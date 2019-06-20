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Все про:взятка (4586) Одесса (5492) Госслужба труда (4)

 Чиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки

Исполняющего обязанности начальника отдела ГУ Гоструда в Одесской области разоблачен при получении 5 тыс долл США взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей лысенко.

Он отметил: "Генеральной прокуратурой Украины совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, и Управлением защиты экономики в Одесской области ДЗЭ ЧП Украины 19.06.2019 задержан исполняющий обязанности начальника отдела ГУ Гоструда в Одесской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США.

Задержанный работник контролирующего органа требовал и получил указанную сумму средств от представителя частного предприятия за непривлечение к административной ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям в деятельности заведения общественного питания.

Сейчас запланировано сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133378
 
 
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он попадает под "налоговую амнистию" или еще нет????
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Там всю службу Держпраці потрібно арештувати, вони всі бандити та хабарники!
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Когда уже наконец услышим что взяточник и вор госчиновник посажен на реальный срок с конфискацией его и его родственников имущества.
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...давно живу, 33 года в Украине, 26 лет за бугром -- шо-то видел, шо-то знаю -- могу сравнивать и выводы выводить...*)
Если бы я стал Президентом Украины.
1. Внёс бы поправки в УК -- жесткие. Типа немецких, или даже американских.
Раду б не трогал -- нехай крутятся.
...они бы не выкрутились...
2. Подружился бы с Армией! -- это основное.
3. Национальных патриотов бы не замечал -- они в Украине никакие -- токо буянить, по факту...
4. После того, как ничего не меняется в течении месяца -- блокировка всех рычагов Власти силами военных.
5. Объявление Военного Переходного Периода. С контролем всех банковских операций -- всем -- и простым и блатным.
6. Ввод строгой монетарной системы... -- как у немцев после Войны.
...а через 100 дней -- посмотрел бы, кому передавать управление Страной, и не рано ли?
-- хоть что-то полезного сделал бы... ...иначе, этому самостийному горю конца не видно...
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не надо изобретать "велосипед" - все это, с УСПЕХОМ воплотил в Чили Пиночет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки
 
 
 
 
 
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