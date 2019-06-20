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 ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви, - Евстратий

Православная церковь Украины не будет отлучать почетного патриарха Филарета от церкви, заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), комментируя созванное Филаретом собрание и сделанные на нем заявления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я понимаю, чтобы всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать", - подчеркнул он.

По словам архиепископа Евстратия, ПЦУ показала свое единство.

"Мы же не совершаем никаких действий относительно митрополита [Украинской православной церкви Московского патриархата] Онуфрия или патриарха Русской православной церкви Кирилла. Мы к ним не имеем отношения", – отметил священнослужитель.

Он высказал мнение, что от Вселенского патриархата также не будет резких действий.

Также читайте: Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Также читайте: В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3133370
 
   
 Топ комментарии
 
Надо его объявить блаженым и все дела
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Великі історичні постаті дуже неоднозначні.... Філарет багато зробив для української історії і церкви, почав повертати справедливість....Мільйони людей стали слухати Слово Боже українською мовою... Але мабуть він розгубився в Епоху Хаосу, тотального піару, гібридної політики, гібридних ЗМІ і світоглядної аморфності населення, безкінечної безвідповідальності, непрофесійності і брехні політиків та всіх публічних діячів... Епоху, що так яскраво розпочалась виборами навесні 2019 року.
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дедуля видать уже тронулся, надо к нему благосклоннее быть
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Великі історичні постаті дуже неоднозначні.... Філарет багато зробив для української історії і церкви, почав повертати справедливість....Мільйони людей стали слухати Слово Боже українською мовою... Але мабуть він розгубився в Епоху Хаосу, тотального піару, гібридної політики, гібридних ЗМІ і світоглядної аморфності населення, безкінечної безвідповідальності, непрофесійності і брехні політиків та всіх публічних діячів... Епоху, що так яскраво розпочалась виборами навесні 2019 року.
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дедуля видать уже тронулся, надо к нему благосклоннее быть
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Украинской православной церкви Московского патриархата] Онуфрия или патриарха Русской православной церкви Кирилла-- чемодан вокзал кацапия !!! Нечего смуту в Украине разводить ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви, - Евстратий - Цензор.НЕТ 5987
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А что, забавно было бы - дважды отлучённый лжепатриарх.
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Отправить в отставку, поселить в отдаленном монастыре в комфортабельной келье и забрать телефон. Пусть оттуда и воюет!
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Тогда найдите ему доктора, все же видят, что старец не в себе...
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А может поначалу лохматые бороды сбрить, и женские платья снять, а для людей скамеечки,как у католиков.Глядишь и бесов бы поубавилось.
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Кстати вот что всегда нравилось у католиков(помимо того, что сами церкви выглядят классно) - это скамейки.
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крутанул кадилом и упал джет ли
следом майка тайсона молча унесли
не задалось утро,плачет белый свет
****** всех сегодня старец филарет...
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Не забывай все ,что пожелаешь мне,вернется тебе и твоей семье в десятикратном размере,думай порохобот.
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Тебе приказали, а не желали.

Желать шото себе ты можешь только сам, но всем, включая ЗЕ и его земанду, на это насрать.
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тяжела работа у порохобота
тащить барыжную свинью с болота
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Так поместите дедушку в профильную больницу, шоб его там выслушивали врачи, а не и так не особо психически устойчивые верующие.
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На принудительное обследование у психиатра надо отправить.
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удивительно - Украинская Церковь размножается...путем деления.
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Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!‏ @GDRovec

Кузен после поездки в Грецию до сих пор в шоке - возле входа в храм поднос с БЕСПЛАТНЫМИ(!) свечами, бери, сколько надо и ставь. И сиденья внутри, аки у еретиков-католиков! Ни магазина в храме, ни бабушек "боголюбивых"... Греки со времён Крещения Руси ваще все скрепы попутали!
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і чого я не розумію так то, що люди падають ніц обличчям до землі і таким чином звертаються до Господа. Чим ставання на коліна, якщо є така потреба і складання рук є відмінним від падіння ніц? Може відповідь криється в тому, що в нас називають рабом Божим, а там любим дитям Божим.
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все что натворил мародер еще долго придется расхлебывать
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Правильное решение.Надо понимать,что у филарета возраст уже ого-го,а с возрастом и не такие метамарфозы с людьми случаются.
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Пепу крепко прижали,как дякона МП и он,глазом не моргнув,решил слить Гундяя,но предателей нигде не любят-УПЦ КП не ринулась в обятья греков.Пришлось жадно уцепился за томос,предложенный Ющу,и о боги ПепинаЦерква"Украв",что под покровом Константинополя соломинкой зацепилась в Верховной Раде.Всё бы ничего,но соломинка не удержала грузного от грехов Пепу-утонул в корыте оффшорной ЗЕлени,оставив за собой грязные брызги раскольничества.Хватит ли мудрости у православных украинцев сплотиться воедино-время покажет,но трупный запах Пепы ещё долго будет досаждать простым мирянам,не понимающим,что вера у Пепы одна-собственный карман!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви, - Евстратий
 
 
 
 
 
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