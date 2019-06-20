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Все про:моряки (791) обмен (700) Путин (24836) Россия (73079)

 Путин допустил возможность обмена пленных моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что, рассматривая возможность обмена пленных украинских моряков, сначала нужно подумать, как будет решен вопрос россиян, находящихся в Украине "в аналогичной ситуации".

Об этом глава Российской Федерации заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что вопросом обмена занимался его кум, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По словам президента РФ, Медведчук недавно был в России и ставил "вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. СКРИНШОТ

Последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3133357
 
   
 Топ комментарии
 
В аналогичной? Разве мы кого то незаконно "задержали"?
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Дії Путіна, як і його прихвостнів - Медведчука, Рабіновича, Бойка тощо, можна легко передбачити: полонені українські моряки будуть передані представникам т.зв. ОП "За життя" за пару тижнів до дати виборів у ВРУ... Аксіома...
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В аналогичной? Разве мы кого то незаконно "задержали"?
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Дії Путіна, як і його прихвостнів - Медведчука, Рабіновича, Бойка тощо, можна легко передбачити: полонені українські моряки будуть передані представникам т.зв. ОП "За життя" за пару тижнів до дати виборів у ВРУ... Аксіома...
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Можно незаконно задержать всех рыгов, а потом передать...
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Яких таких расссссіян нахадящіхся в аналагічнай сітуації? Іх у нас нєт! Х....ло, ти забув що брехати і палишся. Ботокс не свіжий вкололи тобі чи що?
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о каком обмене ***** буровит?? гопник хочет обмен)))
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А де 2 ефесбешника, що їх затримали при спробі проникнення на територію Одеської області зі сторони окупованого Криму?
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Я збрехав, вони намагались пролізти у Херсонську область. Проте суті не міняє- де вони?
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"сначала нужно подумать, как будет решен вопрос россиян, находящихся в Украине "в аналогичной ситуации".

в аналогичной ситуации нет россиян, они сидят за уголовыне преступления.
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ОБМЕНА? Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 3225
ДА ПЛЕШИВЫЙ СТАРПЁР СОВСЕМ ИЗ УМА ВЫЖИЛ. Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 5811
БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА И НЕ МЕНЕЕ ТОГО. Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 8654
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Если расшифровать этот пассаж "Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине и. т. по выступлению ", то получим: слушайтесь Медведчука и все будет "ОК" !?Источник: https://censor.net.ua/n3133357
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Отправив моряков на верную смерть или плен, Мародёр просто пытался набить себе рейтинг для выборов
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Ты про рейтинг расскажи родственникам парней из "Азова", которые погибли после "не стрелять", так рейтинг на выборы нужен ....
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Зєля готовий на все. Він як актриса з німецьких порнофільмів- завжди готовий з будь-якої сторони і в будь-якій кількості.
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"Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин" - этот плешивый кремлёвский старикан так и остался в средневековье, и уже никто ему не поможет, но зато у него идиллия со своим населением, неизлечимый дегенерат, в роли вождя, и безнадёжно дегенеративное население, такой идиллии можно позавидовать, если бы...
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..если бы эти прип***женые жили на луне и никому не могли вредить.
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надо арестовать первую двадцатку Жоппоблока, и обменять их на моряков
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почему жопоблока? жопоблок их не отправлял.. треба ПЕСиків брати..всією кодлою.. то може буде діло
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Никанор, который раз тебе говорю: босым так и останешься.
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Никитка, мозги включи: ничего более подходящего для кремля нельзя и придумать, чем твоё предложение. Ты провокатор, что-ли?
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они для него пыль, инструмент для достижения его целей и никакой ценности для него не представляют ( по сути предатели,к которым нет уважения нигде) он знает, что не будет их- найдуться другие, готовые продаться
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Пропоную на обмін за наших моряків виставити чету Медведчуків + Онуфрія + ........+ Новінського + .... + всю вату разом
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выполнение решение трибунала ООН ботоксная моль маскирует под обмен и именно так будет преподнесено лаптевому лохотрату в случае если Украина именно обменяет моряков на кого-либо.
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Ретвит или "лайк" этого замечательного фото обойдется кацапам штрафом от 30 до 300 тыс. рублей или до 15 суток ареста за "оскорбление власти". В случае же, если это посчитают "заведомо недостоверной информацией", будет грозить штраф до 1,5 млн. руб (Vitauskas)

Думаю, что транспарант "путин - НЕ *******" будет еще большим "оскорблением власти"
Путін допустив можливість обміну полонених моряків - Цензор.НЕТ 8845
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Наших моряков Морской трибунал признал незаконно задержанными. Ботоксный карлик продолжает включать дурачка,но ведь дойдет до принятия мер за невыполнение решения Морского трибунала!
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Вы можете сколько угодно писать "Путин ...", но морякам от этого абсолютно не легче!
До сих пор наша власть только этим и занимаалсь

А освободить их надо, т.к. они не виноваты, что главнокомандующая тварь так их подставила!
На решения любых беззубых "трибуналов" раша срать хотела, поэтому для достижения цели надо пробовать любые методы

Очень надеюсь на Зеленского! Чего-то эти моряки мне небезразличны
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин допустил возможность обмена пленных моряков
 
 
 
 
 
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