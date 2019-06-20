 "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.
Говоря в четверг в Киеве на встрече с бизнесом о приоритетах его новой команды, Зеленский отметил: "Еще один наш приоритет: государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент".
"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - сказал глава государства, не детализируя наполнение и сроки реформы.
При этом Зеленский заметил: "Мы прекрасно понимаем, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы".
При неуплате за комунальные услуги,газ и электричество тоже где злосными неплательщиками и являлись те кто был в любой ветке власти и те кто воровал,тех контролирущие органы обходили десятой дорогой и ловили только тех кто еле еле выживал и задолжал сотню другую.
Теперь все идет по новому кругу.
Ты шо против ЗЕформ Бени?)))
Плати и мычи мелкий и средний бизнес)))
Дай Бог шо б ЗЕня вас не разочаровал))))
Но я реалист...и клованам не верю...
Будет БОЛЬНО!)))
Небось и модераторам стучишь?
Настоящий ЗЕ фан)))
Защита нужна малому и среднему бизнесу.
Там Вову даже президентом не признали
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.htmlРешение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.
Петя слишком хорошо сделал свою работу. Настолько хорошо, что 73% таких как ты поверили в то, что никакой войны на самом деле нет, что это злой Порошенко обоссал все подъезды и своровал все деньги.
Когда русские зайдут в Харьков, Одессу, Мариуполь и Запорожье - будет поздно, но такие как ты засунут язык в одно место и сделают вид, что никакого отношения ко всему этому не имеют.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там..
не спрашивайте как я заработал свой первый миллион - остальные я заработал честно...
а зачем тогда разные антикоррупционные органы? раз все белые и пушистые?
Скільки вже наобіцяно)))) Ося Бендер тихенько сумує осторонь)))
Кому эта ЗЕКоманда спишит долги за наш счёт? Ну, Коломойскому оно понятно, для папы в первую очередь. А кто следующий? Пинчук?
Конкуренцию наши олигархам не составит никто, так как все эти годы, продажные депутаты принимали законы, чтоб нашим олигархам никто не смог создать конкуренцию, все монополии, офшоры, схемы уклонения от налогов, узаконены на все 100%, посадить Ахметова, за что? он работает в рамках закона который сам для себя написал...
Ахметов платит в общем 1,3% налога со всего оборота, в Австралии такие же монополии, которые продают уголь и руду Китаю платят 60% от прибыли.
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
АХАХАХАХХАХА сьогодні воно кукарєкає про амністію олігархам ПРОТИ ЧОГО ЗАВЖДИ КАТЕГОРИЧНО вистпає МВФ................. Сцук я вже навіть мовчу що після ПЕРЕМОГИ над "ротердам +" у нас почали вимикати зранку і ввечері світло!!!!!!!!!!!!!!!!
***** я дуже сильно боюсь осені і зими................
Почти так же красиво звучит, как "импичмент"!
Занавес..............
Занавес..............
73% не чекайте .....було весело жарти продовжуватимуться, але вам буде спочатку не до сміху, а потім ...голі завжди смішні.