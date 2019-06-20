 Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс

Это произошло на встрече главы государства с бизнесом в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".
"Также безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Я хочу процитировать вам еще один Кодекс, он начинается такими словами: "В результате победы Великой октябрьской социалистической революции... воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства". Как вам?" - спросил глава государства.
Он выразил удивление тем, что этот документ до сих пор регулирует жилищные отношения в Украине.
"Извините, это трэш. И это должно уйти в историю. Я верю в украинца и в его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут нашим приоритетом эти 5 лет", - заявил Владимир Зеленский.
Отметим, что в Украине действует закон № 5464-X с официальным названием "Жилищный Кодекс Украинской ССР". В 1983 году его приняла Верховная Рада УССР. С тех пор в документ вносились изменения 30 раз.
Кодекс Украины о труде № 322-08 Верховная Рада УССР приняла в 1971 году. В документ вносили изменения 90 раз.
Во где вазелину будет развернуться
лєнінскій закон куда лучше
Да и загнать в рамки "нового ТК" - как Беня на своих ферросплавных - чтобы и пикнуть не посмели
А то развели демократию - 90 поправок в законы. полностью изменившие его суть и защищающие права работников..
Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - вплоть до 500-700 лет.
А землю под хрущевками - отдать для приватизации Бене
Отличный план показать зебилам их место по жизни..
Стишочки хорошо бы накрапать про трэш, петицию составить об импичменте, на фэйсбуке устроить вонизм...
Благодаря чему у людей есть это жилье и по сегодняшний день!
А сейчас на квартиру нужно копить всю жизнь !
Сказал Зеленский слово «треш»
и этим оскорбил
те 25 процентов рыл
шо педро «*******».
И вмиг захрюкали ослы,
козлы завыли волком,
и стайка кур уж голосит
фальцетом на помойке (в Раде)...
Ведь слово «треш» - позорит нас !!!
Урод, дебил, подонок !!!!
… и ухмыляется свинья
в заплывший подбородок …