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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1850) рейтинг (1228) Doing Business (2)

 Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что через 3-4 года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71 место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. 

Источник: https://censor.net.ua/n3133365
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун сегодня в ударе... шутки как швейная машинка выдает. Нюхнул наверное.
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ну да и после его базара с ними они кинулись баблом делится...зе-утопист поверит во что угодно ...и будет ждать роздачі грошей....
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У порохоботов истерика.
Ну, зачем так печалиться! Ну не будет вашего порошенко в этом созыве, так как вы своим хамством убили его последние проценты . Ну так через пять лет ещё раз попробует- вас- то уже не будет, значит, шанс таки будет )
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бот це ти...але грошей від віртуальності не отримаєш....
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Купи себе мозгов грамм 50 хотя бы,можно даже куриных ,поведение сразу изменится в лучшую сторону...
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Куди Україна увійде стане ясно не через 3-4 роки, а через 3-4 місяці. Якщо її населення і далі буде залишатися в тому депресивному стані, в якому воно є зараз, вона і в наступні 30 років не тільки нікуди не увійде, а й припинить своє існування. Всі передумови для цього вже сформовані і головна з них - відсутність повноформатної нації, чиєю державою ця територія мала би бути.
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Зебилы, признавайтесь, тоже проржали с этого? Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 2957
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О, вже й цього на солодке потягло... На обіцяночки-цяцяночки.
Доляр по десять ще не обіцяв? Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 3527
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
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А еще и на Марс можем полететь. И Енисей повернуть взад. Много чего можем(плескать языком))
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ну Zero язиком гроші *******..ну ще членом по роялю може...тому він зробив нову версію кварталу й заведе її в ВР...ось там ржачка буде....слуга коломойського зарбить грошенята для бені....а потім піджак яскравий ......й в Бодрум...або в Хайфу....
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Может войти а может и не войти, вроде что-то сказал, а ничего по сути, но воздух посотрясал.
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Звичайно, Президент повинен випромінювати оптимізм - це одна з умов для успішного розвитку країни, яку можна вважати технологічною. Головне не скотитися до маячні і патологічної брехні, від якої потерпів його попередник, який постійно замість того, щоб вершити конкретні і корисні для країни і народу справи, тримав обивателів за лохів і годував їх їх фантомними ілюзіями з підозрілого джерела та облаштовував свої особисті гешефти.
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Предшественник президента Зелемойского это Зелемойский перед выборами?
Тут ты не прав, он не наврал, а пошутил.
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это что он наобещал больше чем Порох, только обещания еще выполнять надо...
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ДА, а через 10 лет наступит коммунизм и у каждого будет по квартире. Зеленский, хватит заниматься популизмом. Отчитывайся о сделанном, нас кормят несбыточными обещаниями десятки лет. Уже даже не смешно. Можешь в парламент не пройти.
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А Нью-Васюки будут? Я бы приехал посмотреть! Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 4176
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Так это же столица Королевства ASPI !!!

6 марта в Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин. Их подозревают в мошенничестве. Три года они торговали паспортами несуществующей страны, пишет местное издание «Бумага».
По версии следствия, в 2015 году четверо задержанных открыли в Петербурге организацию, которую позиционировали как консульство островного государства карибского бассейна «Королевство ASPI» («Свободный остров АСПИ»). Это государство на самом деле не существует, подчеркивают в полиции.
https://nn.by/?c=ar&i=205902&lang=ru
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Я начинаю беспокоится! Где ЗЕБИЛЫ? Методичку ждут? Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 55
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Шоколадна галайстра, з розпачу від ганебного і принизливого розгрому на президентських виборах і реальної небезпеки втрати, організованої на злиднях народу, щедрої годівнички, зараз старанно і з великим ентузіазмом малює апокаліптичні сценарії для України, які за їх задумом мають реалізуватися після безславного кінця обожнюваного ними їхнього годувальника і, згідно з їхніми хворобливими уявленнями, нібито, неперевершеного керманича. Але час іде, а Апокаліпсис не наступає і це стає причиною психічних розладів у членів порохоботної секти, якими вони хочуть інфікувати весь навколишній світ за межами свого гнилого середовища.
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вольдемар при всій повазі але таке відчуття що в декого втрачено зв'язок
з реальністю і хтось продовжеє перебувати в своєму віртуальному світі.
ці постійні заяви про діджиталізацію, двопалатний парламент, новий офіс з
видом на європейську площу і так далі. можливо ці питання потребують
уваги але зараз перед україною стають реальні виклики і загрози:
військові, енергетичні і взагалі економічні. вже зараз треба думати як
вирулювати з цієї складної ситуації. я розумію що новий президент ще
перебуває в відносно комфортних умовах в інкубаторі але лафа скоро
закінчиться. потрібно виходити від образа "парашутиста" і займатися
дійсно важливими першочерговими проблемами.
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Не може жид і дня прожити,щоб не брехати. Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 9377
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Зараз головним завданням Зеленського є не покращення соціальної сфери волюнтаристськими методами, які, по суті, йому, поки що, недоступні, а формування команди і забезпечення успішної виборчої кампанії до ВР. Якщо він, попутно, ще знаходить час для встановлення дипломатичних, політичних і економічних зв'язків з іноземними лідерами і бізнесовими структурами - честь йому за це і хвала. Якщо він докладає зусиль для мобілізації вітчизняного бізнесу для вирішення загальнодержавних проблем - це йому, також, буде зараховано.
І зловтішні гримаси недоумків на це ніяк не вплинуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business
 
 
 
 
 
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