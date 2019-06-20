 Детективы ГБР проводят обыски в Минздраве в рамках дела о хищении средств при реконструкции института рака, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
Она отметила: "Да, действительно Государственным бюро расследований совместно с ГУБКОП СБ Украины проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП "ГСЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные Правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева ".
Досудебное расследование продолжается.
де саме ?
ви ж їх лікарям даєте а не Уляні.
ОНИ НЕ ПОМНЯТ, А НАРОД ВСЁ ПОМНИТ.
Лише тролі язиками чешуть
шукай інфу.
а шо там за стройка) у супруніхи, для конвертації?!
Маму-Супрун не чіпайте! Коли Україна закінчиться, вона до Росії добереться !!!