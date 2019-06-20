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 Бывший военнослужащий задержан в Миргороде при продаже гранат и тротила, - военная прокуратура. ФОТО

В Миргороде Полтавской области правоохранители задержали местного жителя при продаже гранат и тротиловых шашек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Бывший военнослужащий задержан в Миргороде при продаже гранат и тротила, - военная прокуратура 01

Досудебным следствием установлено, что торговец оружием - житель Миргорода, бывший военнослужащий. В этом месяце он уже успел продать 2 тротиловые шашки, что задокументировано правоохранителями. И предложил покупателям приобрести у него еще 5 гранат РГД-5, однако непосредственно перед продажей поменял набор "товара" на 3 тротиловые шашки, гранату РГД-5 и гранату Ф-1.

Во время их реализации и был задержан 20 июня в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Смотрите: 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре, - полиция. ФОТО

Бывший военнослужащий задержан в Миргороде при продаже гранат и тротила, - военная прокуратура 02

Фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Бывшему военному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также смотрите: Житель Донетчины задержан при продаже 2 гранат Ф-1 за 2 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3133395
 
 
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мелковато как то. В селе моей мамы частенько бывшие постреливают и попугивают соседей. Уже привыкли и не реагируют...
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Да Порох с 23 февраля 2018 года на это внимания не обращал.Это когда у него на территории охранник застрелился,два раза выстрелив себе в голову!И всё норм!
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Была бы нормальная пенсия или зарплата не торговал бы гранатами и тротиловыми шашками!Падло Порошенко все свои обещания выполнил?Тьху,на!
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бывший.. - это точно бывший или со вчерашнего числа?
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