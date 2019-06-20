 Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

"Мы считаем, что этот иск является абсолютно бесперспективным", - сказал архиепископ на брифинге в четверг, озвучив позицию Украинской православной церкви (ПЦУ).
Он также выразил надежду, что безосновательность исковых требований будет подтверждена судом.
"Никакой суд, никакие иски не изменят тот факт, что такая Церковь есть, что руководящая структура - Киевская митрополия – зарегистрирована", - добавил архиепископ Евстратий.
Как сообщал синодальный юридический отдел УПЦ (МП), Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).
Потрібна увага президента та РНБО !
...вот и колбасятся между собой...
Жаль, что Украина не Польша, где реально: один Народ, один Язык, одна Религия.
Когда в Польше разгоняли народные ворнения за Солидарность, достаточно было забежать на территорию церкви, а полицаи не смели переступить порога!
Иоанн Павел II, как раз из поляков -- и незря его грохнуть коммуняки пытались...
А саме пряме, як зараз бачимо: не було б Порошенка, не було б і Томосу.
Так для этого его малороссы с московитами и выбрали...
А борьба с коррупцией просто предлог..
В'ячеслав Кириленко @KyrylenkoVyach 6 ч.6 часов назад
Через суди реваншисти хочуть заборонити канонічну Православну Церкву України,скасувати Закон про українську мову.
Харківська міськрада незаконно скасовує декомунізацію.
Це свавілля почало відбуватися ще й тому, що по всіх цих питаннях гарант Конституції МОВЧИТЬ.
Значить заохочує?
Поп, прочитай заклинание чтобы узнать будущее этого иска, а потом визжи.
\\\\\\Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Источник: https://censor.net.ua/n3133361\\\\
Замысловато. "слугуны" , ага