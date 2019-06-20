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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1850) Жилищный кодекс (53)

 Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский процитировал Жилищный кодекс и назвал документ "трешем".

Это произошло на встрече главы государства с бизнесом в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "112 Украина".

"Также безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Я хочу процитировать вам еще один Кодекс, он начинается такими словами: "В результате победы Великой октябрьской социалистической революции... воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства". Как вам?" - спросил глава государства.

Он выразил удивление тем, что этот документ до сих пор регулирует жилищные отношения в Украине.

"Извините, это трэш. И это должно уйти в историю. Я верю в украинца и в его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут нашим приоритетом эти 5 лет", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что в Украине действует закон № 5464-X с официальным названием "Жилищный Кодекс Украинской ССР". В 1983 году его приняла Верховная Рада УССР. С тех пор в документ вносились изменения 30 раз.

Кодекс Украины о труде № 322-08 Верховная Рада УССР приняла в 1971 году. В документ вносили изменения 90 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно декоммунизировать Жилищный кодекс, - вице-премьер Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3133358
 
   
 Топ комментарии
 
У зебила сегодня бенефис чтоли? Модер пожалей с новостями не части так!!!
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Молодец Зеля, вытаскивай наружу все совковое дерьмо, что прятали попредники.
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Это очень важно - называть вещи своими именами. Именно подмена понятий, т.е. ложь все время держала мальдивскую падаль на плаву.
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Дело было жидким или твердым.Подробнее Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс - Цензор.НЕТ 9850
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Вонючим и жидким. У "зе" другого не бывает.
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Сейчас вам будет новый ЗЕзакон... Грустно не будет...
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Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - еще с 13..16 веков Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 4079
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п.с. "..самый старый из ныне действующий законов - это Акт (Закон) о судебных взысканиях за ущерб 1267 года (Distress Act 1267), часть Статута Мальборо (Statute of Marlborough, (52 Hen. 3). Несмотря на то, что три раздела легендарной Великой хартии вольностей изначально были приняты в 1215, более правильная их датировка относится к переизданию 1297 года, что делает их более поздними памятниками английской правовой истории."
Во где вазелину будет развернуться Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 2611
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Так он может и закон о двух рабах отменить...
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Ну так можно и правила дорожного движения изменить, тоже древние....
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У зебила сегодня бенефис чтоли? Модер пожалей с новостями не части так!!!
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а шо так? методички ат таварища лейтенанта не успевают печатать?
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суть проста - у зебилов нужно так отобрать квартиры, чтобы они рукоплескали.
Да и загнать в рамки "нового ТК" - как Беня на своих ферросплавных - чтобы и пикнуть не посмели Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс - Цензор.НЕТ 8356
А то развели демократию - 90 поправок в законы. полностью изменившие его суть и защищающие права работников..
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Так приехал же с Европы, идеи привез... Плюс прямая линия *****, надо же ватарогих как то отвлекать...
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неа.. он ток год видел.. но осознать что там было 90 изменений, полностью перекроивших законы - уже не смог.
Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - вплоть до 500-700 лет.
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Молодец Зеля, вытаскивай наружу все совковое дерьмо, что прятали попредники.
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Зеля озвучивает ,что нарыла его команда докторов юридических наук( не Портновы!!!)Роют и на сет божий,щоб народ подивився,какие мракобесы нами керували останни 28 рокив.Ханжи .Миллиардеры с коммунистическими лозунгами
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Дурак ты. Зеля совершает хаотические движения - махает руками, иммитирует бурную деятельность.
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Это очень важно - называть вещи своими именами. Именно подмена понятий, т.е. ложь все время держала мальдивскую падаль на плаву.
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ЗЄля, подивися на умови договорів, які забудовники змушують підписувати своїх інвесторів і покупців квартир. От там треш справжній.
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Ніхто вас там не змушує. Якщо мені не подобається договір - я його не підписую і шукаю іншого забудовника.
