 Глава Конституционного Суда Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении

Соответствующее заявление главы КС Натальи Шапталы опубликовано на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю необходимым опровергнуть утверждение Ляшко О.В. о посещении мной лично Администрации Президента Украины и моих встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в заявлении.

По словам Шапталы, она встречалась с Владимиром Зеленским дважды: первый раз - 20 мая во время инаугурации президента и второй - 11 июня, когда глава государства присутствовал на заседании КС.

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"Таким образом, заявление народного депутата Украины Ляшко О.В. имеет манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде Украины, в частности, в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов"", - утверждает Шаптала.

"Такие заявления политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - подытожила глава КС.

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Ранее Олег Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, что председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского. По его словам, это свидетельствует о давлении на судей КС со стороны главы государства.