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Все про:Минздрав (1939) обыск (1284) рак (69) ГБР (366)

 Детективы ГБР проводят обыски в Минздраве в рамках дела о хищении средств при реконструкции института рака, - Варченко

В четверг, 20 июня, детективы Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве здравоохранения и ГП Государственный строительный центр Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Она отметила: "Да, действительно Государственным бюро расследований совместно с ГУБКОП СБ Украины проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП "ГСЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные Правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева ".

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133404
 
 
 Топ комментарии
 
Больше всех против Супрун дважды "несудимый" В.Рабинович.
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Эту жабу очкастую нельзя выпускать из страны и надо заставить лечится в любой районной больнице,желательно от рака,да и от туберкулёза,и от всего остального!Сука,хоть иди бомжа туберкулезного ищи,чтоб он ей в рожу плюнул...А потом хай проводит диагностику по своему методу,тварь.
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Больше всех против Супрун дважды "несудимый" В.Рабинович.
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Не знаю как лично Супрун, но при ней коррупция в медицине только возросла и она была оказывается в стенах самого Минздрава. О чем тут говорить...
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Везде. Вместе с ростом доллара в 3 раза, выросли и взятки в медицине в 3 раза. А вы где лечитесь?
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это как бы не влияние Супрун, а влияние экономики
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Экономика влияет на то, что берут взятки? Думаю,что нет.
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так не давайте хабарі.
ви ж їх лікарям даєте а не Уляні.
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А Уляна не должна была позаботиться о том, чтобы у больных не вымогали взятки?
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об этом должен был позаботиться аваков.
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Они прекрасная пара. Прям одно лицо.
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rr ww. Мертвечук и Х**ло из КГБ-шного сортира.
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Эту жабу очкастую нельзя выпускать из страны и надо заставить лечится в любой районной больнице,желательно от рака,да и от туберкулёза,и от всего остального!****,хоть иди бомжа туберкулезного ищи,чтоб он ей в рожу плюнул...А потом хай проводит диагностику по своему методу,тварь.
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ДЕТЕКТИВАМ ГБР ТАК ЖЕ НАДО БЫ ЗАНЯТЬСЯ ПРИСНОПАМЯТНОЙ "ЛИКАРНЯ МАЙБУТНЬОГО" ЮЩЕНКИ.
ОНИ НЕ ПОМНЯТ, А НАРОД ВСЁ ПОМНИТ.
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ТЫ ЧТО, ТУПОЙ? ПРО "БОЛЬНИЦУ БУДУЩЕГО" ПОМНИМ. НА КОТОРУЮ СОБРАЛИ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И В КОТОРОЙ ПОСТРОИЛИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО ФУНДАМЕНТ.
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Ющенко вже сто разів відзвітував за кожну копійку.
Лише тролі язиками чешуть
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Т.Е. 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ПОТРАЧЕНО НА ФУНДАМЕНТ?
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кощунство... но видимо на горе и беде легче всего наживаться
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Супрунша ответит что это провокация фармакологической мафии, а заодно порекомендует лечиться от рака подорожником и салом вместо всяких институтов.
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інститут раку, то таке, там повинно шось бути,
а шо там за стройка) у супруніхи, для конвертації?!
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ВсI злі люди!!!
Маму-Супрун не чіпайте! Коли Україна закінчиться, вона до Росії добереться !!!
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Супрун не водит каждого чиновника минздрава за ручку, и не кормит с ложечки. Это все самостоятельные люди, которые способны самостоятельно воровать, а не с разрешения Супрун. Как вам такое?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетективы ГБР проводят обыски в Минздраве в рамках дела о хищении средств при реконструкции института рака, - Варченко
 
 
 
 
 
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