 Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Об этом он заявил журналистам по завершении так называемого "поместного собора УПЦ КП", который прошел во Владимирском соборе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По словам Филарета, он не будет принимать участие в запланированном на конец июня Священном Синоде Православной Церкви Украины.

"Синод будет, но решение Синода к нам не имеет никакого отношения. На Синод не пойду", - сказал Филарет.

Филарет утверждает, что не раскалывает Православную церковь Украины. Ведь, по его словам, УПЦ Киевского патриархата существовала и раньше.

"Я не считаю это расколом. Кто от кого откололся - они от нас, мы от них? Ведь с 1992 года, а они с 2018, так кто от кого откалывается? Они от нас откалываются. Откалываются, но придут к этой церкви , потому что эта церковь украинская, настоящая, а то - греческая, интересы Греции отстаивает", - сказал Филарет.

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Во время общения с журналистами он отметил, что отношения между ним и предстоятелем Епифанием будут зависеть от самого Епифания.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.





