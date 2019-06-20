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 Политика Украины
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 КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)

Конституционный Суд Украины принял решение относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив Президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

Вместе с тем, отмечается в Решении КСУ, Верховная Рада (VIII созыва), избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в Регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, с которым связывается начало отсчета месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право Президента досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если такая коалиция депутатских фракций не сформирована в Украине.

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В результате возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент Верховной Рады, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

В решении суда отмечается, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

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Конституцийний Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3133408
 
   
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Сегодня вместо вечерних рошенок в минстэце раздача увесистых подзатыльников КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов - Цензор.НЕТ 5133 КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов - Цензор.НЕТ 8091
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За місяць преЗедентом не зроблено нічого позитивного.

Натомість:
1) Чомусь замість людей з народу призначені на посади куми з кварталу.
2) Чомусь замість велосипеда, з'явилися кортежі
3) Чомусь замість західних реформаторів, з'явилися риги, олігархи, саакашвілі і юзік
4) Чомусь замість правди з'явилася постійна брехня і цензура
5) Чомусь замість непаркетних генералів, на посадах з'явилися люди з медалями ФСБ рф та чуваки, які навіть не служили в арміі, отримавши звання лейтинанта
6) Чомусь замість кращого життя, з'явилися запевнення, що ми не так вже й погано жили, а тепер треба просто 5 років почекати на щось.
7) Чомусь замість ринку електроенергіі, вводять Роттердам - (тобто, мінус наші гроші)
8) Чомусь замість дешевих тарифів планується збагачення Коломойського
9) Чомусь замість припинення війни забороняють нашим військовим стріляти у відповідь
10) Чомусь замість поваги в світі з нас всі сміються, презедент став посміховиськом на Заході, а росія замість санкцій повертає собі втрачене.
Ви зробили це разом.
Не Порошенко, не папєрєдники, не старі політики, а ті, хто й далі продовжує захищати свій деструктивний вибір.
Mason Lemberg
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Усе,соевые бегите за валерьянкой,вам киздец КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов - Цензор.НЕТ 5695
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Це настільки нікчемне з правової точки зору обгрунтування,що в знавців конституційного права волосся дибки повставало ! "конфлікт... який не має правового рішення" ???!!! тому вирішили ??? Конституційний перетворився на Баришівсько-окружний.
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А 6-ть Пециних назначенців:Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский таки ляпали,що "каолиция дупотатов у невидимых масках -их не видно,но они там есть"!Який жах-свиня й у КС-свиня!Але що сталося при голосуванні?Продали Петра так,як і він продав Україну ахметам з мертвечуками.Тепер чекаймо різкого падіння рейтингу й тих,хто лизав ОПу За Життя мертвечуків.Нехай з Богом спочиває також!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)
 
 
 
 
 
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