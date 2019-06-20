 ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви, - Евстратий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я понимаю, чтобы всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать", - подчеркнул он.
По словам архиепископа Евстратия, ПЦУ показала свое единство.
"Мы же не совершаем никаких действий относительно митрополита [Украинской православной церкви Московского патриархата] Онуфрия или патриарха Русской православной церкви Кирилла. Мы к ним не имеем отношения", – отметил священнослужитель.
Он высказал мнение, что от Вселенского патриархата также не будет резких действий.
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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
следом майка тайсона молча унесли
не задалось утро,плачет белый свет
****** всех сегодня старец филарет...
Желать шото себе ты можешь только сам, но всем, включая ЗЕ и его земанду, на это насрать.
тащить барыжную свинью с болота
Кузен после поездки в Грецию до сих пор в шоке - возле входа в храм поднос с БЕСПЛАТНЫМИ(!) свечами, бери, сколько надо и ставь. И сиденья внутри, аки у еретиков-католиков! Ни магазина в храме, ни бабушек "боголюбивых"... Греки со времён Крещения Руси ваще все скрепы попутали!