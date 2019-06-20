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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1850) налоги (2606) налоговая (788)

 "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский называет одним из ключевых приоритетов своей команды создание в стране привлекательных условий для работы крупного бизнеса и проведение "налоговой амнистии" на льготных условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Говоря в четверг в Киеве на встрече с бизнесом о приоритетах его новой команды, Зеленский отметил: "Еще один наш приоритет: государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент".

"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - сказал глава государства, не детализируя наполнение и сроки реформы.

При этом Зеленский заметил: "Мы прекрасно понимаем, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133372
 
   
 Топ комментарии
 
амнистию Бени - в первую очередь.
Для зебилов:
это не значит что вам уменьшат тарифы и простят долги)
Это значит что у Бени, Ахметки, Пинчука - СПИШУТ долги, чиновникам, судьям, прокурорам и тп. - простят взятки, парки авто, коллекции часов, десятки домов-квартир и сотни млн., миллиарды долларов украденного...
А зебилам - простят субсидии, отменив их.. Ибо - денег лишних в бюджете нет "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3190
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Смотрю у порохоботов полнейший шок после решения КСУ. Знатно у ваты пригорело... ватные комментарии просто не прекращаются
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Совершенно верно! Давно пора прекратить пугать наш бизнес, он кормит страну, а не чиновники.
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это все, кто платит налоги и не нарушает законы.
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проблема в том что у нас ВСЕ НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ! А главный нарушитель законов это САМА ВЛАСТЬ! (ну если хошь представители власти что для меня и означает власть)
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поэтому Зеля проводит ревизию ВСЕХ законов, что бы правила былио динаковые. С этого нужно было начинать реформы, а не с конца, как это делал петя.
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ну так не правильнее говорить об амнистии после того как сделаете ревизию и как добъетесь чтобы закон был один для всех и он выполнялся бы!!(а это будет очень не скоро если вообще будет)! А то еще даже ревизию не начали а уже начали про амнистию рассуждать! ПОДОЗРИТЕЛЬНО!!
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так не правильно. Нужно омннить долги по ДУРНЫМИ законам, и начать работать с чистого листа по НОВЫМ законам.
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Те, кто платил налоги, живя по дурным законам, а не как Зелемойский - вывел в офшоры, - лохи?
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вывод денег в офшоры это причина плохих законов, а не следствие.
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Почему патриот-Зеленский вывел в офшор, а остальные работали по тем законам, которые есть и пополняли бюджет своей страны?
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в офшоры выводли все, кто смог заработаь крупные деньги, потмоу что наши законы не позволют их держать в Украине, чиновники отберут. Зеленский хочет это исправить и вернуть деньги в Украину за счет либерализации этих законов.
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Зеля хочет сделать так, что бы бло не выгодно выводить деньги в офшоры, а вкладывать в свою экономику
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Соевые, зря клешни напрягаете, у Пеци 5 % ))) надеюсь будет ещё меньше )
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При чем тут Петя? Мы с твоего избранника смеемся!
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Да мне пофиг с кого ты там смеёшься, дурик)
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Надєйся, надєйся. Надєялки буде замало - виклич підрозділ хвойд, які відгукуються на ім'я "Надєжда". І надєйся з ними.
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Легализацию наворованого уже проводили,вроде при Кучме,но меньше так воровать и не стали.
При неуплате за комунальные услуги,газ и электричество тоже где злосными неплательщиками и являлись те кто был в любой ветке власти и те кто воровал,тех контролирущие органы обходили десятой дорогой и ловили только тех кто еле еле выживал и задолжал сотню другую.
Теперь все идет по новому кругу.
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Если и так то у воров была возможность делать чистый бизнес,но вор есть вор и никогда не будет жить честно.И та-же участь ждет и зеленскую налоговую амнистию и снова богатый вор станет богаче а трудяга беднее.
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мы говорим о бизнесменах, а не о ворах.
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Ага-а,коломойские,пинчуки,ахметовы заработали стартовый капитал в Чехии и Польше или подтирая стариковские задницы в Италии,это не они задолжали(своровали) налогов на один два бюджета страны а теперь попадают под налоговую амнистию.
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если суд не доказал, что они украли, значит не воры.
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Оглянись кто сидит в судах,открой глаза.За измену Родине изменники получают четыре года а за воровство тачки восемь лет.
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в судах сидят наши граждане, других у нас нет.
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шото не увидел мелкого и среднего бизнеса в приорететах....(((((((
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с мелкого и среднего начали. Им прощают долги с 2016 года за мертвые фирмы.
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))))))
Ты шо против ЗЕформ Бени?)))
Плати и мычи мелкий и средний бизнес)))
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все что коломой должен, все прощается
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И за честность награждается Приватом...
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Русик...все познается в сравнении))
Дай Бог шо б ЗЕня вас не разочаровал))))
Но я реалист...и клованам не верю...
Будет БОЛЬНО!)))
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странно значит одному можно писать про влосся на жопе а другим НЕЗЗЯ! Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?!!
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Какой же ты ябеда)))
Небось и модераторам стучишь?
Настоящий ЗЕ фан)))
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та мне бы понять почему модер удалил мой пост что там было такого криминального!!
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Если амнистия для мелкого бизнеса то ничего плохого в этом нет! а если амнистия для ОЛИГАРХОВ то это плохая идея!! После такой амнистии воровство токо усилится, а чего бы не воровать вон одни воровали им все простили почему другим НЕЗЗЯ!!
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типа воровать по мелокму можно, а по крупному низзя!?
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да! именно так! прикинь! даже в кодексе есть по моему какая то граничная сумма за которую не привлекают к ответсвенности! ПРИКИНЬ!!
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не сказал бы, человек украл лекарство чтобы спасти свою дочь!(потому что государство забило на свои обязанности записанные в конституции) это преступление?!
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причина воровства только может смягчить наказание за преступление.
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Олигархи, которые содержат целые когорты шавок в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, в "защите активов", особо не нуждаются и с "коррупционным давлением" у них проблем точно нет.

