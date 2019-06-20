 Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

"Мы считаем, что этот иск является абсолютно бесперспективным", - сказал архиепископ на брифинге в четверг, озвучив позицию Украинской православной церкви (ПЦУ).

Он также выразил надежду, что безосновательность исковых требований будет подтверждена судом.

"Никакой суд, никакие иски не изменят тот факт, что такая Церковь есть, что руководящая структура - Киевская митрополия – зарегистрирована", - добавил архиепископ Евстратий.

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Как сообщал синодальный юридический отдел УПЦ (МП), Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).