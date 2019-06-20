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 Политика Украины
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 Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду из-за отсутствия команды единомышленников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Почему я не пошел в Раду? Все очень просто: команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный, кто знает. Может, и нет. А идея идти по мажоритарке (там, где, собственно, я живу), которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено. Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно", - написал Климкин.

Глава МИД добавил, что после завершения каденции министра будет работать над воплощением новых идей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3133392
 
 
 Топ комментарии
 
А кто-то вообще знает что там за концепция у Климкина? Он ее хоть раз озвучивал?
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Кстати, ситуация очень красочно говорит о моральных принципах президента, при котором Климкин отработал каденцию достаточно пристойно.
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вместе со свыней охмуряли народ светлым будущим, а сами- тырили и грабили
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А кто-то вообще знает что там за концепция у Климкина? Он ее хоть раз озвучивал?
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вместе со свыней охмуряли народ светлым будущим, а сами- тырили и грабили
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Поэтому Владимир Александрович предлагал ему остаться главой МИД ?.... Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 2044
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Нет, Зе сказал так: "Климкин профессиональный дипломат. Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику", - сказал глава государства в видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром.

То есть непонятно кем именно
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Лялька -- ты ж у мужа и детей на побегушках, а Климкин у Государства... -- службу служил. В Раду не баллотируется... -- какая у него концепция может быть? Совсем ты устала от немецкой лафы...*)
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Ты буквы все угадал, а слово не можешь прочитать?
Попробуй ещё раз прочесть всю статью, погугли значение слова «единомышленник», а там уже ляпай. Может, за умного сойдёшь.
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Вообще-то он глава МИД и надо было слушать что он озвучивал и отстаивает а не 95 слуг народа смотреть...
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Так расскажите вкратце про его программу
Он же говорит что не идёт в Раду потому что не нашёл единомышленников
Какой концепции? Где можно ознакомиться с ней?
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Он вообще то глава МИД сейчас и перед тем чтобы что то заявлять обязан думать.... С кем он решил обсудить его дело, когда принял решение тогда и заявил... Ты зеленского выбирало без программы и людей только по сериалу, что не сильно то с программой было желание ознакомится у тебя...
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Короче концепция очень тайная возможно сакральная вы ее не видели но точно знаете что она хорошая 😁
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Ты дружишь с головой??? А его работа все эти пять лет это не концепция? Да проще, читай его интервью когда он заявил что не идёт в Раду и почему....
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Чел хоть что то умное сделал, нормалёк! )))) На одного идиота меньше будет! Спасибо и за это.
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Климкин, цыкнет зубом с дыркою, плюнет и уедет в Вашингтон... -- хороший хлопец...
-- поддержал! *)
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Кстати, ситуация очень красочно говорит о моральных принципах президента, при котором Климкин отработал каденцию достаточно пристойно.
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на данный момент сделает правильно.Я сына тоже забрала в Германию.Не люблю цирк.
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накануне выборов раскрыл дела на кухне - "в раде, в которой уже всё поделено и решено. хотелось большего" ))) мало предложили.
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тюрьма и конфискация имущества...
ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко
"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде"
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в принципе да, при отсутствии коалиции, с 2016 НФ и бэпэпэ незаконно захватили и узурпировали власть в стране
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Правильно делает. В этом бедламе ему нечего делать.
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я плякал)), як кажуть кацапи))
тобто прощавай чувак, ти з ліксеїчем) підтримував "війну" з кацапами,
тепер краще не світитися). чи порошкі мають свою "думку" - так вперед! Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 7300
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Климкин и Гройсман по непонятным причинам считают себя почему-то рейтинговыми авторитетными политиками.
Вернее - считали
До Климкина дошло, видать подсказал кто, шансов ноль, а вот до Гроси никак не доходит, все прется на эфиры и биг-борды развешивает
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Ё-моё, оказывается и этому Пэтя не единомышленник ,как они там блин воровали то вместе Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 1861 ,то бишь работали ..
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Не поділився Петро, зажав .... той і образився
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Ахахахаха
Клімкін з ПЕСд@ками нічого спільного вже не хоче мати
Нареформувався ПОП так , шо всі розбігаються

ПЕСде#ь
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Потому шо ПЕС сам по себе продажная гнида воровская! И все здесь!(((
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а, понял, наверное пришли результаты анализов, которые Петрусь сдавал в ВАДА, может аоэтому все подельники и партнеры разбегаются от него как от чумного...
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мораль сей басни такова: вы все эти вот... сами знаете кто, а я д'Артаньян!
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Да все знают что Чугункин слишком красивый и умный для чего бы то ни было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников
 
 
 
 
 
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