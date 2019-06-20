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 Политика Украины
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Все про:политика (3108) Геращенко Антон (979)

 Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться на парламентских выборах, но уходить из политики не собирается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Политик думает о следующих выборах, государственный деятель - о судьбе будущих поколений.

Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно.

Будучи народным депутатом, избранным в трагическом 2014 году, я разделил ответственность за судьбу Украины с товарищами по фракции "Народный Фронт".

Враги Украины оценили мою работу и мой вклад в дело обеспечения безопасности Украины, создание добровольческих батальонов и противодействие агрессору в сфере пропаганды и раскола страны.

Службой безопасности Украины была сорвана попытка покушения на меня, задержаны и отданы под суд двое подозреваемых в попытке моей ликвидации.

Материалы дела о покушении на мою жизнь стали официальными доказательствами для Гаагского трибунала по обвинению Российской Федерации в нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма.

В России на меня заведены фейковые уголовные дела и решением Басманного суда Москвы я объявлен в розыск.

Впрочем, я всегда расценивал это как своего рода награду и оценку моей борьбы.

Сотни раз мной были получены разного рода угрозы, что было вызовом для меня и моей семьи, но никогда не останавливало. Так же, как угрозы не могли остановить Амину Окуеву, Николая Березового и десятки других Героев Украины, которые сложили свои головы, не потеряв чести.

Я был и остаюсь неравнодушным человеком. За время моей работы в парламенте, мной и командой моих помощников рассмотрено 2069 обращений граждан, по результату чего направлено 2622 депутатских обращений.

Вместе с тем, мной лично, а также в соавторстве с коллегами, было внесено 162 законопроекта и постановления, 24 из которых были одобрены и вступили в силу.

Я горжусь тем, что мне выпала честь проводить в парламенте законы "О Национальной полиции", "Об уголовных проступках", "О трансплантации".

Конечно, не все задуманное удалось реализовать. Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ряд законопроектов и концепций, разработанных с моим участием, будут приняты уже будущим парламентом.

В первую очередь, это концепция территориальной обороны Украины на основе миллионов хорошо обученных и подготовленных добровольцев, способных сорвать планы агрессора по полномасштабному наступлению на землю нашей Родины, по примеру эстонского "Kaitseliit".

Во-вторых, это комплексные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на укрепление защиты прав граждан при одновременном повышении качества расследования уголовных производств.

В-третьих, это законопроект 8457 "О защите свидетелей и участников уголовного производства". Без его обновления невозможна реальная и эффективная борьба с организованной преступностью и высокопоставленной коррупцией.

В-четвертых, законопроект 3726 "О частной детективной деятельности", который, по моему убеждению, нужен нашей стране.

В-пятых, это законопроект 2651 "Об уголовной ответственности за подкуп участников массовых акций".

Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде.

Я не ухожу из украинской политики.

Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого я являюсь.

Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша.

На сегодня все эти факторы представляют собой наибольшие риски для нашей государственности и безопасного будущего наших детей.

Уверен, что Украину и украинский народ впереди ждет блестящее будущее.

Наша страна восстановит территориальную целостность и будет безопасным, богатым, процветающим государством - региональным европейским лидером".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133385
 
