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 Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет, провозгласивший сегодня восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата, заявил, что теперь в Украине будут существовать три церкви.

Об этом он заявил журналистам по завершении так называемого "поместного собора УПЦ КП", который прошел во Владимирском соборе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По словам Филарета, он не будет принимать участие в запланированном на конец июня Священном Синоде Православной Церкви Украины.

"Синод будет, но решение Синода к нам не имеет никакого отношения. На Синод не пойду", - сказал Филарет.

Филарет утверждает, что не раскалывает Православную церковь Украины. Ведь, по его словам, УПЦ Киевского патриархата существовала и раньше.

"Я не считаю это расколом. Кто от кого откололся - они от нас, мы от них? Ведь с 1992 года, а они с 2018, так кто от кого откалывается? Они от нас откалываются. Откалываются, но придут к этой церкви , потому что эта церковь украинская, настоящая, а то - греческая, интересы Греции отстаивает", - сказал Филарет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ

Во время общения с журналистами он отметил, что отношения между ним и предстоятелем Епифанием будут зависеть от самого Епифания.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Также на Цензор.НЕТ: Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте также: Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.



Источник: https://censor.net.ua/n3133371
 
 
 Топ комментарии
 
Цезор пишите правильно --- бывший патриарх Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 7843
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два украинца - три гетьмана...
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жесть. Деда жара доконала
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Цезор пишите правильно --- бывший патриарх Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 7843
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Патріарх -це в нього завжди було самозванне православне "звання"..
Можна називати Галактичний Котріарх )
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Філарета потрібно проголосити юродивим, а його церкву називати церквою юродивих!
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Вже!!! Московські попи вже більше 20 років проголошують. Як в лаврі хрестили дитину - питали - чи нема серед хрещених батьків юродівих від Філарета.
Всі вони клоуни!!!
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Igor L, так ти гірше юродивого, ті хоч блажені, а ти псевдоспец у всьому і ніде. Твої коменти суцільна Вікі.
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Четыре! ... еще и церковь Свидетелей и Верующих в обещания Вовы... Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 4455
или секту - не считаем?))
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не - тоталитарную секту с криминальным душком никак низзя
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УПЦ МП ??? Вот откуда ноги растут !!! Нет слов -- на покой пока совсем Украинское что то осталось Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 9576
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Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

...о так и начинается федерализация... -- и Зеля вам в помощь!
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Путин усыпит, и это выльется к сокращению стада. Жаль что зацепит не только лишь стадо Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 9895
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Чего это три ,может я тоже хочу свою церкву иметь ,шоб лохов бомбить .. Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 1350
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То вам не Церкву треба, а партiю свою. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 8311
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Не, если партию то все будут ненавидеть а если церкву то любить ...
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Не скажiть. Он Фiларету ще вчора осанну спiвали, а сьогоднi вже клянуть. А "паства" пана Петра, наприклад, буде спвiать осанну не зважаючи нi на що. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 4764
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У пана Петра нема паствы ,если он им месяц не проплатит ,то станет негодяем из негодяев .. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 7789хотя почему собственно станет..
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Три Рождества , три Пасхи , три Троицы . Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 8032
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Я вас вітаю. Філарет щойно офіційно визнав Московський патріархат.
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Что значит - сейчас официально признал? В начале 90-х он боролся за титул Патриарха РПЦ.
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Не доработка Порошенка , ПЦУ, повинна бути і квітка.
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Купили Феларетку. К гадалке не ходи. Поменялась риторика в корне..
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Максим Максимов 8ff70aff

