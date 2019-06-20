 В Латвии запретили советскую и нацистскую форму на публичных мероприятиях

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Delfi.
Форму тоталитарных режимов запрещено использовать на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии. За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.
Запрет распространяется также на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.
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Та тому що в них і декомунізація, і десовитизація, і націоналізація - рулять.
А в нас? Скільки імен комуняк-сталіністів з-за ЗЕ-команди буде повернуто?