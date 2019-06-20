 Бывший военнослужащий задержан в Миргороде при продаже гранат и тротила, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Досудебным следствием установлено, что торговец оружием - житель Миргорода, бывший военнослужащий. В этом месяце он уже успел продать 2 тротиловые шашки, что задокументировано правоохранителями. И предложил покупателям приобрести у него еще 5 гранат РГД-5, однако непосредственно перед продажей поменял набор "товара" на 3 тротиловые шашки, гранату РГД-5 и гранату Ф-1.

Во время их реализации и был задержан 20 июня в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

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Фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Бывшему военному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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