнив, что это произошло не сейчас: "Это - машина времени. То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный Суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию".
"Сегодня Конституционный Суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности", - сказал Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что выборы и так бы состоялись - по конституционным нормам они должны пройти 27 октября, "и народ Украины имел бы право выбрать новый состав": "Но политика - доминирующая. И политическая целесообразность получить высокие рейтинги - именно она сегодня руководила конституционным Судом".
"В будущее заложена бомба - для следующего парламента, для действующего президента. Когда так называемая общественная целесообразность, это когда рейтинг падает, - а у политиков рейтинг быстро растет, а еще гораздо быстрее падает, - требует, чтобы заменили ключевые государственные институты", - подчеркнул он.
"Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего? Так же, нарушая Конституцию, его распускать? Что произойдет с президентом, если его рейтинг не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент?", - сказал лидер "Народного фронта".
"Это - машина времени. Только не нового времени, который мы ожидали, а возвращение в старое время, старые правила и старую политическую коррупцию", - подчеркнул он.
Ответственность за это решение несет Конституционный Суд, отметил Арсений Яценюк: "Хорошо, что там осталась часть судей, для которых Конституция - это не бумага с текстом, а Основной Закон украинского государства. Но плохо, что доминирующая большинство наплевала на Конституцию и захотела понравиться новой Украинские власти ".
"Это будет иметь последствия как для Конституционного Суда, так и для украинского государства", - подчеркнул он.
"Следующим решением Конституционного Суда должно бы стать отмена Дня Конституции, который мы должны отмечать через несколько дней. Ведь Конституция для них - ничто", - подчеркнул лидер НФ.
Но Конституция является основой украинского государства, подчеркнул Арсений Яценюк: "Она нужна Украине и каждому украинскому гражданину. И мы ее обязаны защитить на следующих парламентских выборах".
Соєвий брехун ще в 2014 вишморкався у конституцію!
-- ну, хоть тут мальдивские барыгоботы, поддержали коломойскую униформу! -- *)
Нам же легше потім буде.
Потом сгинь что бы тебя никто не видел.
Он меня рассмешил.
Будут опять выборы, в чем проблема? Много выборов небывает.
Вы просто представьте себе, какой же мр*зью нужно быть, чтобы во время войны с Россией украсть 1 миллиард гривен на проекте, призванном защитить страну от агрессии, и возвести несколько километров проволоки.
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Сказав самий рейтинговий політик в Україні!!!
Зеленский:
Я разгоняю Раду, потому что так хочет народ.
КСУ:
Мы разрешаем разгон Рады, потому что этого хочет народ.
Это было краткое введение в Конституционное право КВН.
Все шо ты "сделал" для страны, в этом еще предстоит нам разобраться. Молись, шо успел вовремя сдрыстнуть из чумно-пороховатой обоймы. "Пророк" ***...
Зачем СМИ берут интервью у этого бородатого чучела? Кому интересно мнение этой "кулевлоб"?
Не, ну какой цинизм. Сравнивать законы Овоща против воли народа с объявлением выборов чтобы народ на них свою волю и высказал
правда, это не вполне народ... ладно, не буду тебя грузить материями, неподъёмными для жалких остатков твоего мозга.
раз народ решил, то пусть и несет ответственность
оккупацию он тут оправдывает.
но вы настолько туп что даже не способны прочитать и осмыслить сВОЕ говно...))))
ПЕС гавкает караван идет
Юля знову сяде.
Коломойшу роздягнуть до нитки.
Пінчуку теж втекти не вдасться.