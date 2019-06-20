 Глава Конституционного Суда Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении

Соответствующее заявление главы КС Натальи Шапталы опубликовано на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю необходимым опровергнуть утверждение Ляшко О.В. о посещении мной лично Администрации Президента Украины и моих встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в заявлении.
По словам Шапталы, она встречалась с Владимиром Зеленским дважды: первый раз - 20 мая во время инаугурации президента и второй - 11 июня, когда глава государства присутствовал на заседании КС.
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"Таким образом, заявление народного депутата Украины Ляшко О.В. имеет манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде Украины, в частности, в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов"", - утверждает Шаптала.
"Такие заявления политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - подытожила глава КС.
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Ранее Олег Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, что председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского. По его словам, это свидетельствует о давлении на судей КС со стороны главы государства.
А веришь потому, что тебе нравится ему верить.
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с чего ты взял?
Грантососы из РС и Бигуса за АП следят круглосуточно. Вспомните визит пинчука. Сразу бы запалили Шапталу.
так что ********* - 21 июля на свалку, вместе с НФ и ПСОМ.
Ляшко лает на Зекоманду в бессильной ядовитой злобе, эт хорошо))
Так, в заяві прес-служби КС йдеться, що лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі. «Особливу стурбованість викликає той факт, що до поширення зазначеної інформації долучаються державні діячі та окремі політики», - обурюються в КС. Водночас Конституційний Суд повідомляє, що продовжує розгляд цієї справи.
Але на сайті суду одночасно опубліковано повідомлення наступного характеру:
Ухвалено Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів - КС
При цьому характер рішення не уточнюється.
Раніше джерела в суді повідомили ЗМІ, що рішення прийнято на користь Зеленського, розпуск Ради конституційний.https://ua.news/ua/konstytutsijnyj-sud-zaplutavsya-u-zayavah-shhodo-ukazu-pro-rozpusk-rady/
Про це у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат Олександр Бригинець.
«Це "злив", щоб перевірити позицію суспільства. Як ми бачимо, команда Зеленського часто використовує такі методи, коли певні спікери анонімно чи не анонімно "зливають" певну інформацію, а потім відбувається реакція суспільства. Потім після цього, або кажуть, що нічого такого не було і це плітки, або підтверджується інформація. Думаю, що так це існує, в даному випадку йде випробування. До речі, це вже другий "злив" за сьогоднішній день. Перший "злив" був кілька годин тому, говорили за те, щоби визнати рішення конституційним чи неконституційним немає достатньої кількості голосів», - розповів він.
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Конституційний Суд Шаптал... це щось індійське
Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту. Про це повідомляє Newsroom на своєму Telegram-каналі.
Як пише в своєму телеграм-каналі депутат Мустафа Найєм, «за це рішення проголосувало 11 суддів, проти - п'ять (а де ще один? утримався чи вийшов у коридор?). Вибори - тепер вже точно 21 липня».
За даними Newsroom, поки що вдалося дізнатися лише прізвища чотирьох з п'яти суддів, які голосували проти. Це Віктор Колісник та Василь Лемак (обидва призначені за квотою екс-президентка Порошенка), Микола Мельник (квота ВР), а також Віктор Кривенко (призначений в КС ще за екс-президента Ющенка).
«Також, ми дізналися, чому результат був 11 на 5: джерела кажуть, що сьогодні у засіданні брали участь 16 з 17 суддів. Сергій Головатий перебуває на засіданні Венеціанської комісії», - йдеться у повідомленні.
https://glavcom.ua/news/uhvaleno-rishennya-konstituciynogo-sudu-pro-priznachennya-pozachergovih-viboriv-603422.html
Саме так і було.
Коломойський знає на що тиснути.
Так навіть краще... Після Зеліного правління до влади прийдуть націоналісти.
І завдяки *свинарчуковим потужним реХформам * зараз (як він сам кричить відбувається реванш !?
Петя був компромісною фігурою і він дійсно вболівав за армію, мову та церкву.
Але ти ж його закритикував і привів до влади не знати кого. Май тепер.
Обоє рябоє .
І незабаром дізнаєшся чи дійсно обоє рябоє... ще шкодуватимеш.
І Пеця шкодуватиме, споглядаючи як клоун руйнує його здобутки.
Теж винний.
- Судьи побоялись, наверное, что в случае чего он и их распустит.
(C)
@Anakoyher
🤔
Как то так.
Как пресс-секретарь Зеленского облажалась https://www.facebook.com/100006204226091/posts/2305799892970129?s=663406559&sfns=xmo …
Volodymyr Boiko
1 год ·
Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель о 16 год. 48хв. 20 червня 2019 року написала на своїй Фейсбук-сторінці, що Конституційний Суд України щойно виніс рішення про визнання конституційним Указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Я розумію, що в Адміністрації Президента немає розумних людей і Мендель тому - зайве підтвердження. Тим не менш, прошу передати цій екзальтованій особі, що в правовій державі вона вже наступного дня отримала б повістку на допит. Оскільки в Адміністрації Президента могли узнати про рішення КСУ до його оприлюднення лише шляхом брутального порушення таємниці нарадчої кімнати. Іншими словами - або зала засідань Конституційного суду України обладнана технікою для негласного зняття інформації, або хтось із суддів обслуговує АП і повідомляє, що коїться за зачиненими дверима.
До речі, попереднього голову КСУ Шевчука судді саме тому й вигнали з посади та зняли з нього мантію, що він регулярно телефонував заступнику глави АП Філатову й доповідав про рішення, що приймались Конституційним Судом у закритому режимі, ще до їх оприлюднення.
P.S. Я не знаю, на яких смітниках президент Зеленський шукав собі прес-секретаря, але Мендель своє повідомлення вже видалила. Очевидно, знайшовся хтось розумний, хто підказав, що якщо ти, ідіотка, у кабінеті глави держави почула, як хтось з суддів, порушивши присягу, зателефонував і розповів, яке рішення було прийнято в нарадчій кімнаті, то це не означає, що треба бігти до комп'ютера й повідомляти про це на весь світ.