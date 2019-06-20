 Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ, размещенном на сайте судебного учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года №303/2019", - сообщает пресс-служба.

В КСУ обеспокоены реакцией на это сообщение.

"В частности, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного Суда Украины, привлечению к ответственности судей Конституционного Суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве", - заявили в КСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении

В Конституционном Суде подчеркнули, что рассмотрение этого дела продолжается.

"В частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, amicus сuria от экспертов и ученых в области права, выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины", - сказано в сообщении.

"Ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционного Суда Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный Суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного Суда Украины в частности", - подытожили в КСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня

Ранее источник сообщил, что Конституционный Суд признал соответствующим Конституции указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении выборов.