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Є права споживачів для того щоб змусити одну зі сторін вимагати укладення збалансованих умов договору. Якщо ти ігноруєш свої права і лінуєшся витягти язик з дупи щоб нагадати про них, то і забудовник теж на них болт клав. В цій ситуації ніякі нові закони і реформи не допоможуть, бо ними ніхто не користується.
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Уважаемые жаждущие квартир!.Покупать можно элитную квартиру в элитном месте,дом,правда тоже не везде.Покупать квартиру в муравейнике-деньги на ветер и уже сейчас.Вы не продадите своё жильё в муравейнике с наваром никогда.В муравейнике можно снять жильё на время, а деньги на покупку пустить в рост.Треш продавать жильё в муравейнике.Это меганадувательство!Застройщик свою головную боль перекладывает на голову покупателей.Застройщик должен платить налоги за каждую квартиру и услуги начиная с со второго года выдачи разрешения на строительство.и платить за каждый кв м несданного или непроданного жилья.
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Не всі мають можливість купувати елітне житло , на жаль.
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так клоун новый кодекс придумал или из кремля пришла команда о полном развале всех законов?? зевова пойми, прежде чем что то развалить нужно что то построить и опробовать.
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Вообще то Зе и его 95 квартал обещали остановить войну...но почему то стал "останавливать" Жилищный кодекс и Законы о труде!!!!К тому же изменения в эти законы,не входят в компетенцию Зе!!!!!
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остановить войну можно только на условиях москалей = мечта лахтинцев и зебилов
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Зеля совершает хаотические движения, чтобы быдлу казалось, что он сильно трудится.
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Треш (жарг. неологизм, от to thrash - англ. бить, молотить, крошить) - явление или ситуация, которые могут описываться или быть оценены с крайней степенью ужаса и отвращения; мусор.
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говна на улице бесплатно можешь пособирать по новому Говнокодексу.
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Тю, а чё, порохоботов всё устраивает у них будки комфортные, и кости кидают им регулярно...жить как говорится...хорошо(с)
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снести хрущевки зебилов, как и все построенное в усср.. Как построенное по старому кодексу. Зебилов - накуй, на улицы...
А землю под хрущевками - отдать для приватизации Бене
Отличный план показать зебилам их место по жизни..
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так это получается твою мать на улицу вышвырнут, как псину?
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Укуси Зебила за попу и поцелуй его в дупу.
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Можешь отменять. Хрущевки сносить можно без кодекса. Зебилы, кто-то из вас живет в хрущевке? Вот вам счастье привалило. Только где жить будете и кто вам даст новое жилье? Коломойский? Вряд ли. Так зачем кодекс нужен, ась?
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Скорей, жабы брехливые, начинаем квакать, Зеленский сказал слово "треш" !!!!!
Стишочки хорошо бы накрапать про трэш, петицию составить об импичменте, на фэйсбуке устроить вонизм...
Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 6723
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Да... когда-то государство реализовывало программу жилищного строительства!!!
Благодаря чему у людей есть это жилье и по сегодняшний день!
А сейчас на квартиру нужно копить всю жизнь !
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март... здачею пляшок можна "накопить" лише на опохміл
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Стих о порхоботах .
Сказал Зеленский слово «треш»
и этим оскорбил
те 25 процентов рыл
шо педро «*******».
И вмиг захрюкали ослы,
козлы завыли волком,
и стайка кур уж голосит
фальцетом на помойке (в Раде)...
Ведь слово «треш» - позорит нас !!!
Урод, дебил, подонок !!!!
… и ухмыляется свинья
в заплывший подбородок …
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Надо написать новый. Сначала все квартиры переписать на одну организацию ( например пусть ее возглавит КАЛАмойский, он же хозяственник), а потом всем будем выдавать документы, но уже правильные, по новому - хорошему кодексу. Да надо чтоб жилье было доступным потому документы будут дешево выдавать, Зеленский заботится о людях, гривен по сто за квадрат. Надо еще электронную очередь на получение документов ввести, мы ж правительство в смартфоне хотим. Только у тех у кого нет смартфона (определенной марки, защищенной от кибербулинга) документы не выдавать.
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Правильно нахер всю совдепию. Живём в 21м веке, а хозяин квартиры не может официально отключить централизованное отопление.
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Ще один треш - парашошлюшні ПЕСдуни скиглять за їх любим совком.
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На самом деле треш- это когда вот такие воробьЫ у власти в Украине

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Диарею нехилую вызывает ЗЕ в орде и его заединщиков у нас.Сегодня траур у Пагубия! Его клевета и ужимки не помогли.ВРУ сегодняшнюю - в невыгребную яму истории. Пока и навсегда лукавые и ничтожные!Молодёжь пришла,свежим ветерком прохлады повеяло.Даеёшь 73 % в новой ВРУ!
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