 Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Почему я не пошел в Раду? Все очень просто: команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный, кто знает. Может, и нет. А идея идти по мажоритарке (там, где, собственно, я живу), которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено. Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно", - написал Климкин.
Глава МИД добавил, что после завершения каденции министра будет работать над воплощением новых идей.
То есть непонятно кем именно
Попробуй ещё раз прочесть всю статью, погугли значение слова «единомышленник», а там уже ляпай. Может, за умного сойдёшь.
Он же говорит что не идёт в Раду потому что не нашёл единомышленников
Какой концепции? Где можно ознакомиться с ней?
Что конкретно за это время сделал Климкин я тоже не знаю. Да и вы не знаете.
Вопрос был в заслугах.
-- поддержал! *)
ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко
"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде"
тобто прощавай чувак, ти з ліксеїчем) підтримував "війну" з кацапами,
тепер краще не світитися). чи порошкі мають свою "думку" - так вперед!
Вернее - считали
До Климкина дошло, видать подсказал кто, шансов ноль, а вот до Гроси никак не доходит, все прется на эфиры и биг-борды развешивает
Не идти!!! Бо мы от таких слизней как ты, мы пытаемся избавиться, а не кормить тебя сволоту еще пять лет.
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Лечат псевдо-"Ленина" в психушке. Просят отказаться от образа:
- Ну нельзя же так! Вы же позорите Великого Вошьдя! Уберите картуз, сбрейте бороду, и никогда ни кому не говорите, что вы "Ленин".
Больной:
- Ну, богодку я к пгимеру сбгею, кагтуз сниму... А мысли-то, мысли куда девать пгикажете?