 
 Топ комментарии
 
он же поклонник вазелина..
просто его, как и лещенко с найемом - продинамили "новые лица" Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит - Цензор.НЕТ 5079
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На нары пора заезжать ,какое уж там депутатство ... Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит - Цензор.НЕТ 709
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хрен прокормишь...
а когда не жует...то выдает такие перлы...что лучше бы жевал...но хрен же прокормишь))) чтоб все время жевал))))
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На нары пора заезжать ,какое уж там депутатство ...
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он же поклонник вазелина..
просто его, как и лещенко с найемом - продинамили "новые лица"
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а может еще проще, знают, что у временного нет времени на долго
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будет заниматься политикой в камере с кролем и свыней
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В Фейсбуке будет политикой заниматься? В принципе никакой ращницы.
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Да шо тамто депупатство, это просто нищебродство перед теми возможностями накосить бабла в МВД при этом президенте и этой ЗЕКоманде. Верный, верный Антончо Герса при его армянском Дон Арсене. Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит - Цензор.НЕТ 698
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Антонина Геращенко станет начальником Департамента МВД по облизыванию тарелок..
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Это в лучшем случае.Он с Аваковым расчистили дорогу в Раде для шлакоблока, а те им все припомнят.
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Вместе с тем, мной лично, а также в соавторстве с коллегами, было внесено 162 законопроекта и постановления, 24 из которых были одобрены и вступили в силу.
Я горжусь тем, что мне выпала честь проводить в парламенте законы "О Национальной полиции", "Об уголовных проступках", "О трансплантиции"
А ваш с Авакяном новый хозяин сказал, что Рада кака и ее надо побыстрее аж бегом распустить.
И тут всякие антиукраинские потворы поливают желчью и Раду и твой, Антоша, народный фронт обзывают всяко.
И ты с Авякяном к этому приложился. Вы теперь сним отщепенцы Народного фронта.
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Не выйдет, Антоша. Что хорошее было сделано перечеркнуто зеленым. Наглухо.
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Денег на проходное место в партийном списке нет, а с такой сумасшедшей популярностью, как у Геращенко, мажоритарка не светит...
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хрен прокормишь...
а когда не жует...то выдает такие перлы...что лучше бы жевал...но хрен же прокормишь))) чтоб все время жевал))))
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Нельзя поддаваться эффекту толпы.Да Геращенко антошка очень противоречив.Но хором каменных он в Раде не заработал,как Кононенки,Розенблаты и Грановские.Его вклад в борьбу с гибридной войной кремлёвского Хама неоценим.Миротворец,в создании которого он участвовал и в начале курировал задокументировал немало сепаратистов .Да он в обойме Авакова, но весьма самостоятелен.Далеко не всегда прав.Но он должен остаться в политике для равновесия системы,в отличие от Порошенко.У нас не орда, и оппозиция не должна быть потешной и скоморошной.Да и внешне,в отличие от Порошенко ,Геращенко поскромнел.
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Тоха, даже если ты "будешь баллотироваться". депутатом ты всё равно не станешь. Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит - Цензор.НЕТ 2221
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та не переживай...любой ресторан лизоблюдом возьмет... за еду и с собой))))
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Тоша, а как правильно тебя называть, блюдолиз, и лизоблюд?
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Как славно стартовал и как закончил.Топил,топил за ВАЗона,вместе со своим шефом,а остался за бортом.Расчитывали,что на обломках рейтинга порошенко - выплывут.Даже боевым офицерам и генералам угрожал трибуналом,в случае непризнания ВАЗона НАПОЛЕНОМ.Поживем, посмотрим на его ренесанс.
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толя просто никому не нужен, как лещенко и найем
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это ты еще не видел как Михалыч (гроссмейстер Иванчук В.М.) думает) Что не мешает ему быть гроссмейстером высочайшего класса.
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Как только не драл свою продажную дупу Герасим со своим шефом Авакяном перед украинофобами ЗЕбилами а место в их списках кандидатов в Раду так ему и не нашли ....У них хватает и своих : клоунов, ворюг, бандитов экс -рыгоАналов... и прочей всякой антиукраинской нечисти ...Видно не дорос Гераська и не дотягивает он до параметров продажного ЗЕбила. Или возможно всё таки слабо рвал свою продажную дупу перед ними .
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Не из политики он не уходит, а от корыта не отрывается.
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Досвиданья наш сказочный мишка ,возвращайся в свой сказочный лес😂
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Федир сириус ,но ты и не политик😊 а ему незя привселюдно🤗
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Все вірно, тарілки вилизувати можна всюди, не обов'язково в ВР! Тим паче, що ніхто за антоніну не проголосує!
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Аваков сказал, - надо пересидеть. Сам Аваков зарекомендовался пока у Каломоева и сохранит пост в МВД.
Любой. кто не идет в Раду - имеет договоренности о посаде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит
 
 
 
 
 
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