 Чиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей лысенко.
Он отметил: "Генеральной прокуратурой Украины совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, и Управлением защиты экономики в Одесской области ДЗЭ ЧП Украины 19.06.2019 задержан исполняющий обязанности начальника отдела ГУ Гоструда в Одесской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США.
Задержанный работник контролирующего органа требовал и получил указанную сумму средств от представителя частного предприятия за непривлечение к административной ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям в деятельности заведения общественного питания.
Сейчас запланировано сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Если бы я стал Президентом Украины.
1. Внёс бы поправки в УК -- жесткие. Типа немецких, или даже американских.
Раду б не трогал -- нехай крутятся.
...они бы не выкрутились...
2. Подружился бы с Армией! -- это основное.
3. Национальных патриотов бы не замечал -- они в Украине никакие -- токо буянить, по факту...
4. После того, как ничего не меняется в течении месяца -- блокировка всех рычагов Власти силами военных.
5. Объявление Военного Переходного Периода. С контролем всех банковских операций -- всем -- и простым и блатным.
6. Ввод строгой монетарной системы... -- как у немцев после Войны.
...а через 100 дней -- посмотрел бы, кому передавать управление Страной, и не рано ли?
-- хоть что-то полезного сделал бы... ...иначе, этому самостийному горю конца не видно...