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 Общество
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Все про:Днепр_город (2708) драка (1728)

 В Днепре депутат горсовета подрался с муниципальными инспекторами из-за летней площадки кафе

В Днепре демонтаж незаконной летней площадки одного из кафе закончился дракой. Инцидент произошёл 20 июня в арт-кафе "Неизвестный Петровский". Для демонтажа незаконной летней террасы заведения туда прибыли инспектора благоустройства города и сотрудники муниципальной варты.

По словам очевидцев, работам пытался помешать депутат городского совета Дмитрий Хозин, которого называют одним из совладельцев заведения. Защищая имущество, Хозин с кулаками набросился на представителей мэрии. Известно также, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Ситуацию прокомментировал и мэр Днепра Борис Филатов: "То, к чему невозможно привыкнуть на этой проклятой работе, так это к тотальному лицемерию. Ты – депутат. Избранный от "БПП-Солидарность", подписавший коалиционное соглашение с мэром, но каждый Божий день рассказывающий, что власть ворует и все делает неправильно. Нагло лгущий, кривляющийся на сессии, манипулирующий искренними чувствами людей, собирающий вокруг себя городских мерзавцев. Пустой, трусливый и мелочный, как любой другой истинный адепт "Демальянса". Но при этом ты – наглая свинья, которая в собственном (!) кафе поставила летнюю площадку без единого (!!) документа (!!!). Просто тупо захватив кусок тротуара и все эти годы, прикрываясь депутатским мандатом, рассказывая, что у тебя всё в порядке. Сегодня по решению исполкома снесли эту летнюю площадку, так же, как и десятки других "объектов", расположенных на самовольно захваченной городской земле. А депутат... Что депутат? Решил подраться с муниципалами и инспекторами по благоустройству", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3133383
 
   
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Правильно, Боря, мочи бппшников. Теперь можно.
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в бубен целый, не отхватил - в харькове и днепре - кацапов ой......
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Правильно, Боря, мочи бппшников. Теперь можно.
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какой то днепровский долбень железом в землю тычет - де драка?
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Справедливости ради, таких тридварасов в любой партии хватает.
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Не интересно, драку не показали, обижают...
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хрен его знает...
с одной стороны... это совсем не тротуар, а так маленький пятачок перед зданием (напротив красавица Набережная и памятник Маргелову), как бы огражденный, с одной стороны - проездом во двор (виден угол рядом стоящей пятиэтажки), а с другой стороны высоким крыльцом в офисное здание... и площадке этой уже года 4-5...(опомнились!)
а с другой стороны - разрешений нет...привет!
и с третьей...есть действительно много таких площадок в центре, что почти совершенно перегораживают проход-проезд... но туда пока еще не дошло ...всевидящее око
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У Небори всё как всегда: всё по Фрейду - всё про себя!!! "У кого чего болит, ......"!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре депутат горсовета подрался с муниципальными инспекторами из-за летней площадки кафе
 
 
 
 
 
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