Защита нужна малому и среднему бизнесу.
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Вот суд в Делавэре как раз и разбирается что кто куда выводил Но там амнистии нет
Там Вову даже президентом не признали

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.htmlРешение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.
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Я так понял, что сопля стал невыездным!
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Нет. Его просто подвесили на крючок. В том суде большинство - республиканцы
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У нас уже был президент, который декларировал практически те же самые шаги, что и зеленский. Его фамилия - Ющенко. Но проблема в том, что пока Украина воюет, шаги должны быть кардинально другими. А Зеленский живет в мире своих романтических грез и диджитализации, и как только начнет делать что-т из того, на чем он ловит хайп перед выборами в Раду, то, поверьте, тут же появятся т.н. побочные эффекты, возникающие из-за отсутствия долгосрочной стратегии. Но самое страшное, что все его увлечения диджитализацией и прочей ерундой во время войны могут закончиться полной потерей независимости Украины.
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ООО АТО ПУТИН НАПАДЕТ! ДАВНО ЭТОГО НЕ БЫЛО СЛЫШНО!! Ай проснись ПЕТЯ уже вылител с кресла уже ВСЕ!!
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Руслан Ткаченко, это тебе каждый день с фронта сообщают об убитых бойцах ВСУ ? Это ты пострадал от того, что был отжат Крым, что полностью уничтожен Донбасс как промышленный регион Украины, что Украина потеряла 13 тысяч своих граждан ? Или ты думаешь путлер вдруг стал добрым и любезным и подарит твоему клоуну Крым обратно ? Если нет, то так и признайся, что тебе плевать на Крым, на Донбасс, на гору трупов, на экономическое удушение Украины мордором, что у нас нет с Россией никаких проблем, и что эта гребаная война влияет на экономику страны гораздо меньше, чем "диджитализация".
Петя слишком хорошо сделал свою работу. Настолько хорошо, что 73% таких как ты поверили в то, что никакой войны на самом деле нет, что это злой Порошенко обоссал все подъезды и своровал все деньги.

