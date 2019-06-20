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 Политика Украины
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 Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) считает абсолютно бесперспективным иск Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации ПЦУ.

"Мы считаем, что этот иск является абсолютно бесперспективным", - сказал архиепископ на брифинге в четверг, озвучив позицию Украинской православной церкви (ПЦУ).

Он также выразил надежду, что безосновательность исковых требований будет подтверждена судом.

"Никакой суд, никакие иски не изменят тот факт, что такая Церковь есть, что руководящая структура - Киевская митрополия – зарегистрирована", - добавил архиепископ Евстратий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий

Как сообщал синодальный юридический отдел УПЦ (МП), Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Источник: https://censor.net.ua/n3133361
 
   
 Топ комментарии
 
клоуну, перепрошую, президенту хочеться шоу !
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Как показывает практика, если занести денег как коаломойский в КСУ, то все може быть... Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2271
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я бы ларек с пиличной шаурмой поставил - клюнет....
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Как показывает практика, если занести денег как коаломойский в КСУ, то все може быть... Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2271
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Так. Але це наїзд на українську церкву.
Потрібна увага президента та РНБО !
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я бы ларек с пиличной шаурмой поставил - клюнет....
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Потрібна, але йому ніколи. Переїзд, мигалки на авто. Декорації, спецефекти
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клоуну, перепрошую, президенту хочеться шоу !
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как может мирской суд решать такие вопросы? ну если конечно это не басманный суд
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Православные попы, Библию не знают... -- проверял в беседах сам -- полные неучи.
...вот и колбасятся между собой...
Жаль, что Украина не Польша, где реально: один Народ, один Язык, одна Религия.
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Мало того, у меня создалось впечатлєніє, что для ніх бліжє Вєтхій Завєт (Тора).
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Государству они служат и прихожанам -- главным баблоносителям -- а не Закону Божьему...
Когда в Польше разгоняли народные ворнения за Солидарность, достаточно было забежать на территорию церкви, а полицаи не смели переступить порога!
Иоанн Павел II, как раз из поляков -- и незря его грохнуть коммуняки пытались...
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Відповідь тим , кто тут кипів :«А какоє отношеніє імєєт Порошенко, к получєнію Томоса ???!
А саме пряме, як зараз бачимо: не було б Порошенка, не було б і Томосу.
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Кириленко включает дурака... - "Значить заохочує?"
Так для этого его малороссы с московитами и выбрали...
А борьба с коррупцией просто предлог..

Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2192 В'ячеслав Кириленко‏ @KyrylenkoVyach 6 ч.6 часов назад
Через суди реваншисти хочуть заборонити канонічну Православну Церкву України,скасувати Закон про українську мову.
Харківська міськрада незаконно скасовує декомунізацію.
Це свавілля почало відбуватися ще й тому, що по всіх цих питаннях гарант Конституції МОВЧИТЬ.
Значить заохочує?
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Пока шо видно, що це ти ввімкнув дурня на п'яту передачу...
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в нас церква відокремлена від держави, і держава не має права втручатися в церковні питання.
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кацапствующіє вкрадене в ********** бабло відпрацьовують
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Так вам уже и автокефаль давали-давали, да не дали, как можно понять.
Поп, прочитай заклинание чтобы узнать будущее этого иска, а потом визжи.

\\\\\\Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Источник: https://censor.net.ua/n3133361\\\\

Замысловато. "слугуны" , ага Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ - Цензор.НЕТ 3808
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОн абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ
 
 
 
 
 
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