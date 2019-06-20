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 Сотрудник "Укрзализныци" задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты бизнеса и противодействия коррупции выявили в Днепре на получении неправомерной выгоды директора по коммерческим вопросам одного из предприятий акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что руководитель учреждения требовал от представителя коммерческой структуры сто сорок тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать предпринимателю в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на сумму почти миллион четыреста тысяч гривен.

Правоохранители задержали фигуранта производства в областном центре во время получения сорока тысяч гривен - части неправомерной выгоды. Разоблаченная сотрудниками СБУ незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих материалов. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились совместно с Генеральной прокуратурой и полицией города Киева".

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Сотрудник Укрзализныци задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ 01
Сотрудник Укрзализныци задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133364
 
   
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Почему морду не показывают ? Страна должна знать своих хероев .
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В 1937, мой дед Кобзарь, был Прокурором ЮЗЖД. Коммуняка -- от сердца! ...на фотках того времени, его сослуживцы -- все евреи. ...расстрелян, как враг народа...
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Выстроил хряк мальдивский систему; ох, долго еще этот свинарник чистить придется.
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У тебя прокся съехала? Или файрвол заблокировал сигналы в направлении разума? Есть хорошие администраторы, лечат систему так, шо не заметишь.
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Что же вы тычите, товарищ chrom google? Постарайтесь казаться воспитанным, а то Ваши "сигналы в направлении разума" могут быть неверно интерпретированы.
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Да, "Вы" - это важно и даже очень. Но когда говорят про зебилов, я автоматически перехожу на "ты", хотя это хамство. Признаю.
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Ну, вот и ладушки. И еще: попробуйте брать в каычки "фаерволы" и "прокси" всякие. Спасибо заранее. ))
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В "кавычки" "в" пропустил. И на старуху что-то там бывает. ))
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Странный ты человек. Тебя, вместе со страной пытаются вынести за скобки, а ты про кавычки. Это ж надо...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник "Укрзализныци" задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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