Филарет: Порошенко на выборах главы ПЦУ хотел избрания Симеона, что архиереям платили по 20 тыс. долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
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Эти попы доиграются, что народ вообще перестанет ходить в церковь.
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Было бы неплохо. Может начали бы головой наконец думать, а не тем, чем попы приучили, и к богу глядишь стали бы ближе. Но этого не будет, к сожалению или к счастью.
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Маловато будет. В каждую хату - своего божка, как в Индии. И главное чтобы только один был Ыстинным, а все другие = "гореть вечно" вместе со своими рабами Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 8051
Кошмар - как же неловко, выглядим белыми папуасами с этими попами)
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Главный папуас тогда - Порошенко, это ведь он носился со своим "термосом" как дурень с писаною торбою.
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С "термосом" это к зеленому папуасу.
А порошенко зря старался - для 73зебилов не нужен ни Томос, ни безвиз, ни НАТО. Им нужна жрачка, "Г+Г" и "рускиймир"
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Люди хотят нормально жить! Это грех? А ты хочешь войны с паРашей, это 3,14здец для страны!
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alks Так Московія в любому випадку Україну не залишить в спокої.
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Ну и????? Думаешь победим???? Скорее, к сожалению, подорвёмся....
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alks Ну судячи з останніх подій то ні.Готуйтесь виїжджати на далекий схід.Розробляти циліну.
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alks Ви це хотіли,тому вам дорога в гулаги,або вашим родичам чи дітям.
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Если в Украине демократия, то они имеют право на свой выбор. Кому то - гейропа, кому то - русскиймир. Если росскомирцев станет больше, то они в праве изменить вектор страны, если конечно у нас демократия.
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вот они и изменили вектор, помаши ручкой вслед ушедшей демократии.
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Уходит скорей дерьмократия, а демократия (власть народа в лице большинства) пока ещё присутствует. Пока. Если не последует очередной государственный переворот в виде очередной рэволюции огыдности.
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Igor Kulik- а вы кстати свою часть получения "дерьмократии" осознаёте? ..как говорится - если не было бы вас,то и не было бы их ..а то как некий индивид про "огыдность" пишет то всегда хочется уточнить а что уважаемый сам делал? тут возможны три варианта - ..сидел на попе ровно,сам участвовал или начал Пукина звать? ..все три варианта всовокупности и подразумевают получившийся результат
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А. Рублёв теперь просто обязан переписать "Троицу"! за столом громко грызутся: онуфрий, филарет, епифаний, деля бабло из чаши.
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Филарет на старости лет реально с головой не дружит. Дедушке бы в монастырь грехи замаливать - в основном по мании величия.
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До речі, ще Порошенком підписані Закони стосовно церков, і вони діють.

Всі церкви підлягають державній реєстрації.
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По ходу старичек хочет умереть...КОРОЛЕМ)))
хоть и ни кем и не признанным...

В старой еврейской книжке описан этот грех...ГОРДЫНЯ!!!
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Склероз, забыл, что сам на КП крест поставил.
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Господи... Дайте діду порулити перед тим я його господь Бог забере...
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Петина Церква нехай буде, але на умовах чесної конкуренції
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Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Дідусю..
УПЦ (мп) вже неіснуюча назва,
УПЦ КП буде,якщо Мінюст зареєструє статут нової церкви...
пишіть поки що статут.. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 3291

...як відомо, священики не отримують зарплати від єпархіальних центрів, а живуть лише від пожертв віруючих. Більше того, в православних юрисдикціях існує певний податок, який священики мають сплачувати в єпархію щомісячно. Таким чином модель відносин в середині церкви нагадує франчайзинг. Є володар ексклюзивних прав (наприклад на використання бренду «канонічний» на території України). Він може за певного розміру роялті користуватись в своїй діяльності цією маркою. Умовний підприємець за свої гроші будує своє робоче місце, купує франшизу і потім нею користується. Власника торгової марки не турбує як йде твій бізнес, чи успішно ти побудував діло чи «прогорів». Керівник зайнятий лише пошуком нових покупців франшизи. Володар бренду не тільки нічого не сплачує підприємцеві, а ще й отримує від нього щомісячні роялті. Приблизно така система взаємин єрархічних рівнів в Православних Церков в Україні.
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Старому козлу, пора задуматься о эвтаназии...
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Дедушку продолжает штырить. Все никак не поймет, шо он уже ничего не решает в Украине.
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думаю у старика "мания величия" - хочет умереть "патриархом"...
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А я думаю, он фсбешное задание выполняет. Хоть мог бы и не позориться на старости лет.
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Десь писали, що Філарету залишили приходи в Києві,типа як почесному чи щось таке, а тепер можна відібрати, що він тоді заспіває. Та й взагалі, щось не те, як на мою думку він робить. Питання стоїть об'єднати віруючих під одною церкою,а тоді просити Патріархат. Я так думаю.
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Дедуля со Свыном общался и нахватался! Или был такой? Вопрос....
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Все правильно Филарет делает. И ПЦУ правильно его не отлучает. Что получается. Киевский патриархат остается. и его кровные, созданные им 1000 зарубежных приходов тоже остаются. Грекам не достанутся. А ПЦУ посмотрят-посмотрят, да потом и объединятся с Киевским патриархатом. Нафиг им та бумажка, если все равно не признают. Зато будет патриархат с тысячами приходов за рубежом. В этом и есть всемирное признание.
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дед обиделся
ему пообещали, что после создания ПЦУ ему дадут порулить и не дали..
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все правильно: греческая церковь блюдет интересы свои и греции, римо-католичиская италии, настоящие украинские - вообще неведомо кого. о душе и человеке иначе чем меркантильно не думает ни одна.все пекутся о своих государствах создателях, хотя вроть как отделены от государства. чудны дела твои, Господи. а может они не есть творения твои?
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З жиру старпер біситься . Бога - як ширму використовує , а в самого лиш гроши на умі .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ
 
 
 
 
 
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