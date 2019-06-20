 В Днепре депутат горсовета подрался с муниципальными инспекторами из-за летней площадки кафе

По словам очевидцев, работам пытался помешать депутат городского совета Дмитрий Хозин, которого называют одним из совладельцев заведения. Защищая имущество, Хозин с кулаками набросился на представителей мэрии. Известно также, что пострадавшие написали заявление в полицию.



Ситуацию прокомментировал и мэр Днепра Борис Филатов: "То, к чему невозможно привыкнуть на этой проклятой работе, так это к тотальному лицемерию. Ты – депутат. Избранный от "БПП-Солидарность", подписавший коалиционное соглашение с мэром, но каждый Божий день рассказывающий, что власть ворует и все делает неправильно. Нагло лгущий, кривляющийся на сессии, манипулирующий искренними чувствами людей, собирающий вокруг себя городских мерзавцев. Пустой, трусливый и мелочный, как любой другой истинный адепт "Демальянса". Но при этом ты – наглая свинья, которая в собственном (!) кафе поставила летнюю площадку без единого (!!) документа (!!!). Просто тупо захватив кусок тротуара и все эти годы, прикрываясь депутатским мандатом, рассказывая, что у тебя всё в порядке. Сегодня по решению исполкома снесли эту летнюю площадку, так же, как и десятки других "объектов", расположенных на самовольно захваченной городской земле. А депутат... Что депутат? Решил подраться с муниципалами и инспекторами по благоустройству", – написал Филатов на своей странице в Facebook.