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Все про:Латвия (699) нацизм (246) СССР (697) декоммунизация (441)

 В Латвии запретили советскую и нацистскую форму на публичных мероприятиях

Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, запрещающие носить на общественных мероприятиях форму тоталитарных режимов, в том числе - советскую.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Delfi.

Форму тоталитарных режимов запрещено использовать на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии. За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.

Запрет распространяется также на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133389
 
   
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два режима-близнеца и подход одинаковый, молодцы
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режим у вас на рф- рашистско-фашистский,вася...
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ДА ЧТО ТАКОЕ, ВЕСЬ МИР ПРОТИВ РАСЕИ! А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ОНИ ЧТО РЕАЛЬНО ДУМАЮТ ЧТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ********* ТАКИЕ ЖЕ ДОЛБАНУТИЕ КАК И 90% РАСЕЯН?
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Думають не те слово.Вони помирати будуть з думкою що живуть в "вялікой странє"
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Вот так.А у нас два дня как переподчинили SIS (Службу Информации и Безопасности) Додону,а сегодня уже освободили какого то шпиона Болбочану которого поймали когда передавал военному атташе рфии бумаги,и был осужден два года назад на 14 лет! Кстати с сегодняшнего дня у нас процентная ставка возросла с 6.5% до 7.0% ! Кому кредиты? Есть желающие? А в ответ тишина...
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И для нас это -верный путь в ЕСи НАТО.Раз и навсегда!.
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Суки, расстреляйте всех, кому за 60, экономия на пенсии и форму никто носить не будет.
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Сколько тебе до 60 осталось?Предлагаю всех,кто предлагает расстрелять пенсионеров,которые твою страну выстроили,вздергивать на Майдане на висилице!Причем поодавать на это шоу билеты,а пенсионерам бесплатно предоставлять место в первых рядах.Хай потешатся с ****** типа тебя!Даунита хромосома ************!Сдохни от передоза тварь!
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Чого вони, прибалти, живуть краще за нас?
Та тому що в них і декомунізація, і десовитизація, і націоналізація - рулять.
А в нас? Скільки імен комуняк-сталіністів з-за ЗЕ-команди буде повернуто?
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***,откуда вас дебилов Пердюшенко наберает?Глистов из своего говна что-ли выковыривает и садит комменты писать?Тошнит от вас 25 процентных!Дедебилизацию в своём мозге произведи тварь ущербная!!!Когда вас нариков попустит х.з.!!!
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звёздочку в пилотку краснопузым скотам нужно прикреплять с помощью гвоздя соточки.
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Это же именно в Риге легионеры СС парады проводят. Или в Литве? Без формы на парады будут ходить?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Латвии запретили советскую и нацистскую форму на публичных мероприятиях
 
 
 
 
 
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