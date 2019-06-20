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 Политика Украины
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 Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление

КСУ продолжает рассматривать дело о соответствии Конституции указа президента Украины о роспуске парламента.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ, размещенном на сайте судебного учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года №303/2019", - сообщает пресс-служба.

В КСУ обеспокоены реакцией на это сообщение.

"В частности, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного Суда Украины, привлечению к ответственности судей Конституционного Суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве", - заявили в КСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении

В Конституционном Суде подчеркнули, что рассмотрение этого дела продолжается.

"В частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, amicus сuria от экспертов и ученых в области права, выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины", - сказано в сообщении.

"Ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционного Суда Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный Суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного Суда Украины в частности", - подытожили в КСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня

Ранее источник сообщил, что Конституционный Суд признал соответствующим Конституции указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133394
 
 
 Топ комментарии
 
Ну дай Бог вам принять решение по Конституции, а не по зебениным хотелкам
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Ну блин цирк бесплатный ,а говорили про Зеленского,что он клоун .. Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 1166
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Ну дай Бог вам принять решение по Конституции, а не по зебениным хотелкам
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🇺🇦Anele‏ @takidaya 2 часа назад

375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 - максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Конституционный Суд-- примите решение о розпуске этих дармоедов сидящих на шее Украинского Народа Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 2919
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А, кого виберуть? Своїх, гірших дармоїдів, які будуть сидіти на шиї московського народу?
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Пес, ти не виспався ? Гавкав з будки цілу ніч ?
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шо,красный,припекает? Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 9613то ли еще будет...
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Надо все ввести в правовое поле, все равно выборы состоятся, просто если они не устроят ***** тогда начнется вой от рыгов, надеюсь он начнется...
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Интересно, что ты запоешь, если КС примет решение согласно Конституции и окажется, что Зеля прав?
Или по Конституции - это только так, как нравится тебе?
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Если по конституции а не по хотелкам тогда проблем нет...
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На их сайте бегущей строкой пишут, шо "рішення ухвалено". Не написано яке
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Ну блин цирк бесплатный ,а говорили про Зеленского,что он клоун ..
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так он шо,даже не клоун? Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 2161так кого вы тогда выбрали,73?
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за рубежом такого бы не прозвучало с уст новоиспеченного президента...его бы уже ушли...Вот и весь опыт. Конституция -Закон.
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Чинганчгук

зебилы - так делают только цапы - Мендель написала, что КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным, затем удалила пост
20.06.2019 17:24
Игорь Д

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина"Источник: https://censor.net.ua/n3133342
20.06.2019 17:26
Чинганчгук

слухай мене и тебя тюрьма не мене)))))
20.06.2019 17:27
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поспішила.. недосвідчена дівка попалила всю контору.
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до того ж дійсно..
по закону рішення оголошує сам СУД, тим більше КОНСТИТУЦІЙНИЙ.
а не якась прессекретутка
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лучик надежды промелькнул на лицах порохоботов...))))))))))))))))
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не, как вы туточки зебилы зебилили - при этом оскорбляя всех кто не с вами - одним словом - зебилы и тут такой облом)))))))
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Не порохоботи . БПП змінила назву на ПЕС , отже порохоботи змінили назву на ПЕСдюк% !
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Невже ! А звідки Мустафа знає, хто проголосував ЗА і хто ПРОТИ !
Що у вас за контора ?!
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Вобще это картинка Зебилья! Скоморох вот вам уже 3 месяца по губам вялым водит и ссыт в глаза!
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Так тебе,соевое быдло,свинохряк пять лет срал в рот и в уши и ничего... Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 8094
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Ура !!

Я здесь живу.....
В этом дурдоме...
Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 6711
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Про законы вспомнили, когда под зад дали.
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А вот одна "достойная" личность нашла своего избирателя... Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 9783


Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 4687

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"время засіву уже прошло, а время сбора бабла ещё не наступило" ( неизвестный судья)
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Уже раз писала, но повторюсь: «лихо» закрученный «сюжет» получается с КС.........
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Зеленский решил одним предложением проверить и показать людям работу рады и КС. Молодец.
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Что он показал? Скоморох только свой короткий детородный орган показать может!
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кто-то занес в КС - уже приняли решение, но тут заносят больше и еще не приняли решение!!! Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 1088 ... и после этого кто-то с Народа Украины будет доверять любому решению КС ?! сомневаюсь
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я так понял что и КС мы потеряли - веры уже не будет любому решению..
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та Зе вже вклали в вуха не слухать ніякого Конституційного суду. Панове, треба оцінювати реальність
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Так а раньше сообщение было о принятии решения. Уже передумали? Во дурдом! Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 9566
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление
 
 
 
 
 
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