Когда русские зайдут в Харьков, Одессу, Мариуполь и Запорожье - будет поздно, но такие как ты засунут язык в одно место и сделают вид, что никакого отношения ко всему этому не имеют.
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диджитализировал, диджитализировал и дотиджитализировался..
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там..
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нормально!
не спрашивайте как я заработал свой первый миллион - остальные я заработал честно...
а зачем тогда разные антикоррупционные органы? раз все белые и пушистые?
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сьогодні почалися передвиборчі перегони до ВР.
Скільки вже наобіцяно)))) Ося Бендер тихенько сумує осторонь)))
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Гудку-ахметову при яныке налоговую амнистию провели - списали 5 миллиардов долга (при курсе в 8 грн.за 1 доллар США). А населению эти деньги не списали. "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8967
Кому эта ЗЕКоманда спишит долги за наш счёт? Ну, Коломойскому оно понятно, для папы в первую очередь. А кто следующий? Пинчук?
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Ахметову разрешат не платить налоги???
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та толку з тої амністії, вже їх декілька було, а проблеми ті ж самі. Поки не вирішаться проблеми з податковим тиском, рейдерством, захистом права власності, ніякі амністії не допоможуть. З цього треба почати, новий ПК, право на зброю вогнепальну для самозахисту, і невідворотність покарання за злочини, захист від редерства, і тоді амінстію, хоча тоді і без неї гроші гроші повернуться в Україну і не будуть виводитись.
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Смішно все це читати. І страшно усвідомлювати наслідки. Амністія зробить багатих ще багатшими, а країна стане біднішою. Зе забезпечить собі спокійне спів існування з усіма олігархами. Така реальність.
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Не буде ніякого доходу, так як все було продано через свої же офшорні компанії по занижених цінах де було сплачено 5% податку від прибутку при подальшої перепродажі, а в Україні нічого ніхто не заплатив, бо бідний Ахметка ніхера не заробив, такі ж монополії в Австралії отримують в рік прибутку від обороту 50% і з них сплачують 30% у бюджет країни, а в нас Ахметов заплатив 1.3%, це нормально?

Конкуренцию наши олигархам не составит никто, так как все эти годы, продажные депутаты принимали законы, чтоб нашим олигархам никто не смог создать конкуренцию, все монополии, офшоры, схемы уклонения от налогов, узаконены на все 100%, посадить Ахметова, за что? он работает в рамках закона который сам для себя написал...
Ахметов платит в общем 1,3% налога со всего оборота, в Австралии такие же монополии, которые продают уголь и руду Китаю платят 60% от прибыли.

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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вчора воно верзло що ДЕФОЛТУ НЕ БУДЕ - з МВФ усьо парєшаєм!!!!!!!!!
АХАХАХАХХАХА сьогодні воно кукарєкає про амністію олігархам ПРОТИ ЧОГО ЗАВЖДИ КАТЕГОРИЧНО вистпає МВФ................. Сцук я вже навіть мовчу що після ПЕРЕМОГИ над "ротердам +" у нас почали вимикати зранку і ввечері світло!!!!!!!!!!!!!!!!

***** я дуже сильно боюсь осені і зими................
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Налоговые амнистии в Украине уже были и это ни к чему не привело, кроме привыкания к мысли, что амнистия всегда придёт и спасёт всех.
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"налоговая амнистия"....
Почти так же красиво звучит, как "импичмент"!
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А когда уменьшат тарифы, и зарплату учителям увеличат до $4000?🤔
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Президент має рацію . Остільки бєня боргів не віддає і податки не платить то амністію він буде змушений робити амністію раз в квартал . Не 95 й .
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Браво???????????
Занавес..............
73% не чекайте .....було весело жарти продовжуватимуться, але вам буде спочатку не до сміху, а потім ...голі завжди смішні.
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Зебилы, вам нужна была налоговая амнистия? У вас есть что амнистировать? "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4269
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Итак, завершился первый месяц правления Зелибобы. За это время не сделано НИХРЕНА кроме назначения своих корешей на важнейшие должности и мутных договорняков с олигархами за закрытыми дверьми. Ну а ****, если 73% голосовало по-приколу. Он же им ничего не обещал и ничего не должен "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3600
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский
 
 
 
 
 
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