 Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.
"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он.
Напомним, в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71 место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году.
Ну, зачем так печалиться! Ну не будет вашего порошенко в этом созыве, так как вы своим хамством убили его последние проценты . Ну так через пять лет ещё раз попробует- вас- то уже не будет, значит, шанс таки будет )
Доляр по десять ще не обіцяв?
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
Тут ты не прав, он не наврал, а пошутил.
6 марта в Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин. Их подозревают в мошенничестве. Три года они торговали паспортами несуществующей страны, пишет местное издание «Бумага».
По версии следствия, в 2015 году четверо задержанных открыли в Петербурге организацию, которую позиционировали как консульство островного государства карибского бассейна «Королевство ASPI» («Свободный остров АСПИ»). Это государство на самом деле не существует, подчеркивают в полиции.
https://nn.by/?c=ar&i=205902&lang=ru
з реальністю і хтось продовжеє перебувати в своєму віртуальному світі.
ці постійні заяви про діджиталізацію, двопалатний парламент, новий офіс з
видом на європейську площу і так далі. можливо ці питання потребують
уваги але зараз перед україною стають реальні виклики і загрози:
військові, енергетичні і взагалі економічні. вже зараз треба думати як
вирулювати з цієї складної ситуації. я розумію що новий президент ще
перебуває в відносно комфортних умовах в інкубаторі але лафа скоро
закінчиться. потрібно виходити від образа "парашутиста" і займатися
дійсно важливими першочерговими проблемами.
І зловтішні гримаси недоумків на це ніяк не вплинуть.